Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Ibai en su reto ante Joan García (TikTok / @ibaillanos)

Durante los últimos meses ha surgido una tendencia preocupante en la plataforma de streaming llamada Twitch, debido a la bajada en el número de espectadores respecto a lo que se estaba acostumbrado. Uno de sus principales referentes, Ibai Llanos, conocido como “el rey de Twitch”, ha bajado sus horas de emisión e incluso dejado algo de lado la plataforma. Esta etapa para el español le está permitiendo desconectar, mejorar sus hábitos y su físico, y dedicar más tiempo a otras plataformas como Youtube o TikTok en las que recientemente ha subido contenido de colaboraciones con futbolistas a través de retos.

Llanos recientemente ha colaborado con otras grandes personalidades de la música como Quevedo o Bad Bunny, pero sobre todo con deportistas y futbolistas como Pedri, Ferrán Torres, Mbappé y ahora también el meta del Barcelona Joan García.

Ibai vs Joan García

El último ha sido el reciente fichaje en la portería del FC Barcelona, Joan García, con quien ha grabado una tanda de penaltis en la que se enfrenta a uno de los mejores porteros de la pasada edición de La Liga. El guardameta catalán se presentaba a la tanda con mucha confianza y así mismo lo reflejaba: “De cinco me metes uno y mira, porque me lo dejo”.

Ibai comenzó errando el primero, pero para sorpresa de todos, fue capaz de encadenar un lanzamiento tras otro al fondo de las mallas con unos golpeos excelentes a la escuadra, que le permitieron proclamarse vencedor en el reto tras anotar 4 de los 5 penaltis que le lanzó a Joan García. “Cuatro de cinco, no tengo palabras, Real Madrid, Florentino, estoy libre”, excalamaba el vasco tras su gran e inesperada actuación. Pero no era el único sorprendido sobre el césped, García también alucinaba con el nivel de Ibai: “Has chutado los mejores penaltis que me han chutado en la vida, voy a llamar que te lleven para allí eh”.

Ibai Llanos anotando ante Joan García (TikTok / @ibaillanos)

Próximos objetivos

Ibai continuará dedicado a la creación de contenido en sus redes sociales, a través de las cuales sigue mostrando cómo han crecido sus influencias llegando a colaborar con los equipos más grandes del mundo, como son Real Madrid y Barcelona, y sus jugadores. El vasco también continúa como presidente de su equipo en la Kings League, Porcinos, y recientemente ha adquirido un club en la Cuarta División Catalana, la categoría más baja del fútbol federado en Cataluña. Tiene el nombre de Ronin F.C y el objetivo de construir un club a largo plazo, vinculado a su comunidad y con una identidad propia.

Por su parte el guardameta culé Joan García tendrá un cierre de año bastante pesado, ya que el calendario no da tregua y dicta meses llenos de partidos tanto de Liga y Copa, como de UEFA Champions League, en los que el Barça es favorito a todo y se espera que llegue vivo en todas las competiciones a final de temporada.

El portero del FC Barcelona Joan García, (EFE/Cati Cladera)

En su último partido de liga frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, el portero cometió un error tras salir del área a interceptar un balón que finalmente regaló al rival que anotó a puerta vacía el 1-0. Sin embargo el partido se lo acabó llevando el Barcelona por 1-3.

Joan García también estará concentrado y con ambición en clave selección española, ya que estuvo presente en la última convocatoria y al final de esta temporada tendrá lugar el Mundial de 2026, el que de seguro el guardameta no quiere perderse.