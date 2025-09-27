España

Selena Gómez y Benny Blanco se darán el ‘sí, quiero’, este sábado: todos los detalles de la boda del año

La pareja, que hizo pública su relación en 2023, celebrará su enlace en una finca en Santa Bárbara, California

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y Benny Blanco posan en la alfombra roja de los 77º Premios Primetime Emmy en Los Ángeles. (REUTERS/David Swanson).

Después de dos años de relación y un año y medio de compromiso, Selena Gomez y Benny Blanco están a punto de dar uno de los pasos más importantes de sus vidas: el “sí, quiero”. La pareja, que ha sabido mantener una discreta relación a pesar de su exposición mediática, ha ido dejando pequeñas pistas de que la boda estaba cerca. Durante este verano, ambos celebraron sus respectivas despedidas de soltero con amigos muy cercanos, señal de que el gran día estaba al caer. Ahora, según adelantan medios estadounidenses, la espera está a punto de acabar: supuestamente este sábado la pareja pasará por el altar, y algunos elementos han sido desvelados.

Según informó The Sun en exclusiva, el enlace se producirá este 27 de septiembre, justo al inicio del otoño, y tendrá lugar en una propiedad privada en Santa Bárbara, California. Los detalles se han mantenido en absoluto secreto, siguiendo la línea habitual de la pareja de proteger su vida personal. Para garantizar la máxima privacidad y comodidad, los invitados se alojarán en el exclusivo hotel El Encanto, un resort de cinco estrellas que permanecerá cerrado al público durante todo el fin de semana. Este lujoso alojamiento, con habitaciones que rondan los 3.500 euros la noche, combina arquitectura colonial española con jardines de olivos centenarios y espacios que transmiten serenidad, convirtiéndose en un refugio perfecto para los asistentes antes de la ceremonia.

Selena Gomez, izquierda, y Benny
Selena Gomez, izquierda, y Benny Blanco llegan a la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

La pareja ha optado por mantener la sorpresa a los invitados sobre la ubicación exacta del enlace. Según afirmaron fuentes cercanas al citado medio, los asistentes serán recogidos en el hotel por un servicio de transporte privado que los llevará directamente al lugar del evento. “Todos están muy emocionados a pesar del misterio, saben que será un momento increíble”, asegura una persona próxima a la pareja. Esta logística garantiza que ningún detalle se filtre y que los protagonistas disfruten de la intimidad deseada.

Entre los nombres que se espera que acudan figuran Taylor Swift y Travis Kelce, así como Ed Sheeran y Nicola Peltz Beckham, además del elenco de la serie Only Murders in the Building, en la que participa Selena. Según la artista, Martin Short tendrá un papel muy especial como portador de los anillos, mientras que Taylor Swift se encargará de las flores, un gesto que la cantante compartió emocionada en redes.

La cantante fue filmada por su novio luego de la pedida de mano (Instagram/@itsbennyblanco)

La historia detrás de su amor

Selena y Benny se conocen desde hace más de una década. Fue la música la que los unió por primera vez: Blanco produjo algunas de las canciones más conocidas de Gomez, como Same Old Love, y tras varios proyectos juntos en 2014, 2019 y 2023, su relación evolucionó de amistad a romance. En 2023, el público comenzó a notar la química entre ambos, confirmada más tarde por Selena a través de Instagram: “Sí, es mi novio. Es lo mejor que me ha pasado”, escribió la cantante, despejando cualquier duda sobre su relación.

La pedida de mano se produjo en diciembre pasado y fue anunciada por Selena con un mensaje cargado de emotividad: “Para siempre empieza ahora”, acompañado de un carrusel de fotos en las que Benny Blanco recreaba su primera cita. El anillo de compromiso, un diamante marquesa de forma alargada con centro redondeado y bordes afilados, refleja el estilo personal de la artista y rinde homenaje a su canción Good For You.

(IG: @selenagomez)
(IG: @selenagomez)

La despedida de soltera de Selena tuvo lugar en Cabo San Lucas, México, donde disfrutó de un fin de semana junto a sus amigas con actividades temáticas y mucho sol y playa. Benny, por su parte, celebró con amigos en Las Vegas, en una villa de lujo valorada en 25.000 dólares la noche. Ambos eventos sirvieron para despedirse de la soltería y para compartir momentos íntimos antes del gran día.

Selena Gomez posa en la
Selena Gomez posa en la alfombra roja durante la llegada de los Oscar en la 97.ª edición de los Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles, California, EE. UU., el 2 de marzo de 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni).

El vestido de novia de Selena sigue siendo un secreto, aunque los antecedentes en su estilo tildan que la futura esposa podría optar por un diseño elegante, minimalista y con guiños nostálgicos. Por ello, entre las casas de moda que podrían estar detrás de su elección se mencionan Ralph Lauren, Celine, Schiaparelli u Oscar de la Renta, todas conocidas por vestir a la cantante en ocasiones destacadas.

