España

‘La Revuelta’ cumple el sueño de Grison con la visita de Scottie Pippen: “Mi carrera ha tocado techo”

El jugador de la NBA acudió a plató, donde coincidió con los compenentes del grupo de punk The Offspring

Alba García

Por Alba García

Guardar
'La Revuelta' recibió a Scottie
'La Revuelta' recibió a Scottie Pippen y a dos miembros de The Offspring. (RTVE)

Tras varios días anunciando la visita de un rostro internacional, David Broncano ha cumplido su palabra y ha recibo en plató a toda una leyenda: Scottie Pipper. El baloncestista ha aparecido en el plató para sorpresa del público, que aplaudía con fuerza la presencia del que es uno de los 50 mejores jugadores de la historia del baloncesto del mundo.

El seis veces campeón de la NBA junto a los Chicago Bulls y doble campeón olímpico de Estados Unidos está en Madrid promocionando All Star inclusivo de baloncesto, que tendrá lugar en el Polideportivo Antonio Magariños de la capital el jueves 25.

“Es un placer estar aquí”, aseguraba el deportista, que se prestó a todo y recordó su etapa en la élite del baloncesto, llegando a asegurar que “no creo que nadie me llegue a superar”. Eso sí, dejó abierta la opción de que “quizá en el futuro haya alguien que lo haga aunque por ahora no lo ha visto” y que “cuando ven mis vídeos mis hijos dicen que yo soy el mejor”.

'La Revuelta' recibió a Scottie
'La Revuelta' recibió a Scottie Pippen y a dos miembros de The Offspring. (RTVE)

En el tiempo que estuvo en plató Scottie cumplió hasta el sueño de Grison, al que no dudó en tirar comida a la boca. “Mi carrera ha tocado techo”, afirmó el colaborador, pues contó que de adolescente jamás hubiera imaginado que uno de sus jugadores preferidos, del que tenía hasta un póster, terminaría encestándole comida.

También respondió a las preguntas típicas y reveló que tiene “unos cuantos miles de dólares” y que había tenido “33” relaciones sexuales en el último mes, coincidiendo con el número de su camiseta.

Scottie Pippen encestó en la
Scottie Pippen encestó en la boca de Grison. (RTVE)

Cuando parecía que la noche no podía mejorar aparecieron en plató a dos componentes de The Offspring, el mítico grupo punk que surgió a mediados de los años 90. El vocalista Dexter Holland y el guitarrista Noodles acudieron para promocionar su concierto de Madrid, el viernes 26 de septiembre.

Los integrantes del grupo no han tenido reparos en responder a todas las preguntas, incluso aquellas más personales. En esta ocasión, no hablaron sobre el origen de la banda, sino sobre su propio nacimiento. Ante las tres opciones que les ofreció el presentador, eligieron sincerarse sobre cómo vinieron al mundo.

'La Revuelta' recibió a Scottie
'La Revuelta' recibió a Scottie Pippen y a dos miembros de The Offspring. (RTVE)

Con naturalidad, compartieron si nacieron por cesárea o parto natural. “Yo nací de forma natural, eso fue lo que me dijo mi madre”, comentó entre risas el cantante. Y añadió: “Tenía el cordón umbilical enredado en el cuello… por eso tengo este pelo”.

Por otro lado, se reveló una curiosa conexión entre Ed Sheeran y Offspring. El cantante británico es un gran admirador del grupo, tanto que lleva tatuado su logo. Ha tenido la oportunidad de tocar con ellos en varias ocasiones. En honor a esa relación, la banda no dudó en usar una de las guitarras que Sheeran regaló al equipo de La Revuelta, creando así un momento musical inolvidable.

Temas Relacionados

La RevueltaDavid BroncanoLa 1TVERTVETelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El método para eliminar la cal del cabezal de tu ducha: es sencillo y muy efectivo

La acumulación de esta sustancia provoca que se obstruyan los poros, ocasionando un chorro de agua irregular

El método para eliminar la

Rescatan a cinco gatos maltratados: hicieron beber a una cría una bebida alcohólica y lo publicaron en redes sociales

Después de que el video se hiciera viral en Francia, las autoridades ordenaron la incautación de los animales, que ya están a salvo en una protectora

Rescatan a cinco gatos maltratados:

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El banco vasco decidió incrementar en un 10% la contraprestación accionarial ofrecida por cada título de los accionistas de Sabadell y suprimir el componente en efectivo de la oferta mixta inicial

La CNMV autoriza la mejora

Dos mujeres son atacadas por una ardilla roja y terminan en el hospital: “Quedé cubierta de sangre y corrí a urgencias”

Los vecinos de San Rafael (California) pasean con precaución tras los ataques de una ardilla

Dos mujeres son atacadas por

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Pedro Sánchez confirmó el envío de este barco para garantizar la seguridad de las personas a bordo

Así es ‘Furor’, el buque
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es ‘Furor’, el buque

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

Un probador de coches explica las 10 claves para detectar un vehículo que sea “para toda la vida”

Un venezolano que residía en Miami consigue la nacionalidad española al acreditar su origen sefardí y su especial vinculación con España

Los cambios hechos por la DGT en el examen teórico de conducir

ECONOMÍA

La CNMV autoriza la mejora

La CNMV autoriza la mejora de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell y amplía el plazo para que los accionistas acepten la oferta hasta el 10 de octubre

El Banco Central Europeo aconseja a los ciudadanos de a pie sobre el dinero en efectivo: “Mantenga la calma”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas 25 de septiembre

Sebastián Ramírez, abogado: “Este es el motivo por el que muchas mujeres dejan de trabajar y se sienten al borde del colapso”

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner