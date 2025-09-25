‘La Revuelta’ cumple el sueño de Grison con la visita de Scottie Pippen: “Mi carrera ha tocado techo”

'La Revuelta' recibió a Scottie Pippen y a dos miembros de The Offspring. (RTVE)

Tras varios días anunciando la visita de un rostro internacional, David Broncano ha cumplido su palabra y ha recibo en plató a toda una leyenda: Scottie Pipper. El baloncestista ha aparecido en el plató para sorpresa del público, que aplaudía con fuerza la presencia del que es uno de los 50 mejores jugadores de la historia del baloncesto del mundo.

El seis veces campeón de la NBA junto a los Chicago Bulls y doble campeón olímpico de Estados Unidos está en Madrid promocionando All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital el jueves 25.

“Es un placer estar aquí”, aseguraba el deportista, que se prestó a todo y recordó su etapa en la élite del baloncesto, llegando a asegurar que “no creo que nadie me llegue a superar”. Eso sí, dejó abierta la opción de que “quizá en el futuro haya alguien que lo haga aunque por ahora no lo ha visto” y que “cuando ven mis vídeos mis hijos dicen que yo soy el mejor”.

En el tiempo que estuvo en plató Scottie cumplió hasta el sueño de Grison, al que no dudó en tirar comida a la boca. “Mi carrera ha tocado techo”, afirmó el colaborador, pues contó que de adolescente jamás hubiera imaginado que uno de sus jugadores preferidos, del que tenía hasta un póster, terminaría encestándole comida.

También respondió a las preguntas típicas y reveló que tiene “unos cuantos miles de dólares” y que había tenido “33” relaciones sexuales en el último mes, coincidiendo con el número de su camiseta.

Cuando parecía que la noche no podía mejorar aparecieron en plató a dos componentes de The Offspring, el mítico grupo punk que surgió a mediados de los años 90. El vocalista Dexter Holland y el guitarrista Noodles acudieron para promocionar su concierto de Madrid, el viernes 26 de septiembre.

Los integrantes del grupo no han tenido reparos en responder a todas las preguntas, incluso aquellas más personales. En esta ocasión, no hablaron sobre el origen de la banda, sino sobre su propio nacimiento. Ante las tres opciones que les ofreció el presentador, eligieron sincerarse sobre cómo vinieron al mundo.

Con naturalidad, compartieron si nacieron por cesárea o parto natural. “Yo nací de forma natural, eso fue lo que me dijo mi madre”, comentó entre risas el cantante. Y añadió: “Tenía el cordón umbilical enredado en el cuello… por eso tengo este pelo”.

Por otro lado, se reveló una curiosa conexión entre Ed Sheeran y Offspring. El cantante británico es un gran admirador del grupo, tanto que lleva tatuado su logo. Ha tenido la oportunidad de tocar con ellos en varias ocasiones. En honor a esa relación, la banda no dudó en usar una de las guitarras que Sheeran regaló al equipo de La Revuelta, creando así un momento musical inolvidable.