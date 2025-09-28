“Todo lo que necesitas saber para tener un ‘glow up’ este otoño”: un experto en moda da cinco claves para sacarte el mejor partido

El experto posiciona la salud física y mental y la confianza como algunos de los principales elementos (Freepik).

Ha llegado de nuevo el otoño: la época de los cafés calientes, la lluvia y… la vuelta a la rutina. Si bien volver al trabajo, la universidad o el instituto se diferencia bastante de las vacaciones a la playa o el turismo por el mundo que acompañan el verano, el otoño es la época perfecta para los nuevos comienzos.

Y no hay nada mejor en un nuevo comienzo que un pequeño cambio de look. Jorge Balenciano, un experto en moda, ofrece cinco consejos para tener un glow up durante la nueva temporada sin que haga falta cambiar todo el armario.

En la época de las sudaderas grandes, las gabardinas y los mocasines, no hay nada mejor que sentirte cómodo y seguro en tu ropa.

Cinco claves para tener un ‘glow up’ este otoño

Mejora el ‘fit’

Un aspecto muy importante de cada prenda es que esté ajustada al cuerpo de cada uno. Asegurarse de que la ropa se ajuste a nuestra medida, aumenta la confianza y la comodidad de cada look.

“Cada cuerpo es distinto y no todo lo que te compres va a sentarte tal cual. Ajustar las prendas a tu medida, cambia por completo el resultado”, promete Jorge.

Actualízate el calzado

“Los zapatos marcan más de lo que crees”, advierte el influencer. Tal vez cambiar todo el armario sea una misión imposible, pero un nuevo par de zapatos, o añadir los mocasines al armario, aportarán una percepción completamente nueva de nuestro estilo y de los outfits que elegimos.

Renueva tu ropa interior

“La confianza empieza desde dentro”, promete Jorge, afirmando que elegir ropa interior que combina comodidad y confianza elevará no solo cómo nos vemos, sino cómo nos sentimos.

Juega con una prenda protagonista

Cualquier prenda puede convertirse en la protagonista de nuestro nuevo look esta temporada: desde una gorra de color especial, hasta un reloj.

Hacer este complemento el enfoque de las combinaciones de ropa que juntamos, creará una percepción totalmente nueva, sobre todo para los amantes de los vaqueros y las camisetas blancas.

El glow up también tiene que ver con la salud

“No es solo la ropa. Cuidarte, sentirte y apostar por ti es buscar la mejor versión de ti mismo”.

Jorge afirma lo que muchos otros expertos en moda ya han estado diciendo: cualquier prenda se verá mejor cuando el cuerpo está sano y la mente, tranquila.

El influencer promete que no hay mejor manera de crear un look inolvidable que priorizando al propio bienestar físico y mental.

La importancia de la salud mental en la belleza

“Nos cuidamos no solo por una cuestión estética sino también, y sobre todo, por una necesidad emocional”, afirma Ana Morales Romero, directora de Belleza en la revista Vogue. Ella anima a sus lectores a dedicarse un rato a sí mismos y a priorizar el bienestar emocional.

Este concepto está entrando con cada vez más fuerza en el mundo de la moda y la belleza. De hecho, son cada vez más los centros de belleza, cuyos protocolos empiezan con relajación y ejercicios de corrección postural.