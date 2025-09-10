America Inhouse

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

La globalización y la digitalización están transformando el mundo del entretenimiento. En el caso de los casinos online, estos cambios se reflejan en cifras récord de crecimiento

Por Soledad Victoria

Se proyecta que la industria de casinos online crecerá más de un 30% entre 2026 y 2030, liderada por el juego móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mundo de los casinos online no deja de crecer. La globalización y el fortalecimiento de las regulaciones han transformado la percepción de la industria, eliminando fronteras y consolidando la confianza de los usuarios. De acuerdo con Sam Smith, un creador de contenido especializado en casinos en línea, hoy existen múltiples plataformas con licencias internacionales —desde Curazao hasta Malta— que garantizan seguridad y transparencia en la experiencia de juego.

Un estudio de Mr Gamble, revela que este crecimiento no es casualidad: el sector avanza a pasos firmes y proyecta cifras positivas año tras año.

Crecimiento de la industria en los últimos 5 años

La historia de los casinos online comenzó en 1990 con The Gaming Club, pionero en el sector. Desde entonces, la industria atravesó transformaciones significativas hasta consolidarse como uno de los pilares del entretenimiento digital.

La industria de casinos online aumentó un 72% en los últimos cinco años, según un estudio de Mr Gamble. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos cinco años, el número de plataformas se multiplicó de forma acelerada, impulsando no solo al juego digital, sino también a otros sectores económicos vinculados al ocio en internet.

Globalización del juego en números

Smith comparte que el análisis realizado en Mr Gamble revela que la industria creció un 72% en los últimos cinco años. Las regiones con mayor dinamismo han sido África, Sudamérica y la India.

Aun así, los mercados más consolidados siguen siendo:

  • Reino Unido
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Australia
  • España
  • SueciaAlemania
  • Japón
Los mercados más consolidados de casinos online incluyen Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y España. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina, algunos países han mostrado un crecimiento excepcional desde 2020:

  • Chile: +73%
  • Perú: +46%Argentina: +37%

Estas cifras reflejan un desarrollo rápido y sostenido, aunque no los posicionan todavía entre los mercados globales más grandes.

La pandemia de 2020: el punto de inflexión

La pandemia de Covid-19 marcó un antes y un después en el sector. El confinamiento llevó a millones de personas en todo el mundo a buscar nuevas formas de entretenimiento digital. En este contexto, los casinos online vivieron el mayor boom de su historia, convirtiéndose en una de las opciones más demandadas en internet.

El Real Decreto de 2020 en España

El mismo año que trajo expansión, también trajo limitaciones. En España, el Real Decreto de 2020 prohibió los bonos y promociones de casinos online regulados. El objetivo: proteger a los jugadores.

La confianza de los usuarios en los casinos online se fortalece gracias a regulaciones y tecnologías de seguridad avanzadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida se mantuvo hasta 2024, cuando fue eliminada, lo que permitió a las plataformas recuperar uno de sus principales atractivos: las promociones de bienvenida y recompensas.

La confianza como eje central

Para Sam Smith, uno de los mayores avances de la industria ha sido la consolidación de la confianza en los casinos online. Esto ha sido posible gracias a:

  • Políticas de juego responsable, con herramientas de autoexclusión y límites de depósitos.
  • Algoritmos RNG que garantizan la aleatoriedad y transparencia en cada partida.
  • Protocolos SSL que protegen los datos de los usuarios con sistemas de encriptación avanzados.

Regulaciones que fortalecen la industria

La confianza en el juego online también se explica por la presencia de reguladores estrictos que evalúan a cada operador antes de otorgar una licencia.

En el mundo hispanohablante, destacan:

  • España: Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)
  • México: Secretaría de Gobernación (SEGOB)
  • Colombia: Coljuegos
La pandemia de 2020 marcó un punto de inflexión en el auge de los casinos online a nivel mundial. - (Imagen ilustrativa Infobae)

En particular, la DGOJ de España se ha convertido en un referente por la rigurosidad de sus procesos, sirviendo de ejemplo a otros países de Europa y América Latina.

¿Qué esperar en los próximos años?

El informe de Mr Gamble proyecta que entre 2026 y 2030 la industria crecerá más de un 30%, con un papel protagónico del juego online en dispositivos móviles.

La globalización, la innovación tecnológica y la regulación seguirán marcando el rumbo de una industria que cada vez genera mayor confianza entre los jugadores.

