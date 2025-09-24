España

El desayuno ideal de Aitana Bonmatí: “Suelo hacer siempre lo mismo”

La futbolista del FC Barcelona, tres veces ganadora del Balón de Oro, explica cómo la nutrición y el descanso se han convertido en pilares fundamentales para mantener su rendimiento

Por Clara Barceló

Guardar
Aitana Bonmatí (Europa Press)
Aitana Bonmatí (Europa Press)

Aitana Bonmatí, la centrocampista del FC Barcelona y referente mundial del fútbol femenino, está atravesando un momento brillante dentro de su carrera. Tras recibir el Balón de Oro el pasado lunes 22 de septiembre por tercer año consecutivo, la jugadora ha concedido una entrevista a El País en la que ha compartido detalles íntimos de su día a día y ha explicado cómo la alimentación y el descanso son claves para rendir al máximo nivel.

“Hoy en día el descanso y una buena nutrición son fundamentales en mi rutina”, confesó la futbolista, y por eso el desayuno ocupa un lugar muy importante en su vida. Esto refleja que detrás de cada título y cada reconocimiento hay un trabajo constante y muy disciplinado fuera del campo.

El desayuno, el secreto de su energía

Dentro de los hábitos que más cuida, la futbolista de 27 años señaló que el desayuno ocupa un lugar muy importante en su dieta. Lejos de recetas complicadas, Bonmatí apuesta por un menú sencillo, equilibrado y que le proporciona la energía necesaria para afrontar las sesiones de entrenamiento.

Cada mañana, la jugadora arranca el día con un café con leche de avena, un kiwi amarillo, y dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego. “Del seco, si puede ser”, puntualizó con humor, mostrando que incluso en los pequeños detalles busca lo que mejor le funciona.

Además, el aguacate, es un alimento que no solo se usa en el desayuno, sino que se puede incorporar con facilidad en muchos tipos de platos distintos. Una idea de plato puede ser un tartar de atún con aguacate o un cebiche de gambones con aguacate y mango.

La variedad de alimentos y la adaptación a las necesidades personales pueden marcar la diferencia en el bienestar a lo largo de la vida

Una rutina marcada por la disciplina

Más allá de la alimentación, Bonmatí reveló que también cuida con precisión sus horarios. Se levanta todos los días a las ocho de la mañana, lo que le permite mantener un ritmo estable y aprovechar al máximo el día. La regularidad, tanto en el descanso como en la nutrición, se ha convertido en un aliado imprescindible para sostener su nivel de excelencia. Este estilo de vida le ayuda a evitar lesiones, mantener la concentración y llegar a los partidos con energía

La naturalidad con la que Aitana comparte sus rutinas refleja la cercanía de una futbolista que, a pesar de estar en la élite del deporte, mantiene los pies en la tierra. Su mensaje sobre la importancia de los hábitos saludables conecta con miles de seguidores y especialmente con las nuevas generaciones, que ven en ella un modelo a seguir.

Una referente del deporte

En un momento en el que el fútbol femenino está en plena expansión, Bonmatí no solo brilla en el terreno de juego, sino que también se ha consolidado como una voz influyente en cuestiones de salud y bienestar.

Con apenas 27 años, Aitana Bonmatí ya se ha convertido en una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol español. Sin embargo, lejos de conformarse con los títulos, la catalana demuestra que su éxito está establecido en valores como el esfuerzo, la constancia y la disciplina.

Su desayuno, aparentemente sencillo, es solo una muestra de esa filosofía: cuidar lo básico para construir lo extraordinario.

Temas Relacionados

FútbolRecetasFC BarcelonaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

La empresa ha justificado la medida en el aumento de robos de mercancías, pero la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades entiende que la medida no se ajusta a la ley de protección de datos

Multan con 100.000 euros a

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

El huracán Gabrielle llegará a

Barcelona se reafirma como capital del cóctel: la Ciudad Condal recupera dos bares y suma uno nuevo a la lista de los mejores del mundo

A solo dos semanas de la presentación de ‘The World’s 50 Best Bars 2025′, los bares clasificados del puesto n.º 51 al n.º 100 se han dado a conocer por noveno año consecutivo

Barcelona se reafirma como capital

El repelente natural para alejar las moscas cuando comes fuera: rápido, limpio y sin olores fuertes

Hay numerosos factores que atraen a las moscas a nuestra comida y tener el espacio adaptado es crucial para mantenerlas alejadas

El repelente natural para alejar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy