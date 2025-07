El jubilado de 82 años que usa su pensión para recorrer el mundo: “Viajar por Europa debería ser una asignatura obligatoria”

Un hombre jubilado saca una fotografía con su móvil durante un viaje (Canva)

Lejos de pensar en el retiro como el momento de parar y estar tranquilo, Juan Macías, un jubilado de Jerez de 82 años, mantiene un ritmo de viajes que muchos jóvenes envidiarían. Según ha publicado La Voz del Sur, este incansable viajero realiza escapadas cada quince días y lo hace, tal como afirma, con los recursos de su pensión, sin acudir a agencias ni buscar lujos. “No soy rico, viajo con mi pensión”, ha declarado Macías al medio andaluz, desmontando el mito de que viajar por el mundo está reservado únicamente para los más pudientes.

Una vida de aventuras

La trayectoria viajera de Juan Macías comenzó hace más de medio siglo, cuando en 1969 eligió Londres como destino de su luna de miel. La aventura no terminó allí: pronto sumó Italia, Suiza, Alemania, Noruega y otros territorios europeos, la mayoría recorridos en coche y al volante de modelos tan emblemáticos como un Simca 1000 o un Citroën GS. “Nos alternábamos cada dos horas”, contó Macías a La Voz del Sur sobre cómo aguantaban él y su esposa los recorridos más largos.

Algunas rutas lo llevaron hasta los límites más remotos de Europa. Uno de sus recuerdos más singulares fue la expedición a Cabo Norte, dentro del círculo polar ártico, atravesando Noruega y Finlandia hasta llegar a la entonces Leningrado (hoy San Petersburgo), en plena época soviética.

Su carrera profesional también le permitió viajar

Juan Macías no solo fue un viajero: antes de la jubilación, desarrolló una intensa carrera como técnico y directivo en industrias del sector del acero y del cartonaje, tal y como detalla La Voz del Sur. Empezó en Acerinox (Algeciras), fue parte del equipo fundacional de la planta, y posteriormente lideró fábricas como Cartonaje Pribec y Cartonaje Tempul.

Estos puestos le ofrecieron la posibilidad de conocer ciudades y fábricas de Suiza, Alemania, Inglaterra y Suecia, ampliando aún más su visión del mundo. Tras el cierre de la empresa en los años noventa, Macías se mantuvo activo hasta jubilarse a los 67 años en una firma catalana.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Testigo de un continente que cambió

En sus viajes, Juan Macías ha presenciado la transformación de Europa. Recuerda especialmente las tensiones en las fronteras de los países soviéticos en los años ochenta. “Golpeaban el coche con porras, se reían de las fotos de mi familia... Fue un desprecio total que me dejó marcado”, relató sobre su paso a través de Rusia y algunos países del Este. La apertura y unificación europeas cambiaron el panorama.

También lo hizo la llegada posterior de las aerolíneas de bajo coste. Macías valora positivamente la liberalización del espacio aéreo y las nuevas compañías de vuelos baratos. “La semana pasada volé a Frankfurt por menos de 60 euros ida y vuelta. En mis tiempos eso era impensable”, afirmó al medio.

Destinos preferidos y consejos para jóvenes

Además de su amor por Europa, Japón ocupa un lugar especial en la lista de favoritos de Juan Macías, donde residió un año y medio durante su etapa laboral y al que ha regresado repetidas veces. Ha explorado también Tailandia, Marruecos -incluido el desierto gracias a un permiso oficial-, Canadá, Estados Unidos y Perú, aunque admite evitar otros destinos sudamericanos por cuestiones de seguridad: “No viajo para estar preocupado por si me atracan”, declaró.

Organiza rigurosamente sus viajes con la pensión propia y la de su esposa, sin recurrir a lujos. En los próximos meses tiene ya billetes para Berlín, Polonia, Florida (Estados Unidos), además de planes en Italia con sus nietos y en Egipto.

Su principal recomendación para quienes quieran ampliar horizontes es clara: “Viajar por Europa debería ser una asignatura obligatoria”. Para Macías, Polonia, y especialmente la ciudad de Gdansk, es imprescindible: “Es una de las ciudades más bonitas de Europa, junto con Cracovia”. Añade también Italia como un paraíso para los amantes de la cultura y del arte.

Viajar para abrir la mente

Juan Macías está convencido de que la experiencia viajera es insustituible para abrir la mente y escapar de los localismos. “Viajar y conocer otros países engrandece mucho la mente. Así se acaban los chovinismos”, aseguró en la entrevista de La Voz del Sur. Su vitalidad no parece agotarse y, lejos de buscar destinos exóticos por sí mismos, marca distancia con lugares que se alejan de sus intereses: “Australia, por ejemplo, no me interesa. Es como el Reino Unido, pero a 24 horas en avión. Para eso, me voy a Londres”, dice entre risas.

Mientras la salud y la curiosidad lo acompañen, piensa seguir recorriendo kilómetros y sumando sellos en su pasaporte. “Mientras Dios me dé salud, me moveré todo lo que pueda”.