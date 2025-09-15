Primeras imágenes de la infanta Sofía en Lisboa: la hija menor de los reyes comienza su vida universitaria

La infanta Sofía, en Libsoa. (Casa Real)

Casa Real ha difundido las primeras imágenes oficiales de la infanta Sofía en Lisboa, marcando el inicio de su etapa universitaria en el Forward College, donde estudiará Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Las fotografías, publicadas una semana después de su llegada a la capital portuguesa, muestran a la hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia adaptándose a su nueva vida académica y social, en un entorno internacional que contrasta con el camino seguido por su hermana, la princesa Leonor.

En las instantáneas se observa a Sofía en distintos escenarios emblemáticos de Lisboa. Una de las imágenes la muestra posando frente al Monasterio de los Jerónimos, un lugar de especial significado para la familia real, ya que allí contrajo matrimonio su tía abuela, la infanta Pilar, durante su exilio en Portugal. Otra fotografía la presenta en uno de los miradores de las colinas lisboetas, mientras que en una tercera aparece paseando junto a sus compañeros por las calles cercanas al castillo de San Jorge, vestida de manera informal con falda azul y top blanco. Además, dos de las fotos la captan en el aula del Forward College, participando en las clases como una estudiante más, sin distinciones protocolarias.

La publicación de estas imágenes coincide con el 53º cumpleaños de la reina Letizia, un momento en el que tanto Sofía como Leonor se encuentran fuera de Madrid, inmersas en sus respectivas responsabilidades. Para este día tan especial, marcado por la ausencia de sus hijas, los reyes han optado por despejar su agenda, justo antes de que este martes emprendan su primer viaje oficial tras la vuelta de las vacaciones de verano.

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College. (Casa Real)

La nueva etapa de Sofía

El periodo de adaptación de la infanta Sofía ha incluido actividades turísticas y de integración con sus nuevos compañeros. La residencia universitaria donde se aloja se encuentra en la zona de Benfica, cerca del parque de Monsanto, y ofrece habitaciones individuales, cocinas compartidas, salas de estudio y gimnasio, con un coste mensual que oscila entre 590 y 690 euros. El Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, imparte sus clases en inglés y acoge a estudiantes de más de 40 nacionalidades, lo que refuerza el carácter internacional de la experiencia. El currículo abarca asignaturas como filosofía, historia, ciencias políticas y estudios empresariales, con énfasis en el pensamiento crítico, el liderazgo y la comprensión de los asuntos globales.

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College en Lisboa. (Casa Real)

El programa académico de Sofía se extiende durante tres años y contempla una movilidad internacional significativa: el primer curso se desarrolla en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín. El coste anual del grado asciende a al menos 18.000-18.500 euros, cifra que asumen los reyes, a la que se suma el gasto de la residencia. Esta formación supone un giro respecto a la trayectoria de la princesa Leonor, quien actualmente cursa su tercer año de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia. Hasta ahora, ambas hermanas habían compartido experiencias educativas similares, como el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, pero la elección de Sofía por un grado universitario internacional marca una diferenciación en sus caminos.

La Casa Real ha mantenido la costumbre de compartir imágenes en momentos clave de la educación de Sofía, como ocurrió en su partida a Gales y en su graduación, donde los reyes la acompañaron en la ceremonia de clausura.

La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College. (Casa Real)

El Forward College está vinculado a la London School of Economics and Political Science y ofrece un entorno académico donde la infanta Sofía ya ha comenzado a establecer lazos con otros estudiantes. La finalidad de la Casa Real es que Sofía pueda compaginar sus estudios universitarios con la agenda oficial, participando en actos relevantes y manteniendo su vinculación institucional. Aunque la distancia con Madrid es menor que en etapas anteriores, la infanta alternará su vida académica con su papel de apoyo a la familia real, especialmente en eventos seleccionados.