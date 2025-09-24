España

Precio de la luz estará muy alta este 25 de septiembre: estas son las horas más caras y las más baratas del día

Las tarifas del servicio de energía eléctrica cambian cada hora por lo que es importante mantenerse informado sobre cuál es el mejor momento del día para usarla

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

El precio de la luz en España volvió a subir para este jueves 25 de septiembre de 2025, según informó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa más baja, que estaba rondando los vero euros, subió 20 euros de golpe.

Por su parte, el precio más alto registró un aumento de casi 60 euros de un día para otro y se acerca peligrosamente a los 200 euros.

En consecuencia, la tarifa promedio también aumentó más de 30 euros.

Es importante recordar que el precio del servicio de energía eléctrica sube todos los días, inclusive cambia cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado para evitar sorpresas.

Con esta información sabrá cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido de la luz sin sufrir alzas indeseables en su factura de la luz, a la para que ayuda a mejorar el medio ambiente.

Precio de la luz

  • Fecha: jueves 25 de septiembre de 2025.
  • Precio medio: 79.4 euros por megavatio hora
  • Precio más alto: 175.01 euros por megavatio hora
  • Precio mínimo: 20.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 25 de septiembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 83.46 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 75.94 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.94 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.46 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 79.7 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.0 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.85 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 112.7 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.89 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 88.57 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 55.12 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 30.2 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 29.99 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 25.93 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 20.1 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.74 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 25.93 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 53.13 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 76.01 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 114.11 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 174.1 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.01 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 128.8 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 101.9 euros por megavatio hora.

