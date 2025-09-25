España

Elementos decorativos que van a envejecer mal, según un interiorista

Aunque estas tendencias están de moda, podrían tener sus días contados

Aarón Caballero Illescas

Aarón Caballero Illescas

Montaje de Infobae en el
Montaje de Infobae en el que sale el interiorista (@escrivastudio)

A la hora de diseñar y decorar una habitación, hay muchos elementos que pueden cambiar la presencia de tu habitación. En ocasiones, la búsqueda de elementos decorativos puede ser más complicada de lo que imaginas.

Probablemente, hayas entrado alguna vez a la casa de tus abuelos y hayas visto algunos muebles que están desfasados o que ya no tienen cabida en los hogares modernos. Esto es algo que te puede pasar en tu hogar mucho más pronto de lo que imaginas.

La opinión de un experto

Una cuenta de TikTok (@escrivastudio) que está especializada en diseño de interiores, ha destacado algunos objetos que, según su criterio, podrían envejecer mal. Uno de los primeros elementos decorativos son los muebles con formas curvas.

Aunque este estilo ha ganado popularidad en los últimos años y está en numerosos hogares, su funcionalidad deja mucho que desear. La comodidad y utilidad de este tipo de mobiliario no siempre se adapta bien al uso diario, lo que, sumado a la saturación visual que han alcanzado, pueden tener sus días contados. Muchas personas han apostado por sofás, mesas o estanterías curvas, pero su diseño resulta difícil de mantener vigente más allá de una moda pasajera.

Otro ejemplo se encuentra en las cocinas enteramente blancas. Esta tendencia logró imponerse en muchos hogares por su apariencia pulcra y minimalista. Sin embargo, la idea de que la solo debe ser blanca va perdiendo fuerza.

El interiorismo actual valora cada vez más el papel central de la cocina en la vida diaria, integrándola con otros espacios del hogar. Incorporar elementos como la madera o colores cálidos logra ambientes más acogedores.

Por otra parte, el mobiliario con colores intensos y estridentes enfrenta el riesgo opuesto. Aunque una explosión de color puede resultar estimulante y moderna en un primer momento, la experiencia demuestra que estos tonos suelen generar una saturación visual.

La elección de gamas tan llamativas responde muchas veces al deseo de innovar, pero el efecto puede desvanecerse al cabo de unos años y resultar agotador. Quienes optan por colores chillones en sofás, sillas o alfombras suelen acabar reemplazándolos.

Elegir objetos decorativos que aguanten bien el paso del tiempo requiere observar más allá de las modas inmediatas y priorizar la funcionalidad, el bienestar y la adaptabilidad. Optar por piezas de diseño clásico, materiales cálidos y colores neutros suele garantizar una mayor vigencia y señalan una apuesta segura frente a tendencias efímeras.

En la actualidad, la velocidad con la que cambian los estilos obliga a una reflexión previa a la compra. Consultar con especialistas puede ayudar a evitar decisiones impulsivas que derivan en ambientes rápidamente obsoletos.

Elementos tan comunes en la actualidad como los muebles curvos o las cocinas blancas podrían formar parte pronto de la lista de piezas que envejecieron mal. Elegir con criterio puede marcar la diferencia entre una casa atemporal y un espacio que pronto se quede anticuado.

El desafío de crear ambientes que resistan el paso del tiempo sigue vigente en el diseño de interiores. Al momento de elegir muebles y complementos decorativos, resulta útil tomarse el tiempo necesario para analizar si realmente aportan funcionalidad y armonía.

