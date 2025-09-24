Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

La situación actual del mercado de la vivienda, con una demanda cada vez más elevada, tanto para la compra como para el alquiler, y una oferta escasa y con precios muy por encima de la capacidad financiera de los ciudadanos, está atrayendo la mirada de economistas y políticos, con distintas propuestas para lograr revertir la situación del sector y favorecer el acceso a la vivienda por parte de la población española.

Entre ellos destaca Javier Gil, economista, doctor en Sociología e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que actualmente dirige una investigación de la vivienda desde una perspectiva de sociología urbana, económica y política. Además, el experto estudia los procesos de financiación de la vivienda y cómo influyen las políticas públicas y los movimientos sociales.

Respecto a una posible crisis en el sector inmobiliario, el investigador considera que “hay una burbuja”, peor en el sentido de que los precios están “inflados”, con lo cual, están desconectados de lo que sería la economía real del país: “Los sueldos actuales y la economía real no pueden pagar los precios de la vivienda”. Gil señala al capital internacional como uno de los factores claves de los sobreprecios, ya que compiten con la demanda residencial de los habitantes y genera un exceso de liquidez, que viene de la inversión especulativa internacional, que es un capital “que no encuentra mercado donde invertirse de forma rentable y acaba en España”.

Sobre la inversión internacional, el investigado apunta a que después de la burbuja de 2008 ha entrado mucho dinero de fuera. “Mientras están desahuciando a la gente, mientras la están pasando mal, cuando hay cinco millones de parados y a las personas no les dan crédito para comprar, hay muchísimo dinero de fuera que está entrando a comprar vivienda, haciendo que suban los precios”. Gil fundamenta esta visión con el aumento de compras de propiedades sin hipoteca vivido desde 2013.

Las compras de inversores extranjeros favorecen al aumento de los precios de la vivienda (Registradores de España)

El investigador destaca también que la subida de precios en las grandes ciudades y las zonas turísticas -donde de normal el valor de la vivienda es más elevado- hace que la burbuja poco a poco se expanda hacia otros lugares: “En el caso de Madrid, la subida empieza en el centro de la ciudad, donde la vivienda es más cara, y se va extendiendo hacia otros barrios y después a otras ciudades, que reproducen estos procesos”. Esta situación provoca la expulsión de los residentes: “Te expulsan del centro para irte a la periferia, de la periferia se expulsa a otra gente, que se va más lejos, y eso genera una cadena de expulsiones y desplazamientos que afecta a los que menos dinero tienen”.

“Los jóvenes están superdesprotegidos”

El acceso a la vivienda se ha visto resentido con el paso de las décadas. El último informe de Brecha Generacional del Instituto Juan de Mariana recoge que el 81% de las personas nacidas entre 1945 y 1965 -actualmente con edades comprendidas entre los 60 y 80 años- eran propietarias a los 40 años, mientras que este porcentaje se reduce a menos del 50% para los nacidos después de 1985.

Según Gil, desde los años sesenta se ha fomentado la transformación de la población en “propietarios” para que la vivienda “deje de ser un hogar, un derecho como la sanidad o la educación” y se convierta en un activo financiero y en “un mercado con el que obtener unos beneficios que no puedes obtener con ningún otro”. El experto explica que, al principio, los precios de la vivienda estaban acoplados a los salarios. Según el Banco de España, en 1987 era necesario el sueldo íntegro de tres años para comprar un piso en España, ahora -señala Gil- un joven necesita el sueldo íntegro de 14 años. “Matemáticamente es imposible que los jóvenes, en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga compren un piso. De hecho estamos en unos niveles muy bajos de emancipación juvenil”, lamenta.

Declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien ha destacado que el próximo plan plantea triplicar la financiación, hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo "milmillonario" que nunca antes se había destinado a la consolidación del parque público de vivienda. (Fuente: La Moncloa)

El investigador del CSIC señala como culpable de esta situación de cambio del pensamiento a la corriente neoliberal: “Todos los males de la economía se explican porque los trabajadores tienen demasiada capacidad de negociación, los sindicatos mucha fuerza y el Estado interviene para favorecer a los empleados”. Según Gil, el neoliberalismo “ataca el estado de bienestar”, con reducciones del gasto público o privatizaciones. “Te quito las ayudas sociales, a tu sindicato que va a luchar por tu sueldo pero te permito comprar una casa y que seas propietario y te vas a hacer rico, porque el precio de tu casa no va a hacer más que crecer, vas a ganar más con la rentabilización de tu vivienda que con el sindicato luchando por una mejora salarial”, alega el economista en relación a la idea del neoliberalismo.

Esta situación, donde el precio de la vivienda se multiplica, otorga a los propietarios, en palabras del investigador, “mucho más dinero para volverte a hipotecar y comprarte una segunda casa”. Actualmente, lo que ocurre con los más jóvenes es que ya no tienen los sindicatos que los defiendan en los ámbitos económicos, ni un estado de bienestar, pero tampoco esa vivienda que para sus padres funcionaba como residencia y como mecanismo central de protección económica y social, lo que significa que ahora mismo los jóvenes están superdesprotegidos".

Viviendas vacías por razones especulativas

Una de las posibles soluciones para aminorar el problema del sector económica es la entrada al mercado de compraventa o del alquiler de las viviendas vacías que hay actualmente en España. Según los últimos datos del INE, estas alcanzan las 3,8 millones de viviendas desocupadas. Gil destaca que, en los grandes municipios, este fenómeno se da principalmente “por razones especulativas”, porque los dueños se lo pueden permitir y saben que esa vivienda valdrá más en los próximos años. Respecto a los edificios vació en el centro de Madrid, señala a que están esperando “a que el suelo valga más” para alquilarlo como piso turístico u otro tipo de perfil.

Además, señala también que, de la cantidad de pisos sin habitar, un millón se encuentran en municipios españoles con más de 50.000 habitantes, donde hay “crisis de vivienda y mucha población”, con lo cual es mentira lo que dicen algunos sectores de que estas propiedades están “donde nadie quiere vivir”. Aún así, sobre los precios de estos lugares alejados de las grandes urbes, asegura que también son elevados: “Ahora mismo, hasta en los sitios donde nadie quiere vivir, los alquileres valen una barbaridad. No me puedo ir a un sitio abandonado a tres horas de Madrid para pagar una locura de alquiler”.

Para el investigador, ha de ser el Estado quien intervenga en los casos de viviendas desocupadas con dos medidas complementarias, por un lado, “un fuerte impuesto, como en Francia a la vivienda vacía y un sistema público para facilitar tanto la rehabilitación de la vivienda como su alquiler”. En los casos en los que los dueños tomas la decisión de no alquilar la propiedad por miedo a impagos, el economista es partidario de que lo gestione el Estado, garantizando el alquiler, pero “esa persona no determina el precio al que se alquila ni a quién, lo determina el Estado. Porque el Ejecutivo no puede poner fondos públicos para que se beneficien los que ya tienen propiedades”.

Gil señala que la especialización en el turismo ha repercutido de manera negativa en la vida de los residentes (Infobae España)

Competir con el turismo por las viviendas

Desde algunos sectores de la sociedad señalan al turismo como uno de los culpables de la actual crisis habitacional. Según el investigador, se ha utilizado este sector desde 2008 como “estrategia para salir de la crisis”, pero es un problema porque “genera trabajo muy precario, muy mal pagado y con efectos sociales para el resto de la población”. Así, Gil señala que España se ha especializado en esta industria “vinculada a la especulación inmobiliaria” y se generan tensiones porque la población de estas zonas “ya no puede vivir”.

Además, Gil señala que esta especialización genera que los turistas compitan con la población local por la vivienda, generando que se la queden los veraneantes, que pueden pagar alquileres más altos: “Hay zonas de las ciudades cada vez menos invivibles, porque los intereses y necesidades de un turista son distintos al de la población local, con lo cual cada vez hay menos colegios o menos comercios”.