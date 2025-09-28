España

Persiguen y amenazan en directo al youtuber sudafricano Kurt Caz en el Raval de Barcelona: le acusan de retransmitir prostitución

El Raval es considerado el barrio más peligroso de España, según datos del Ministerio del Interior. Lo siguen La Mina en Barcelona y El Puche en Almería

Por Yoana Kaloyanova

A pesar de las advertencias, el influencer ha decidido compartir el vídeo para informar y advertir a sus seguidores sobre los peligros del barrio (Kurt Caz).

El influencer sudafricano Kurt Caz, que tiene casi 3,8 millones de suscriptores en YouTube, ha tenido que vivir una situación de tensión mientras exploraba el barrio El Raval en Barcelona.

Conocido por sus altas tasas de criminalidad, El Raval atrae a turistas curiosos de descubrir las razones detrás de su fama. Por otra parte, el barrio forma parte de muchas listas ‘No-Go Zones’, que desaniman a los visitantes de la ciudad a adentrarse en la zona.

Caz, probablemente atraído por los rumores, quería conocer el barrio de cerca, y decidió grabar su experiencia.

Sin embargo, se encontró con un ambiente muy hostil y vivió un momento tenso cuando intentó grabar las caras de algunas de las personas en la calle. Después de acercársele una mujer que le advertía de dejar de grabar, Caz fue perseguido por un hombre y tuvo que correr para salir del barrio.

La experiencia de Caz

En el vídeo, compartido por el propio influencer en sus redes sociales, se puede ver cómo Caz se encuentra con varios residentes del barrio. Ellos lo persiguen por grabar las calles.

Primero se encuentra con una chica, que se le acerca y lo acusa de retransmitir la prostitución. Después, se ve amenazado por un chico, que lo persigue y lo acorrala mientras le grita. Ambas personas quieren esconder la realidad de las calles.

Así, el creador de contenido, que venía acompañado por un amigo, tuvo que salir corriendo del barrio.

A pesar de las advertencias de los vecinos de la zona, el creador de contenido decidió adentrarse en el peligroso barrio con su cámara para documentar lo que sucedía en el sitio.

El Raval: el barrio más peligroso de España

En los últimos años, algunas zonas del país han experimentado un aumento significativo en los delitos, de tal modo que ciertas áreas han sido consideradas ‘zonas a evitar’. En muchos casos, estas zonas, que internacionalmente se conocen como ‘No-Go Zones’, se caracterizan por una alta frecuencia de actos violentos y una carencia de recursos económicos, algo que a menudo está relacionado con la alta criminalidad.

En España, algunas de estas ‘No-Go Zones’ se encuentran en grandes áreas urbanas como Madrid y Barcelona, pero también están esparcidas en otras partes del país.

En pleno centro de Barcelona, El Raval ha experimentado un notable deterioro. Así, se ha convertido en un barrio recurrente en las noticias dados los varios casos de delincuencia. El barrio, conocido por su multiculturalidad, destaca como un lugar de robos con violencia, el tráfico de drogas y las agresiones, especialmente en las zonas más turísticas.

Hay otros nueve barrios que forman parte de la misma lista de las diez zonas más peligrosas de España:

  1. El Raval (Barcelona)
  2. La Mina (Barcelona)
  3. El Puche (Almería)
  4. Las Tres Mil Viviendas (Sevilla)
  5. Los Pajaritos (Sevilla)
  6. El Príncipe (Ceuta)
  7. El Cabañal (Valencia)
  8. Cañada Real (Madrid)
  9. Distrito sur (Córdoba)
  10. Carabanchel (Madrid)

Este listado, elaborado según datos del Ministerio del Interior, está basado en diferentes factores como los datos de criminalidad, las percepciones de seguridad y las condiciones socioeconómicas. A través de su combinación, se han podido deducir las áreas más conflictivas de España en términos de criminalidad.

