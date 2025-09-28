España

Nuevos datos sobre la separación de Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, y Robert Gavin: la gran discusión que puso punto y final

Según reveló ‘Vanitatis’, la hermana de la reina y el abogado, exmarido de la cantante Sharon Corr, tomaron caminos separados el pasado 2024

Anabel Gómez Salvador

Telma Ortiz y Robert Gavin
Telma Ortiz y Robert Gavin (INFOBAE ESPAÑA).

Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, está viendo estos días como su discreta vida comienza a acaparar toda la atención mediática tras conocerse su divorcio con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. Aunque la separación se produjo hace ya un año, tal y como informaba Vanitatis esta semana, nuevos detalles apuntan a que el detonante fue un episodio muy concreto: una fuerte discusión durante la presentación de la novela de Bonnar, El cuarto poder. Lo que debía ser un momento de celebración acabó convirtiéndose en el punto de no retorno para la pareja.

Ortiz y Bonnar iniciaron su historia hace seis años. Su relación, marcada desde el principio por la discreción de ella y la vida social más pública de él, parecía consolidada con el nacimiento de su hija en 2021. Sin embargo, las tensiones venían acumulándose desde tiempo atrás. Y la mudanza de la pareja fuera de la casa que compartían en La Moraleja confirmó la separación definitiva: él se instaló en un apartamento en Alcobendas y ella reparte sus días entre esa residencia y la vivienda de su padre, Jesús Ortiz.

Fuentes cercanas a la expareja han descrito al citado medio el proceso como “muy duro” y prefieren no entrar en detalles, aunque reconocen que el trasfondo ha sido más complicado de lo que ha trascendido públicamente: “Ha sido un proceso muy duro y es mejor no entrar en detalles porque son íntimos y escabrosos”.

Y es que el capítulo que precipitó la crisis tuvo lugar durante la presentación literaria de Bonnar. Lo que debía ser un encuentro distendido terminó en una discusión tan fuerte que marcó la separación definitiva. Según las fuentes, aquel encontronazo fue el reflejo de problemas que ya se venían arrastrando: diferencias en el modo de afrontar la vida cotidiana, tensiones económicas y la dificultad de criar a una hija común en una familia ya de por sí numerosa.

Con 47 años, Telma se convirtió en madre de nuevo, mientras que Bonnar, de 59, ya tenía otros dos hijos de su matrimonio anterior. Ella aportaba una hija de una relación previa, lo que convirtió a la pareja en una familia de seis. Ese contexto, unido a unos recursos económicos más limitados de lo que se pudiera pensar, generó un desgaste que la novela no hizo más que acelerar.

Quién es quién en la familia de la reina Letizia: de su madre Paloma Rocasolano a su sobrina Carla Vigo.

El peso de Sharon Corr

En este complejo entramado también ha tenido relevancia Sharon Corr, violinista de la banda irlandesa The Corrs y exesposa de Bonnar. Durante años, Sharon, Gavin y Telma fueron amigos muy cercanos, compartiendo cenas, viajes y confidencias. Pero la amistad se quebró cuando la economista inició una relación con Gavin, lo que provocó un profundo malestar en la cantante.

La incomodidad de Sharon no solo fue personal: según su entorno, la artista no aceptó nunca que la hermana de la reina Letizia formara pareja con su exmarido. De hecho, llegó a reflejar su disgusto en su música. En su disco más reciente incluyó una canción con referencias veladas a “la hermana de la princesa y el escorpión”, interpretada por muchos como un dardo directo contra Bonnar y Ortiz.

Telma Ortiz y Robert Gavin
Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar. (EUROPA PRESS).

Además, otra fuente de tensión residía en la exposición pública. Mientras Telma ha cultivado siempre un perfil bajo, Bonnar es más proclive a expresarse en redes sociales. En su cuenta de X, antes conocida como Twitter, llegó a publicar mensajes en clave poética que, según algunos allegados, estaban inspirados en la crisis sentimental. “Nuestros salones de banquetes se silencian hasta convertirse en polvo. Tu copa, siempre llena, estará siempre sedienta”, escribió en uno de ellos.

En otra ocasión apuntó: “Nuevos niños huérfanos por una nueva distancia. Nuestra constelación, rota. El telar de nuestras vidas — una ruina”. Mensajes de tono melancólico que no pasaron desapercibidos y que tampoco agradaban a Ortiz, más partidaria de resolver los conflictos en privado.

