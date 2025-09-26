El ritual de un casino después de que un jugador ganara 168.000 euros en la última ronda de póquer: “No se veía desde hace tiempo”

El ritual de un casino después de que un jugador ganara 168.000 euros en la última ronda de póquer (Pexels)

El Texas Hold’em es una de las variantes más populares del póxer, tanto en casinos físicos como en plataformas online. Ahora, la fortuna de un jugador en un casino de San Remo, Italia, ha vuelto a llamar la atención de expertos y aficionados. El ganador, procedente de Liguria, consiguió una combinación inusual que le permitió llevarse un bote de 168.500 euros: lo hizo con una escalera real, una de las manos más complicadas de alcanzar en el póker. Sucedió de madrugada, tras una larga partida cargada de tensión y expectativas, según recoge el medio local La Stampa. “No es posible. No es posible. Gané”, exclamaba, incrédulo, el afortunado, tras varias horas de juego.

Cómo se juega al Texas Hold’em

El Texas Hold’em se caracteriza por reglas claras y una estructura que permite dinámicas atractivas incluso para quien acaba de empezar a jugar al póker. Las partidas se desarrollan utilizando una baraja inglesa de 52 cartas, sin comodines. En cada enfrentamiento puede haber entre dos y siete jugadores, lo que favorece el intercambio constante de apuestas y da lugar a partidas ágiles y estratégicas.

Cada jugador recibe dos cartas privadas, conocidas como cartas de mano, que no pueden ser vistas por el resto. Estas cartas adquieren relevancia a lo largo de las distintas rondas, en las que el crupier o repartidor descubre progresivamente cinco cartas comunitarias en el centro de la mesa. El reparto de las cartas comunes se realiza en tres fases: primero tres cartas a la vez (el “flop”), luego una carta más (el “turn”) y finalmente una última (el “river”). El objetivo principal es alcanzar la mejor combinación posible de cinco cartas, que puede formarse con cualquier combinación entre las dos cartas propias y las cinco comunes.

Uno de los elementos fundamentales del Texas Hold’em radica en el sistema de apuestas. Antes y después de revelarse cada una de las cartas comunitarias, los jugadores disponen de turnos para apostar, igualar las apuestas ya realizadas, retirarse o, en determinados casos, apostar todas las fichas restantes, lo que se conoce como estar “all-in”. El participante que no iguale la cantidad apostada no podrá seguir optando al bote. Este sistema genera una dinámica de tensión y manejo de riesgo que distingue al Texas Hold’em del resto de variantes del póker. El valor de las combinaciones sigue la jerarquía clásica del juego, encabezada por el as y seguida por rey, reina, jota y los valores numéricos del diez al dos. Los palos no establecen diferencias entre sí, de modo que ninguna figura tiene ventaja sobre otra por el símbolo.

Un ritual tras una gran victoria

La noticia que trascendió en el casino de San Remo destaca tanto por el monto del premio como por el curioso ritual que acompañó el desenlace de la partida. Tras varias horas de juego, el as de picas completó una escalera real sobre la mesa, una de las combinaciones menos frecuentes y más codiciadas por cualquier aficionado. El ganador, un habitual en los torneos organizados por la sala Poker Room de San Remo, recibió el reconocimiento protocolario en este casino, con la extensión de un paño negro con flor blanca sobre la mesa de juego, una tradición reservada para las ocasiones en que se otorgan premios de alto valor económico.

La jugada también tuvo efectos positivos sobre otros asistentes a la mesa. De acuerdo con lo informado por Il Secolo XIX, tres de los jugadores restantes que participaron en la mano decisiva accedieron al “bonus envidia”, una recompensa de 500 euros destinada como premio de consolación a quienes hayan apostado al menos cinco euros durante esa ronda clave.

Representantes del consejo de administración del casino aprovecharon el momento para resaltar la importancia de lo ocurrido. Según declaraciones recogidas por La Stampa, transmitieron: “Felicidades al ganador. La bella victoria refuerza la imagen de nuestro casino como un lugar afortunado para los jugadores en todas las salas. El paño negro no se veía desde hace tiempo: una gran imagen que evoca nuestra mejor tradición”.