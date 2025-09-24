España

Juan Nattex, experto en sueño, explica lo que no debes hacer las dos horas antes de dormir: “De esa manera no hay persona que descanse”

El especialista en descanso recomienda establecer una rutina de descanso antes de irnos a la cama

C. Amanda Osuna

Un hombre con insomnio (Shutterstock)
Un hombre con insomnio (Shutterstock)

El descanso adecuado es uno de los pilares fundamentales para el bienestar físico y mental. Dormir lo necesario permite que el cuerpo repare tejidos, consolide la memoria y regule funciones como el metabolismo y el sistema inmunológico. Las investigaciones de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos recogen que quienes mantienen hábitos de sueño regulares presentan menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad e incluso algunos trastornos neurodegenerativos.

Durante el sueño profundo, el cerebro procesa información, fija recuerdos recientes y elimina residuos metabólicos. La privación parcial o crónica de descanso, en cambio, altera la concentración, disminuye la eficiencia en el trabajo y aumenta la irritabilidad. El rendimiento escolar y laboral depende en gran medida de un patrón de sueño constante y suficiente.

Asimismo, la falta de descanso prolongada se asocia con elevados niveles de cortisol y otras hormonas del estrés, lo que debilita la respuesta inmunitaria y favorece la aparición de infecciones. Además, incrementa la presión arterial y perjudica la función cardíaca. En la esfera psicológica, puede contribuir a la aparición de trastornos de ansiedad y depresión, así como al deterioro de la salud emocional.

El descanso no solo implica la cantidad de horas dormidas, sino también su calidad. Ciertos factores como el ambiente adecuado, la ausencia de ruidos y una rutina constante favorecen ciclos de sueño reparadores. De hecho, muchas personas que tienen problemas de sueño derivan de su rutina horas antes de meterse en la cama.

Juan Nattex es experto en sueño y, a través de una publicación en su cuenta de TikTok (@nattex.juan), explica qué es lo que no debemos hacer dos horas antes de dormir y que se trata de una actividad bastante común: ver una serie. "Las pantallas antes de dormirte son las que influyen para que no generes melatonina, que es la hormona del sueño", recuerda.

Otras actividades que no debemos hacer es repasar tareas del trabajo o la agenda del día siguiente, pues Nattex lo califica como algo incluso “peor”, pues estamos "activando el cerebro cuando justo tenemos que hacer lo contrario, que es apagarlo". “De esa manera no hay persona que descanse”, sentencia.

Al igual que ver una serie, también debemos evitar utilizar el teléfono móvil antes de dormirnos para ver vídeos o las redes sociales, pues ofrecen “dopamina en cantidades industriales, luz azul para que tu cerebro piense que son las doce del mediodía”: “¿Cómo pretendes dormir así?“

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Una buena rutina de sueño

Para crear una sana rutina de sueño, Nattex aclara que hay que hacerle ver al cerebro “que es hora de irse a dormir”: "Crea una rutina y repite esas dos, tres cosas cada noche. Apaga el móvil, una ducha de agua caliente, un rato de lectura y a dormir como los ángeles. Repite esto todos los días para que tu cerebro lo aprenda y vas a dormir solo".

El sueño y el descanso constituyen pilares de la salud integral. Un descanso insuficiente afecta todos los sistemas del organismo, mientras que dormir bien reduce el riesgo de enfermedades, mejora el estado de ánimo y fomenta una vida más productiva. Priorizar este aspecto es esencial para lograr un equilibrio entre las obligaciones diarias y el bienestar personal.

