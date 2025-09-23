Luis Merlo reflexiona sobre Mauri en ‘La Revuelta’: “Un personaje homosexual producido por José Luis Moreno… daba un poco de susto”

Luis Merlo en 'La Revuelta' (@larevuelta_tve)

Luis Merlo se ha sentado esta noche en el plató de La Revuelta para presentar su nuevo proyecto teatral, Un dios salvaje, de la autora francesa Yasmina Reza y dirigida por Tamzin Townsend. En escena comparte cartel con Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sanchís. El propio Merlo explicó que esta obra nace “de la necesidad personal de seguir trabajando” con el mismo grupo de actores tras finalizar Conspiranoia, la pieza anterior que realizaron juntos.

Mauri “sirvió para reeducar” a parte del público sobre la homosexualidad

En la conversación con David Broncano, el intérprete repasó su trayectoria y el papel que le convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión en España. Nacido en una familia de actores, hijo de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo (y con ancestros en la familia Borbón y Borbón), su salto a la fama llegó con Mauri, el periodista homosexual de Aquí no hay quien viva. Un personaje que, según contó, no solo le cambió la vida a él, sino también “a mucha otra gente”.

El actor recordó que su primera reacción al recibir la propuesta fue rechazarla. “Un personaje homosexual, que se llama Mauri, producido por José Luis Moreno… daba un poco de susto”, confesó. Temía que “fuese para reírse de él, y yo no estaba por la labor”. De hecho, dijo no al menos en cuatro ocasiones hasta que recibió la llamada personal del productor en un momento inesperado: “Me llamó personalmente durante una cita en odontología y, como no tenía ni para pagar el dentista, terminé aceptando”, confiesa con humor el actor. Así nació uno de los personajes más icónicos de la televisión en España.

Sobre el impacto social de Mauri, Merlo reflexionó en el programa. “No sé si yo educaría a mis padres viendo ficción”, señaló, pero reconoció que el personaje “sirvió para reeducar” a una parte del público y hacerles ver que “lo único importante está aquí (en la cabeza y el corazón)”. Para el actor, la comedia fue clave en ese proceso: “Cuando estás en casa riéndote y te cuentan algo, estás con la guardia baja, y eso ha servido” para contribuir a la normalización.

Merlo también habló de su relación con José Luis Moreno. Aunque se mostró “muy agradecido” por la oportunidad, recordó que el productor “se enfadó muchísimo” y llegó a vetarle “en algunos sitios” cuando dejó Aquí no hay quien viva para incorporarse a El internado, otro gran éxito televisivo. Pese a contar con dos trabajos tan reconocidos, el actor pasó varios años centrado en el teatro mientras esperaba nuevas oportunidades en televisión.

En ese tiempo, vivió situaciones curiosas. “Dos señoras me dijeron: ¿por qué te has retirado?”, relató, recordando cómo le abordaron a la salida de una función mientras su rostro seguía en el cartel de la obra. Aquello supuso un punto de inflexión y le llevó a asegurarse de que José Luis Moreno no formaba parte de La que se avecina antes de aceptar un papel en la serie. “Sus sobrinos son maravillosos, les pedí trabajo y me hicieron un personaje precioso”, celebró durante la entrevista con Broncano.