Sorprendieron a un argentino robando en una estación de subte de Barcelona: la reacción del influencer que lo grabó

Un argentino fue sorprendido robando en una estación de subte en Barcelona

Un argentino fue grabado por un influencer mientras intentaba robar en una estación de subte en España, y el video se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en la línea roja del subte de Barcelona, que corresponde a la línea 1, específicamente en la estación Universitat. Allí, el reconocido youtuber sudafricano Kurt Caz se encontraba realizando un video en el que exponía a ladrones en Barcelona. Previamente, había bajado a la estación Catalunya (correspondiente a la línea verde N°3) para analizar y criticar la infraestructura de la red de subtes por la falta de ventilación.

Sin embargo, algo le llamó la atención. En la estación Universitat, con gente abarrotada en uno de los vagones, Caz observó cómo un hombre se interpone entre otros dos, y baja a uno de ellos al andén. “¡Es carterista!”, grita el influencer, mientras la víctima informa que no le habían robado ninguna de sus pertenencias.

Fue así que mientras Caz grababa a un hombre de chomba negra y pantalones cortos de color claro, le sostenía uno de los brazos, con el fin de sacarlo a la calle. A su vez, otro hombre le sujetaba el otro brazo. “Soy argentino”, dice el aparente ladrón. “¿Qué haces aquí robando a la gente entonces? Descarado tú”, le responde el sudafricano.

En otro tramo del video, y mientras salen al exterior, Cuz lo catalogó como “pickpocket”, que en la traducción al español quiere decir “ladrón” o “carterista”, alguien que se especializa en robar objetos como carteras, teléfonos y billeteras de los bolsillos o bolsos de las personas, especialmente en lugares concurridos y sin ser detectado. “Que deje de grabar”, pide el acusado. “Ahora vas a ser famoso, chico”, le retruca el influencer.

Caz sostiene el brazo del supuesto ladrón argentino, con el objetivo de sacarlo hacia la calle.

Sin embargo, la tensión fue en aumento cuando el carterista amenazó a los presentes: “Miren que ustedes paran solos en la noche, eh. Acuérdense que puedo bajar con todo”. Y advirtió que iba “a bajar de vuelta”. Finalmente, aparecen dos agentes y se lo llevan detenido.

Kurt Caz es un youtuber sudafricano que se define como “un bosquimano sudafricano que hace lo que su ADN le dice”. En su cuenta de Youtube cuenta con más de 3 millones de seguidores y más de mil vídeos, donde visita distintos lugares del mundo.

Recientemente, el youtuber también fue noticia por exponer a un grupo de estafadores en Mallorca. El año pasado Caz se aventuró a explorar la Villa 31 en Argentina, reconocida como uno de los barrios con mayores desafíos de seguridad. Pese a estar acompañado por dos individuos locales que afirmaban conocer la zona, el influencer se enfrentó a momentos de alta tensión desde el momento en que arribó al lugar.

La breve incursión del influencer permite vislumbrar la compleja realidad de pobreza y carencias en este histórico barrio. (Instagram: Kurt Caz)

En su trayecto, varias personas le advirtieron sobre la peligrosidad del lugar e, incluso, sobre quienes lo acompañaban en su visita. Finalmente, el influencer tomó la decisión de abandonar la zona y explorar otras áreas de Buenos Aires. Y explicó que “no le permitieron seguir avanzando”.

En 2022, el creador de contenido denunció que fue víctima de un acto abusivo cuando se encontraba paseando por las calles de Cartagena. Según reveló, policías colombianos lo requisaron de manera agresiva aun cuando él no llevaba nada ilegal consigo. Y relató que fue despojado de sus ropas por orden de los uniformados.

De acuerdo con lo que contó en su video, iba caminando por el centro histórico de Cartagena cuando fue abordado por cerca de cuatro policías. Los uniformados se le acercaron y le preguntaron si podían requisarlo, solicitud que Kurt aceptó sin ninguna oposición. Le pidieron que se pusiera de espaldas contra una pared y, según la víctima de los hechos, empezaron a desnudarlo.