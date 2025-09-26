España

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

El streamer y el guardameta se medían desde los 11 metros con un final inesperado

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Guardar
Ibai en su reto ante
Ibai en su reto ante Joan García (TikTok / @ibaillanos)

Durante los últimos meses ha surgido una tendencia preocupante en la plataforma de streaming llamada Twitch, debido a la bajada en el número de espectadores respecto a lo que se estaba acostumbrado. Uno de sus principales referentes, Ibai Llanos, conocido como “el rey de Twitch”, ha bajado sus horas de emisión e incluso dejado algo de lado la plataforma. Esta etapa para el español le está permitiendo desconectar, mejorar sus hábitos y su físico, y dedicar más tiempo a otras plataformas como Youtube o TikTok en las que recientemente ha subido contenido de colaboraciones con futbolistas a través de retos.

Llanos recientemente ha colaborado con otras grandes personalidades de la música como Quevedo o Bad Bunny, pero sobre todo con deportistas y futbolistas como Pedri, Ferrán Torres, Mbappé y ahora también el meta del Barcelona Joan García.

Ibai vs Joan García

El último ha sido el reciente fichaje en la portería del FC Barcelona, Joan García, con quien ha grabado una tanda de penaltis en la que se enfrenta a uno de los mejores porteros de la pasada edición de La Liga. El guardameta catalán se presentaba a la tanda con mucha confianza y así mismo lo reflejaba: “De cinco me metes uno y mira, porque me lo dejo”.

Ibai comenzó errando el primero, pero para sorpresa de todos, fue capaz de encadenar un lanzamiento tras otro al fondo de las mallas con unos golpeos excelentes a la escuadra, que le permitieron proclamarse vencedor en el reto tras anotar 4 de los 5 penaltis que le lanzó a Joan García. “Cuatro de cinco, no tengo palabras, Real Madrid, Florentino, estoy libre”, excalamaba el vasco tras su gran e inesperada actuación. Pero no era el único sorprendido sobre el césped, García también alucinaba con el nivel de Ibai: “Has chutado los mejores penaltis que me han chutado en la vida, voy a llamar que te lleven para allí eh”.

Ibai Llanos anotando ante Joan
Ibai Llanos anotando ante Joan García (TikTok / @ibaillanos)

Próximos objetivos

Ibai continuará dedicado a la creación de contenido en sus redes sociales, a través de las cuales sigue mostrando cómo han crecido sus influencias llegando a colaborar con los equipos más grandes del mundo, como son Real Madrid y Barcelona, y sus jugadores. El vasco también continúa como presidente de su equipo en la Kings League, Porcinos, y recientemente ha adquirido un club en la Cuarta División Catalana, la categoría más baja del fútbol federado en Cataluña. Tiene el nombre de Ronin F.C y el objetivo de construir un club a largo plazo, vinculado a su comunidad y con una identidad propia.

Por su parte el guardameta culé Joan García tendrá un cierre de año bastante pesado, ya que el calendario no da tregua y dicta meses llenos de partidos tanto de Liga y Copa, como de UEFA Champions League, en los que el Barça es favorito a todo y se espera que llegue vivo en todas las competiciones a final de temporada.

El portero del FC Barcelona
El portero del FC Barcelona Joan García, (EFE/Cati Cladera)

En su último partido de liga frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, el portero cometió un error tras salir del área a interceptar un balón que finalmente regaló al rival que anotó a puerta vacía el 1-0. Sin embargo el partido se lo acabó llevando el Barcelona por 1-3.

Joan García también estará concentrado y con ambición en clave selección española, ya que estuvo presente en la última convocatoria y al final de esta temporada tendrá lugar el Mundial de 2026, el que de seguro el guardameta no quiere perderse.

Temas Relacionados

Ibai LlanosRedes SocialesTikTok EspañaFC BarcelonaLa LigaChampions LeagueEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Descubre una grieta en la fachada de su casa y se derrumba cuando los servicios de emergencia aseguran la zona

El incidente provocó la evacuación inmediata de varias viviendas

Descubre una grieta en la

El pescado más rico en vitamina D: una sola ración supera la ingesta diaria recomendada

Este alimento es uno de los pescados más grasos y más rico en nutrientes

El pescado más rico en

Santi Cañizares se casa por tercera vez tras 4 meses de relación con una joven a la que conoció en las redes sociales

El exfutbolista ha anunciado su compromiso en el programa de radio ‘El partido de Cope’: “Nos ha pegado un poco fuerte”

Santi Cañizares se casa por

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

El airbag está diseñado para salvar vidas pero también puede causar lesiones

“Deja de conducir en tirantes”:

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El proyecto busca adquirir más de 100 unidades nuevas

Así son los cuatro helicópteros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Deja de conducir en tirantes”:

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 26 septiembre

Sube el riesgo de burbuja inmobiliaria en Madrid, según UBS: la ciudad en todo el mundo en la que más se ha encarecido la vivienda en un año

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 26 septiembre

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de septiembre

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Sergio Busquets anuncia su retirada

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”