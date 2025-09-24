España

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Además, la cita este sábado a las 18:00 junto al resto de investigados, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
La mujer del presidente del
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (Eduardo Parra - Europa Press)

El juez Juan Carlos Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación y propone que sea juzgada por un jurado popular en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y la ha citado el próximo sábado por la tarde.

En el mismo auto, al que ha tenido acceso Infobae España, convoca la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Del Jurado para este sábado a las 18:00 horas, “debiendo ser citadas las partes personadas a través de su representación procesal, y los investigados, personalmente, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a estos Juzgados”.

También matiza que “contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación, o bien, recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación”.

“Las leyes de la lógica y de la empírica”

Peinado explica, que “tras la práctica de las diligencias que se han llevado a cabo hasta el presente momento” y “unido a lo que ha acontecido el día 10 de septiembre de 2025″, cuando Gómez y Álvarez declararon y según el magistrado “ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular este instructor o la representación de las acusaciones populares e incluso el representante del Ministerio Fiscal o cualquiera de los Letrados de la defensa, incluido el del otro investigado hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre”.

Esto explica Peinado que habría “podido esgrimir argumentos en su descargo”, ya que “las que contestó Begoña Gómez a su letrado no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”.

“Por ello, como se ha dicho, se puede colegir con las leyes de la lógica y de la empírica que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos que, hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta y que pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos. Por lo que no podía realizarse la trasformación de las diligencias previas en la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal Del Jurado”, continúa.

“Ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional”

En una extensa explicación para justificar esta repentina decisión, añade que “este Juzgado es consciente de que, inicialmente se consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella indicada por un delito de malversación de caudales, contra las investigadas, María Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, ahora bien, como es de sobra conocido, la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva”.

Esto significa, según Peinado, que “ni el atestado, ni la denuncia, ni la querella, como medios de iniciación del proceso penal, ofrecen una imagen fija del desenlace jurisdiccional de la fase de investigación”, ya que “lo contrario sería inasumible desde la perspectiva de los principios que informan el proceso penal”.

“El sumario, en el procedimiento ordinario, y las diligencias previas, en el procedimiento abreviado, tienen por objeto la práctica de los actos de investigación indispensables para determinar la naturaleza del hecho y la identidad de las personas responsables. Es evidente, por tanto, que en el inicio del proceso penal la delimitación objetiva -también la subjetiva- se presenta con una nitidez que no siempre es definitiva”, agrega.

Begoña Gómez llega a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración ante el juez Peinado.

Para Peinado, esto significa que “no puede entenderse que haya habido” una “vulneración del principio de expectativas legítimas”, ya que “el correcto entendimiento de ese principio, vinculado a elementales exigencias de seguridad jurídica derivadas del art. 9.3 de la CE, no genera ningún derecho que pueda identificarse con una expectativa de invariabilidad de resoluciones adoptadas en la fase de instrucción, resoluciones puramente instrumentales, de naturaleza funcional y que no persiguen otra cosa que evitar injustificadas dilaciones y asegurar el derecho del imputado a un proceso justo en un plazo razonable”.

“Teniendo en consideración todo lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 5/1995 de 22 de mayo procede trasformar las presentes diligencias y la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitación se acomodará a las disposiciones de la referida Ley Orgánica”, concluye el magistrado.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosBegoña GómezMadridPedro SánchezPSOEPolítica EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

La empresa ha justificado la medida en el aumento de robos de mercancías, pero la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades entiende que la medida no se ajusta a la ley de protección de datos

Multan con 100.000 euros a

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

El huracán Gabrielle llegará a

Barcelona se reafirma como capital del cóctel: la Ciudad Condal recupera dos bares y suma uno nuevo a la lista de los mejores del mundo

A solo dos semanas de la presentación de ‘The World’s 50 Best Bars 2025′, los bares clasificados del puesto n.º 51 al n.º 100 se han dado a conocer por noveno año consecutivo

Barcelona se reafirma como capital

El repelente natural para alejar las moscas cuando comes fuera: rápido, limpio y sin olores fuertes

Hay numerosos factores que atraen a las moscas a nuestra comida y tener el espacio adaptado es crucial para mantenerlas alejadas

El repelente natural para alejar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

Así funciona la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Policía: “Ayuda de forma transversal en todo tipo de investigaciones”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy