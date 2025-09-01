Cuándo se muda la infanta Sofía a Lisboa: el inicio de sus clases y las asignaturas que cursará en el Forward College

La infanta Sofía en el posado por su 18 cumpleaños. (EFE/ Casa de S.M. el Rey)

Septiembre no solo significa regreso a las aulas para miles de jóvenes en España, sino que este año también trae consigo cambios importantes para la familia real. Este 1 de septiembre, la princesa Leonor ha iniciado su tercera y última etapa de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), situada en San Javier, Murcia. Al mismo tiempo, su hermana menor, la infanta Sofía, encara durante estos días una mudanza que la llevará a Lisboa, donde comenzará sus estudios universitarios.

Mientras Leonor se somete ya a los exigentes horarios militares —con toque de diana a primera hora de la mañana y una agenda marcada por la disciplina castrense—, Sofía aún permanece en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, preparando el que será su salto a la independencia académica. La benjamina de la familia comenzará en breve el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College, un innovador centro privado con sede en Lisboa y vinculado a la Universidad de Londres.

Según la periodista Mariángel Alcázar, colaboradora del programa Vamos a Ver, el próximo lunes está marcado como la fecha clave para su debut universitario. Sofía viajará este fin de semana a la capital lusa, acompañada por la reina Letizia, para instalarse antes del inicio oficial del curso.

Lisboa, su primera etapa

La infanta residirá en la residencia Xior Benfica, un moderno complejo situado en una de las zonas residenciales más tranquilas de la ciudad. A diferencia de su paso por el internado británico de UWC Atlantic College, esta vez contará con una habitación individual, lo que le otorgará mayor privacidad y autonomía.

El programa del Forward College se caracteriza por un modelo pedagógico basado en grupos reducidos —unos quince estudiantes por clase— y un enfoque práctico que combina teoría, trabajo en proyectos y desarrollo personal. Todo el plan de estudios se imparte en inglés, lo que reforzará la formación internacional de Sofía.

Los Reyes Felipe VI y Letizia acompañan a la infanta Sofía en su graduación de Bachillerato Internacional, en el UWC Atlantic College de Gales, a 24 de mayo de 2025, en Gales (Reino Unido). (CASA DE S.M. EL REY).

Durante este primer año cursará asignaturas como Introducción a la Ciencia Política, Pensamiento Político Internacional y Teorías y Debates en Relaciones Internacionales. A ellas se añadirá una optativa a elegir entre Historia Mundial desde 1945, Negocios y Gestión en un Contexto Global o Introducción al Desarrollo Internacional.

El curso no comenzará de lleno el próximo 8 de septiembre, ya que la primera fase será un periodo de adaptación que se prolongará hasta el día 19, con el inicio oficial de las clases previsto para el 22. En ese calendario destaca la primera Reading Week entre el 27 y el 31 de octubre, una semana sin docencia destinada a repasar temario y avanzar en proyectos personales.

Además, el descanso navideño está fijado del 19 de diciembre al 11 de enero, y a lo largo del curso se sucederán exámenes en febrero, abril y junio; por otro lado, contará con jornadas extra de refuerzo, conocidas como Make-Up Days. El primer ciclo concluirá el 19 de junio de 2026. A partir de entonces, Sofía deberá continuar el itinerario académico en París y, posteriormente, en Berlín, completando un recorrido de tres años por distintas capitales europeas.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

Un contraste con la vida castrense de Leonor

Mientras tanto, la princesa Leonor ya se encuentra inmersa en una dinámica radicalmente distinta. Su paso por la Academia General del Aire representa el último eslabón de la formación militar que comenzó en Zaragoza y continuará en distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Su rutina está marcada por el estudio técnico, las prácticas en vuelo y la vida en régimen de cuartel, muy alejada de la experiencia universitaria de su hermana.

La distancia geográfica y la diferencia de estilos de vida marcarán inevitablemente la relación entre ambas hermanas en los próximos meses. No obstante, tienen una fecha en el horizonte para volver a coincidir: el 24 de octubre, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Será la primera ocasión en la que Leonor, Sofía y los reyes se reúnan públicamente tras el inicio de estas nuevas etapas.