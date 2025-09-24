Sánchez considera “absolutamente inaceptables” las incursiones de Rusia al espacio aéreo europeo y condena “la escalada de la violencia” de Putin en Ucrania

23/09/2025 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (i) durante la sesión de apertura del Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, a 23 de septiembre de 2025, en Nueva York (Estados Unidos). El 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas se centra en promover la paz y seguridad internacional, avanzar en la solución de dos Estados para Palestina, abordar la guerra en Ucrania, impulsar acción climática y transición energética, fortalecer derechos humanos e igualdad, y preparar la Agenda 2030. POLITICA Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La condena de Pedro Sánchez a las recientes violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia marcó el tono de su intervención en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, celebrada en Nueva York esta noche. El presidente del Gobierno español instó a la comunidad internacional a responder con “determinación y unidad” ante lo que calificó como acciones “absolutamente inaceptables”, reafirmando el compromiso de España con la defensa de la legalidad internacional y el apoyo a Ucrania. Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, se produjeron en el marco de la semana de reuniones de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, en un contexto de creciente tensión y preocupación por la seguridad europea.

“(Rusia) no tiene en este momento voluntad alguna de llegar a la paz”

Durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, Sánchez lamentó la falta de avances hacia una solución de paz en Ucrania tras más de tres años y medio de conflicto. Subrayó que la agresión rusa representa una “violación inaceptable del derecho internacional y de los valores compartidos por el conjunto de la comunidad internacional”. El presidente español enfatizó que la situación resulta “especialmente alarmante” al tratarse de un acto perpetrado por un “miembro permanente” del propio Consejo de Seguridad, “el órgano encargado supuestamente de velar por la paz y por la estabilidad global”.

Sánchez advirtió que permitir que “la fuerza y la coacción sustituyan al diálogo y al respeto mutuo entre naciones” sentaría un “peligroso precedente” para la “estabilidad de las fronteras y también el orden internacional, especialmente en Europa, pero también en otras regiones del mundo". En este sentido, reclamó a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos políticos, diplomáticos y humanitarios disponibles para poner fin a la tragedia y sentar las bases de una solución sostenible.

El presidente del Gobierno insistió en que cualquier acuerdo de paz debe estar “firmemente anclado en el respeto al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas”. Rechazó de manera tajante cualquier solución que implique “la legitimación de la violencia o la alteración por la fuerza de las fronteras reconocidas internacionalmente”. Añadió que renunciar a estos principios supondría traicionar “la confianza de los pueblos” representados y abrir la puerta “a nuevas crisis y conflictos en el futuro”.

En su intervención, Sánchez recordó que España ha sido desde el inicio del conflicto una “firme defensora de la libertad y la seguridad de Ucrania". Destacó la ayuda militar y humanitaria proporcionada, que incluye el entrenamiento de más de 8.000 soldados ucranianos y la acogida de más de 240.000 desplazados en territorio español. El presidente valoró la disposición de Ucrania para comprometerse con un alto el fuego y buscar una solución negociada, en contraste con la actitud del presidente ruso, Vladímir Putin, a quien acusó de escalar la violencia y lanzar nuevos ataques que agravan “el sufrimiento de una población civil” que es “inocente”.

Sánchez señaló que los recientes bombardeos “dirigidos deliberadamente contra la población civil” y contra infraestructuras esenciales, como “hospitales, escuelas o redes eléctricas y de suministro de agua”, demuestran que Rusia “no tiene en este momento voluntad alguna de llegar a la paz con Ucrania”. Ante las violaciones del espacio aéreo europeo, reiteró la necesidad de que la comunidad internacional actúe con “todos los instrumentos políticos” sin dejarse paralizar por la indiferencia o el cansancio para “poner fin a esta tragedia y sentar las bases de una solución sostenible”, subrayando también que la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos es “una responsabilidad compartida”.

30 países firman un comunicado que condena la invasión rusa de Ucrania

El respaldo internacional a Ucrania quedó reflejado en un comunicado conjunto firmado por más de 30 países, entre ellos España, miembros de la Unión Europea y Ucrania. En el documento, los firmantes condenaron la invasión rusa, calificada como “a gran escala, ilegal, no provocada e injustificada”, y denunciaron que Moscú “socava la paz y la seguridad europeas y mundiales” con sus “violaciones intencionadas” del espacio aéreo de los Estados miembros de la UE mediante drones y aviones. El comunicado, citado por Europa Press, subrayó que Rusia ha optado por la escalada, incrementando los ataques contra civiles y llevando a cabo acciones sin precedentes contra la soberanía europea.

Los países firmantes instaron a la comunidad internacional a permanecer unida y a utilizar su influencia para presionar a Moscú a poner fin inmediato a la agresión, trabajando por una paz justa y duradera. Además, reiteraron que los ataques intencionales contra civiles o infraestructuras civiles constituyen crímenes de guerra y exigieron a Rusia el cese inmediato de los ataques indiscriminados con misiles y drones contra ciudades y pueblos ucranianos. El comunicado reafirmó el respaldo a Ucrania en los ámbitos militar, económico, político y diplomático, y defendió la libertad, la soberanía y la integridad territorial del país dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.