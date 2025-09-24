El desayuno ideal de Aitana Bonmatí: “Suelo hacer siempre lo mismo”

Aitana Bonmatí (Europa Press)

Aitana Bonmatí, la centrocampista del FC Barcelona y referente mundial del fútbol femenino, está atravesando un momento brillante dentro de su carrera. Tras recibir el Balón de Oro el pasado lunes 22 de septiembre por tercer año consecutivo, la jugadora ha concedido una entrevista a El País en la que ha compartido detalles íntimos de su día a día y ha explicado cómo la alimentación y el descanso son claves para rendir al máximo nivel.

“Hoy en día el descanso y una buena nutrición son fundamentales en mi rutina”, confesó la futbolista, y por eso el desayuno ocupa un lugar muy importante en su vida. Esto refleja que detrás de cada título y cada reconocimiento hay un trabajo constante y muy disciplinado fuera del campo.

El desayuno, el secreto de su energía

Dentro de los hábitos que más cuida, la futbolista de 27 años señaló que el desayuno ocupa un lugar muy importante en su dieta. Lejos de recetas complicadas, Bonmatí apuesta por un menú sencillo, equilibrado y que le proporciona la energía necesaria para afrontar las sesiones de entrenamiento.

Cada mañana, la jugadora arranca el día con un café con leche de avena, un kiwi amarillo, y dos tostadas de pan de espelta con aguacate y queso manchego. “Del seco, si puede ser”, puntualizó con humor, mostrando que incluso en los pequeños detalles busca lo que mejor le funciona.

Además, el aguacate, es un alimento que no solo se usa en el desayuno, sino que se puede incorporar con facilidad en muchos tipos de platos distintos. Una idea de plato puede ser un tartar de atún con aguacate o un cebiche de gambones con aguacate y mango.

La variedad de alimentos y la adaptación a las necesidades personales pueden marcar la diferencia en el bienestar a lo largo de la vida

Una rutina marcada por la disciplina

Más allá de la alimentación, Bonmatí reveló que también cuida con precisión sus horarios. Se levanta todos los días a las ocho de la mañana, lo que le permite mantener un ritmo estable y aprovechar al máximo el día. La regularidad, tanto en el descanso como en la nutrición, se ha convertido en un aliado imprescindible para sostener su nivel de excelencia. Este estilo de vida le ayuda a evitar lesiones, mantener la concentración y llegar a los partidos con energía

La naturalidad con la que Aitana comparte sus rutinas refleja la cercanía de una futbolista que, a pesar de estar en la élite del deporte, mantiene los pies en la tierra. Su mensaje sobre la importancia de los hábitos saludables conecta con miles de seguidores y especialmente con las nuevas generaciones, que ven en ella un modelo a seguir.

Una referente del deporte

En un momento en el que el fútbol femenino está en plena expansión, Bonmatí no solo brilla en el terreno de juego, sino que también se ha consolidado como una voz influyente en cuestiones de salud y bienestar.

Con apenas 27 años, Aitana Bonmatí ya se ha convertido en una de las mejores jugadoras de la historia del fútbol español. Sin embargo, lejos de conformarse con los títulos, la catalana demuestra que su éxito está establecido en valores como el esfuerzo, la constancia y la disciplina.

Su desayuno, aparentemente sencillo, es solo una muestra de esa filosofía: cuidar lo básico para construir lo extraordinario.