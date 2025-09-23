España

El otoño arranca con frío y tormentas provocadas una dana, pero la Aemet ya tiene fecha para la vuelta del calor con el “veranillo de San Miguel”

El organismo meteorológico activa los avisos en Cataluña y Baleares, donde se esperan precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora

María Santos Viñas

María Santos Viñas

Una persona intenta atravesar una
Una persona intenta atravesar una calle inundada de Santander durante la tormenta registrada lunes, 22 de septiembre de 2025. (EFE/Kike Serrano Mirones)

El lunes, exactamente a las 20:19 (hora peninsular), empezó el otoño astronómico. El meteorológico lo hizo el uno de septiembre, pero no ha sido hasta hace unos días que empezó a notarse el cambio de tiempo. La pasada semana los termómetros llegaron a alcanzar los 40 grados para despedir el verano, pero esta, el escenario es otro. Con temperaturas que “se situarán entre cinco y diez grados por debajo de lo normal para esta época”, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, advierte de que este martes será "un día fresco para la época". De hecho, según la previsión, habrá algunas heladas en zonas de montaña y ciudades como Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila han amanecido con el termómetro por debajo de los 5 grados. Por el contrario, en el bajo Guadalquivir se superarán los 30 grados.

Respecto a las lluvias, continuarán en el Cantábrico y en Pirineos y, de nuevo, podrán ser fuertes en Cataluña y Baleares por la influencia de una DANA situada en el sur de Francia. Así, desde primeras horas se esperan cielos nubosos con precipitaciones en esas zonas, con nieve débil en áreas del Pirineo. Ante esta previsión, la Aemet ha activado los avisos amarillos en Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca, donde se esperan precipitaciones hasta de 30 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto a los avisos por oleaje se darán en Girona, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros.

El miércoles, por su parte, bajarán aún más las temperaturas nocturnas. “Ciudades del interior quedarán por debajo de los 5 grados, sobre todo en el centro y en el norte, y León bajará hasta los 2 grados”, alerta del Campo, que también indica que “Soria prácticamente rozará la helada, pues se espera una temperatura mínima para esta ciudad de un grado”. Durante esta jornada, los valores diurnos no experimentarán grandes cambios y serán frescos todavía para la época en la mitad norte. Durante este día, las lluvias serán escasas, salvo en Cataluña y Baleares, donde, de nuevo, podrán darse precipitaciones fuertes. En el resto del país, habrá cielos poco nubosos.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

El jueves arranca el “veranillo de San Miguel”

La Aemet espera que el llamado “veranillo de San Miguel” empiece el jueves, cuando el mercurio comenzará a subir de forma progresiva y dejará un fin de semana más cálido en comparación estos primeros días de la semana. El ascenso de las temperaturas adquiere este particular nombre porque, habitualmente, se produce un aumento de las máximas y las mínimas en torno a finales del mes de septiembre y la coletilla “de San Miguel“ viene dada por la la onomástica de este santo, que es el día 29 de septiembre. De este modo, se espera que durante el fin de semana se superen de nuevo los 30 grados en el nordeste peninsular y en amplias zonas del centro y del sur de la península. Los cielos, por su parte, estarán mayormente despejados.

