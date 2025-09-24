España

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

La empresa ha justificado la medida en el aumento de robos de mercancías, pero la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades entiende que la medida no se ajusta a la ley de protección de datos

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de los
Imagen de archivo de los grandes almacenes parisinos Samaritane. (MarkGGN)

La Comisión Nacional de la Informática y las Libertades (Cnil) ha impuesto una multa de 100.000 euros al histórico gran almacén parisino La Samaritaine tras descubrir la instalación de cámaras ocultas en sus áreas de almacenamiento, una medida que vulnera varias disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) francesa.

El organismo francés comunicó la sanción el 23 de septiembre de 2025, detallando que la decisión se tomó el 18 de ese mismo mes. La investigación se inició después de que empleados de La Samaritaine detectaran, en agosto de 2023, la presencia de dispositivos de videovigilancia camuflados como detectores de humo en dos de las reservas del establecimiento.

Estos aparatos, además de grabar imágenes, también captaban sonido. La dirección justificó su instalación por el “aumento de robos de mercancía” en esas zonas. Sin embargo, tras el hallazgo por parte del personal, las cámaras fueron retiradas al mes siguiente, en septiembre de 2023.

La situación cobró notoriedad pública cuando, el 25 de noviembre de ese mismo año, el medio Médiapart publicó un artículo sobre el caso. Poco después, la Cnil recibió una denuncia formal relacionada con los mismos hechos y procedió a realizar una inspección en los días siguientes.

Solo pueden instalarse en situaciones excepcionales

En su comunicado, la Cnil recordó que la legislación permite a los empleadores instalar cámaras ocultas únicamente en circunstancias excepcionales, siempre que exista un equilibrio entre la protección de bienes y personas y el respeto a la privacidad de los trabajadores.

El organismo subrayó que, para ser proporcional, un sistema de este tipo debe ser temporal y estar respaldado por un análisis documentado que demuestre su compatibilidad con el RGPD y las circunstancias excepcionales que lo motivan.

El expediente sancionador identificó varios incumplimientos. Entre ellos, la falta de tratamiento leal de los datos y la vulneración del principio de responsabilidad, conforme a los artículos 5-1-a) y 5-2 del RGPD. Además, se constató que la recogida de datos no fue adecuada, pertinente ni limitada a lo necesario, en contravención del artículo 5-1-c) del reglamento. Finalmente, la empresa no involucró al delegado de protección de datos en las cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, como exige el artículo 38-1 del RGPD.

La Cnil ha insistido en que la protección de la privacidad de los empleados debe prevalecer incluso ante el legítimo interés de las empresas en resguardar sus bienes, y que cualquier medida de vigilancia debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente.

Temas Relacionados

multasLey De Proteccion De Datos PersonalesParisEspaña NoticiasEspaña-Internacional

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

El huracán Gabrielle llegará a

Barcelona se reafirma como capital del cóctel: la Ciudad Condal recupera dos bares y suma uno nuevo a la lista de los mejores del mundo

A solo dos semanas de la presentación de ‘The World’s 50 Best Bars 2025′, los bares clasificados del puesto n.º 51 al n.º 100 se han dado a conocer por noveno año consecutivo

Barcelona se reafirma como capital

El repelente natural para alejar las moscas cuando comes fuera: rápido, limpio y sin olores fuertes

Hay numerosos factores que atraen a las moscas a nuestra comida y tener el espacio adaptado es crucial para mantenerlas alejadas

El repelente natural para alejar

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

El tabnabbing es la nueva técnica que utilizan los ciberdelincuentes con el objetivo de robar credenciales

La Policía advierte del peligro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy