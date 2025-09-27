España

No es el virus de la gripe: este es el síntoma que indica que tienes Stratus, la nueva cepa del covid

Esta variante del coronavirus es más contagiosa que las anteriores, aunque no se ha detectado que sea más grave

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre sufriendo de disfonía
Un hombre sufriendo de disfonía (AdobeStock)

Desde 2020, el virus de la Covid-19 acompaña a otros archiconocidos, como la gripe o el resfriado común, especialmente en la llegada del otoño y el posterior invierno. Estas enfermedades respiratorias comparten síntomas, como la secreción nasal, la fiebre o la tos. Es esto mismo lo que, en muchas ocasiones, complica la detección de una u otra infección.

Sin embargo, una nueva cepa del coronavirus ha llegado con un síntoma característico que la distingue de la gripe: una voz ronca acompañada de fuertes dolores de garganta. Esta variante ha sido apodada como Stratus y, pese a que no se ha detectado un aumento de la gravedad de la sintomatología, sí que podría constituir un mayor peligro de contagio.

Los síntomas de Stratus son bastante similares a los de otras variantes anterior del Covid-19, aunque con matices. “En muchos aspectos, es casi idéntico. Sin embargo, las personas con esta variante tienden a sufrir fuertes dolores de garganta y voz ronca, en comparación con otros síntomas más generales como tos, fiebre y dolores”, explica el doctor Gareth Nye, profesor de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Salford en el Reino Unido, para el medio Mirror.

En el caso de Stratus, las variantes involucradas han sido LF.7 y LP.8.1.2, cuya combinación genética ha dado lugar a esta cepa. De esta manera, Stratus es mucho más contagiosa que las anteriores. De acuerdo con la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, en solo un mes los casos de contagios han pasado de representar un 10 % a un 40 %. Además, desde agosto de 2025, esta cepa es la principal en todo Estados Unidos.

Cómo distinguir la gripe del coronavirus

La similitud en la sintomatología de la gripe y el coronavirus dificulta su identificación, ya que ambos presentan cuadros clínicos muy parecidos y se transmiten por las mismas vías. Ambas enfermedades pueden derivar en complicaciones graves, especialmente en personas vulnerables o no vacunadas, llegando incluso a provocar la muerte.

Entre los síntomas que comparten la gripe y el Covid-19 se encuentran el dolor de cabeza, la tos, el dolor muscular, el cansancio, el dolor de garganta, la congestión nasal, la fiebre y la dificultad para respirar. Sin embargo, existen diferencias que pueden orientar el diagnóstico. Por ejemplo, la diarrea o los vómitos aparecen ocasionalmente en infecciones por coronavirus, mientras que en la gripe son poco frecuentes y suelen limitarse a pacientes pediátricos.

La OMS publica datos de Covid-19 cinco años después del primer caso: más de 7 millones de muertes.

Un signo distintivo del covid-19 es la pérdida del gusto o del olfato, un síntoma que rara vez se manifiesta en la gripe. Este detalle puede ser clave para diferenciar ambas enfermedades, aunque la recomendación más fiable sigue siendo la realización de una prueba de detección del SARS-CoV-2 para confirmar o descartar la infección.

En cuanto a la relación entre el covid-19 y el resfriado común, las coincidencias sintomáticas son menores. El SARS-CoV-2 suele provocar manifestaciones más intensas y características. No obstante, la tos, el dolor de garganta y la congestión nasal son síntomas que pueden aparecer en ambas infecciones. Los estornudos, habituales en el resfriado, resultan muy poco frecuentes en el coronavirus.

Temas Relacionados

CoronavirusCovidCovid-19GripeResfriadoEnfermedades respiratoriasVirusInfecciónEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 27 de septiembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

La Aemet emite un aviso especial por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante la llegada de los restos del huracán Gabrielle a España

Los chubascos podrían dar lugar a “inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas”

La Aemet emite un aviso

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El especialista de Garaje Hermético explica el problema de un motor concreto

Un probador de vehículos da
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de vehículos da

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los equipos se preparan para el primer derbi de LaLiga

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol