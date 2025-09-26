Dos jubilados se fueron de vacaciones y se les averió la caravana a mitad de trayecto: llevan un mes atrapados lejos de casa

Una pareja de jubilados invierten todos sus ahorros en una Caravana. Una avería detiene su viaje. (Canva)

Lo que debía ser la gran aventura de sus vidas terminó convirtiéndose en una pesadilla. Brigitte, de 67 años y Christian, de 65, una pareja de jubilados de Alès, en el sur de Francia, iniciaron a mediados de agosto un viaje en su autocaravana. Querían recorrer el país, descubrir nuevas regiones y cumplir el deseo de viajar, ahora que ya estaban jubilados. Sin embargo, el plan se frustró apenas dos semanas después de comenzar su viaje. El 23 de agosto, mientras circulaban por Mehun-sur-Yèvre, en el departamento de Cher, el vehículo comenzó a dar señales alarmantes. La autocaravana tuvo que ser remolcada hasta un concesionario en Saint-Maur (Indre), donde permanece inmóvil desde entonces.

Una inversión frustrada

Todos sus ahorros fueron destinados a la compra de la autocaravana. Compraron el vehículo por 145.000 euros, convencidos de que así ganarían en autonomía para poder viajar por todo el país. El viaje debía ser la oportunidad de cumplir el deseo de visitar París o Normandía. No obstante, un mes después de la avería, lo único que acumularon fueron deudas y facturas. Según informa el medio digital francés Midi Libre, hasta el 25 de septiembre llevaban gastados 1.540 euros en hotel y 1.000 euros en restaurantes. Un golpe fuerte para dos jubilados que planificaron sus ahorros pensando en disfrutar de la jubilación, no en sobrevivir a una situación llena de incertidumbre.

Gran operativo en Chacabuco contra las caravanas de motociclistas

Un viaje en suspenso

La pareja asegura que, pese a la garantía vigente, las reparaciones no avanzan y nadie les da plazos concretos. El departamento de comunicación de Fiat informó que se abrió una investigación para aclarar la situación. Sin embargo, por ahora no hay un calendario definido que permita a Brigitte y Christian recuperar su vehículo y reanudar el viaje. La historia, generó empatía en la prensa local. Dos jubilados que soñaban con recorrer Francia, pero quedaron atrapados en un pequeño pueblo de Indre, lejos de su hogar y sin poder disfrutar del viaje que tanto esperaron.

La batalla de Normandía, llamada en clave operación Overlord, fue la operación militar efectuada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la liberación de los territorios de Europa occidental ocupados por la Alemania nazi. ( Getty Images)

Lo que iba a ser una travesía por distintas regiones del país se transformó en una especie de encierro involuntario. “Queríamos ver algo diferente”, declara la pareja con el deseo de poder dedicar el resto de su vida al viaje y al disfrute. En cambio, llevan un mes atrapados entre trámites, talleres y gastos imprevistos. A la espera de que Fiat resuelva el problema, Brigitte y Christian mantienen viva la esperanza de poder continuar su viaje. Su sueño de conocer París, caminar por sus calles, visitar Montmartre, ir a los cafés parisinos, aún permanece. Asimismo, sueñan con conocer Normandía y sus costas históricas donde tuvo lugar la importante batalla efectuada por los Aliados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Francia se les presenta como ese país en el que siempre han vivido, pero que continúa siendo un misterio para ellos que, hasta ahora, no han podido pensar en viajar. Lo único que necesitan es que la autocaravana —esa que debía darles autonomía— vuelva a ponerse en marcha.