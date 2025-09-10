Más suelo, bolsas de vivienda protegida y facilidades fiscales: las claves de la nueva Ley de Vivienda andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación de la futura Ley de la Vivienda de Andalucía en el Palacio de San Telmo, a 9 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado a los agentes sociales la futura Ley de la Vivienda de Andalucía. Francisco J. Olmo / Europa Press 09/9/2025

El sector inmobiliario español se encuentra en un proceso de tensionamiento de precios. La creciente demanda de compra y alquiler por parte de la población y la escasa oferta de pisos ha provocado que los precios escalen hasta alcanzar y superar, en algunas ciudades, los registrados durante la burbuja inmobiliaria de 2008. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha promovido una nueva Ley de Vivienda que pretende aumentar el parque de la comunidad y conseguir así que el acceso a la misma sea más fácil y asequible para las familias andaluzas.

“Este anteproyecto de ley busca dar soluciones al enorme reto de la vivienda en nuestra Comunidad Autónoma”, comenzó ayer su intervención en el Palacio de San Telmo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Durante su intervención, Moreno aseguró que llevan “prácticamente una década y media donde no se han hecho las reformas oportunas y donde, a lo largo de los últimos siete años, se ha practicado una política que, lejos de solucionar el problema, se han agravado”.

El presidente autonómico alegó que el actual problema de habitabilidad es consecuencia de que “no se construye la suficiente vivienda en Andalucía” desde hace muchos años, lo que encarece la oferta existente y la hace “prácticamente inaccesible ”para muchos de los ciudadanos que viven en la comunidad. “Es terrible que haya quienes no pueden acceder a un derecho básico y fundamental que es tener donde vivir”, lamentó Moreno.

Cuáles son los puntos claves de la nueva Ley de Vivienda

La propuesta, que fue consensuada y recibió las aportaciones, implicación y participación de todos los que conforman el sector inmobiliario, como asociaciones, colectivos, profesionales, plataformas, empresas, sindicatos y ayuntamientos, propone “soluciones realistas” basadas en la experiencia de los últimos años.

El primer punto que recoge la Ley es la colocación de una mayor oferta de vivienda protegida en el mercado, tanto para la compra como para el alquiler con precios accesibles. “Tenemos que casar la oferta y demanda”, aseguró Moreno. El objetivo de esta medida es “contribuir a poner los medios, generar confianza y establecer las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda”.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

Otro de los puntos claves de la Ley es el aprovechamiento del suelo para generar esta vivienda protegida. El escrito permitirá el cambio de uso del suelo de oficina y otros para crear vivienda, así como la creación de una “bolsa de suelo” que hará “aflorar” suelo de reserva ya urbanizado. Así, también se fomentarán los planes municipales de vivienda y el uso de suelo público garantizando que al menos el 25% sea para edificar vivienda protegida. Además, según especificó Moreno, se tomarán medidas en materia de calidad y rehabilitación para mejorar un parque inmobiliario “envejecido”.

El último punto, y uno de los más destacados por parte del presidente de la Junta, es la creación de un portal de vivienda protegida en Andalucía. Con esta medida el gobierno autonómico pretende que los ciudadanos tengan más información y transparencia y que sepan cuáles son y dónde están las viviendas. Además de conocer sus condiciones.

La ley hará que aumente la oferta, con más construcción para el alquiler, más colaboración público-privada, y menos burocracia. La creación de un portal de vivienda protegida en Andalucía, no es solo que haya más vivienda, sino que el conjunto de los ciudadanos tenga más información y transparencia, sepan cuáles son, donde están esas viviendas, y qué condiciones tienen.

“El intervencionismo no ha funcionado”

Esta ley, que propone también una mayor colaboración entre privados y el ente público, tiene como eje el papel fundamental de los ayuntamientos. Según explicó Moreno, no existe una “varita mágica ni soluciones de hoy para mañana”. El presidente espera que, pese a que los procedimientos en materia de vivienda suelen ser lentos, todo lo que están “sembrando” en estos años “de sus frutos” en los próximos meses y años.

“El intervencionismo no ha funcionado, es bueno que se le de la oportunidad a otras opciones”, opinó el presidente, que argumentó que las medidas tomadas hasta el momento solo ha generado “precios más caros, oferta comprimida y menos posibilidades de acceder a la vivienda”. Según el gobierno autonómico, con esta ley se simplificarán los trámites burocráticos, se reducirá la presión fiscal y se darán facilidades para que los pisos puedan salir al mercado.