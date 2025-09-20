De Gloria Estefan y Henry Méndez a Alizzz y María José Llergo: todos los conciertos gratuitos en la Semana de la Hispanidad en Madrid

(Maria José Llergo / Nicole Horts / @mexikhann)

Fue el pasado julio cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida a la celebración de la Hispanidad 2025. La cantante Gloria Estefan fue confirmada como pregonera de unos actos que comenzarán el próximo 3 de octubre y se prolongarán hasta el día 12. La cubana también actuará el día 5 al mediodía en un concierto gratuito en un nuevo escenario principal ubicado en la Plaza de Colón —y cuyo caché no ha pasado desapercibido. El Gobierno de Díaz Ayuso le pagará casi medio millón de euros, 484.000—.

Pero no será la única. Entre música, danza, teatro, museos y exposiciones, la cita reunirá más de 150 actividades gratuitas repartidas por toda la ciudad durante esa semana. Este año, Argentina será el país invitado, y repetirá como lema ‘Todos los acentos caben en Madrid’, que ya comulgó el año pasado.

Los conciertos se desplegarán por espacios emblemáticos como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el Puente del Rey – Repsol y la Plaza de España, además de contar con un nuevo escenario principal ubicado en Colón. También se sumarán instituciones culturales como el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel, la Casa Museo Lope de Vega o el Caixaforum Madrid.

Los artistas tampoco se quedan atrás. Hay hueco para todos los estilos y todos los gustos: de jazz a rock pasando por el pop más español, pero también internacional. Entre los nombres que sobresalen, además de Estefan, se encuentra Henry Méndez, que también protagonizó una polémica hace unas semanas al decir que “odia a los rojos”; también la cantante cordobesa María José Llergo o el cantante y productor Alizzz, entre muchos otros.

Calendario de conciertos por la Hispanidad 2025

Miércoles 8 de octubre

Concierto De América y España. Ensamble Iberoamericano. Museo Cerralbo. 19:00 horas.

Jueves 9 de octubre

Concierto Desde el amor . Binelli – Ferman Duo. Centro Sefarad-Israel. 19:00 horas.

Concierto de Chita . Plaza de España. 18:30 horas.

Concierto de Aleesha . Plaza de España. 19:00 horas.

Concierto de Çantamarta . Plaza Mayor. 19:00 horas.

Concierto de Nidia Góngora . Puerta del Sol. 19:00 horas.

Concierto de la Orquesta El Macabeo . Puente del Rey – Repsol. 19:00 horas.

Concierto de la Orquesta del Plata . Puente del Rey – Repsol. 20:00 horas.

Concierto de Henry Méndez . Puerta del Sol. 21:30 horas.

Concierto de Los Estanques + El Canijo de Jerez. Plaza Mayor. 21:30 horas.

Concierto de Bon Calso. Plaza de España. 22:00 horas.

Viernes 10 de octubre

Recital de canto y piano. Laia Falcón y Alberto Rosado . Real Academia de San Fernando. 12:00 horas.

Concierto La mujer en Hispanoamérica . Trío Nuestra América. Casa Museo Lope de Vega. 19:00 horas.

Concierto de Muerdo . Plaza de España. 19:00 horas.

Concierto de Maestro Espada . Plaza Mayor. 18:00 horas.

Concierto de Rita Payés. Plaza Mayor. 19:30 horas.

Gloria Estefan performs during the 2025 American Music Awards, in Las Vegas, Nevada, U.S., May 26, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Concierto Trío Valdés Legacy . Centro Cultural Paco Rabal. 20:00 horas.

Concierto de Nacho Nacif . Puente del Rey – Repsol. 20:00 horas.

Concierto de Silvana Estrada + Ensemble de la Escuela Superior de Música Reina Sofía . Plaza Mayor. 21:30 horas.

Concierto de Dillom . Plaza de España. 21:30 horas.

Concierto de Miranda! Puerta del Sol. 19:00 horas.

Concierto de Babasónicos . Puerta del Sol. 21:30 horas.

Concierto de Niña Polaca. Puente del Rey – Repsol. 21:30 horas.

Sábado 11 de octubre

Concierto de Eliades Ochoa . Plaza de España. 13:00 horas.

Concierto Reflejos de Macondo . Teatros del Canal – Sala Roja. 19:00 horas.

Concierto de La Ganga Calé . Plaza de España. 19:00 horas.

Concierto de Bareto . Puente del Rey – Repsol. 19:00 horas.

Concierto de Orquesta Aragón . Plaza Mayor. 19:00 horas.

Concierto de OnOff . Puerta del Sol. 18:50 horas.

Concierto de Kevin Johansen + Liniers + The Nada . Puerta del Sol. 20:00 horas.

Concierto de Karina La Princesita . Puente del Rey – Repsol. 21:30 horas.

Concierto de María José Llergo . Plaza Mayor. 21:30 horas.

Concierto de Alizzz. Plaza de España. 21:30 horas.

Domingo 12 de octubre

Conciertos de Bandas de Música . Varios municipios (Ciempozuelos, Alcobendas, Meco, Algete, San Martín de la Vega, Navalcarnero, Brunete). 12:00 horas.

Concierto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid . Plaza Mayor. 12:00 horas.

Concierto de Mocedades y Los Panchos . Plaza Mayor. 13:30 horas.

Concierto de Sonora Ponceña . Plaza de España. 13:00 horas.

Concierto Ritmos de Ultramar (zarzuela). Puerta del Sol. 13:00 horas.

Concierto de Gerardo Morán y Los más queridos . Puente del Rey – Repsol. 13:00 horas.

Concierto Bajo mi voz . Choby Scheufler y Leyre Perrino. CaixaForum. 17:00 y 18:00 horas.

Concierto de Naíza . Puerta del Sol. 18:00 horas.

Concierto de Tiraya . Plaza de España. 18:00 horas.

Concierto Los 40 Hispanidad Pop . Puerta del Sol. 19:00 horas.

Concierto de Bomba Estéreo . Plaza de España. 19:30 horas.

Concierto del Corral de la Morería. Plaza Mayor. 21:00 horas.

Domingo 5 de octubre

Concierto de Gloria Estefan. Plaza de Colón – Repsol. 13:00 horas.

Del 3 al 12 de octubre

Conciertos en las salas Madrid en Vivo. Varias sedes.