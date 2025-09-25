España

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

También se ha identificado a seis personas que intentaron apropiarse con grandes cantidades de este producto

Por Marcos García Quesada

Es septiembre y en Sevilla comienza un año más la campaña de recolección de aceitunas y esto significa que la Guardia Civil inicia los operativos de prevención de delitos asociados a este evento. De esta manera acentúan la coordinación entre diferentes Unidades de la Guardia Civil, así como la coordinación con servicios de Guardería de Campo y agricultores, con el fin de dar respuesta a los delitos de hurto de aceitunas.

Desde el cuerpo informan en un comunicado que este año el comienzo no ha sido sencillo y por el momento se ha detenido a dos personas y se investiga a otras seis por sustraer maquinaria agrícola que iba a ser utilizada para la recolección de aceitunas, así como aceitunas de la variedad gordal y manzanilla. Además, se ha llevado a cabo la inmovilización de 30.000 kg de aceitunas.

Vareadoras y maquinaria agrícola valorada en 18.000 euros

El primero de los dispositivos tuvo lugar al inicio de septiembre, previamente al inicio de campaña, tras tener conocimiento la Guardia Civil de una compraventa fraudulenta en la localidad de Aznalcázar mediante estafa bancaria de diez vareadoras valoradas y diversa maquinaria agrícola valorada en 18.000 euros, las cuales iban a ser utilizadas durante la recolección de aceitunas en la Vega del Guadalquivir.

“Los autores hicieron uso de documentos personales falsos, consiguiendo los investigadores localizar a los autores en Cantillana, procediendo a la detención de dos personas e investigar a otras tres”, explica la Guardia Civil.

Uno de los detenidos escoltado
Uno de los detenidos escoltado por los agentes (Guardia Civil Sevilla)

La colaboración con agricultores y guardias rurales

Otra de las operaciones tuvo lugar en el comienzo de recolección de aceituna de mesa, donde el Equipo Roca con el apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, estableció varios dispositivos con el objetivo de evitar sustracciones.

Gracias a la estrecha colaboración establecida con agricultores y guardias rurales de la zona, además de la intensificación de controles y dispositivos de prevención, la Guardia Civil interceptó a un total de seis personas que pretendían sustraer aceitunas en fincas de olivar de las localidades de Espartinas, Almensilla, Bormujos y Benacazón. En algunos de los casos, los autores fueron interceptados en su huida, logrando recuperar la aceituna sustraída y devolverla a sus legítimos propietarios.

30 toneladas de aceitunas

El último de los dispositivos de los que informan tuvo lugar días después, tras la realización de inspecciones en varios puestos de compra en el Aljarafe con el objetivo de controlar la compraventa de aceitunas.

Como resultado, la Guardia Civil inmovilizó 30.000 kilos de aceitunas en puestos de compra de las localidades de Pilas y Sanlúcar la Mayor, por cometer sus propietarios infracciones graves a la Ley de calidad alimentaria, al carecer del Documento de Acompañamiento de Transporte (DAT), documento necesario para certificar su trazabilidad, dando conocimiento de la denuncia administrativa a la Oficina Comarcal Agraria (OCA).

Un agente con parte de
Un agente con parte de las aceitunas intervenidas (Guardia Civil Sevilla)

Desde el cuerpo aseguran que “con la finalidad de anticiparse a posibles robos y hurtos en fincas, y evitar la comercialización fraudulenta de la aceituna, la Guardia Civil mantendrá de forma constante la estrecha colaboración con los agricultores y guardas rurales de las localidades afectadas, continuando con la realización de controles e inspecciones realizados al efecto”.

Los dispositivos han sido efectuados por el Equipo Roca gracias a la colaboración de patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, además de agricultores y guardas rurales”, finalizan.

