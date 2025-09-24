Álex Elvira, adiestrador canino: “Estas cuatro razas de perro son para principiantes”

Fragmento del TikTok de Álex Elvira en el que comenta cuáles son las cuatro razas de perro más aptas para principiantes. (@alex.elvira.enjoycan)

Tener una mascota es algo muy habitual, sin embargo, no todo el mundo es consciente de los cuidados que requiere. Dependiendo del animal, la atención y el tipo de actividades que necesitan pueden variar mucho.

Esto es muy común en el mundo canino. Cada raza tiene una forma diferente de interactuar y comportarse con el entorno. Si eres una de esas personas que está pensando en adoptar su primer perro, tienes que tener en cuenta que las variables mencionadas anteriormente son muy importantes.

Bajo este contexto, Alex Elvira, un adiestrador canino, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@alex.elvira.enjoycan) en el que destaca cuatro razas que son ideales para personas principiantes.

Labrador retriever

El labrador destaca por tener un carácter sociable y por ser especialmente afectuoso, rasgos que lo hacen adecuado para familias con niños y personas que viven en pisos. Su nivel de energía resulta sencillo de gestionar y no requiere actividad más allá de paseos diarios regulares.

Por otra parte, se deben establecer límites claros y controlar la cantidad de comida que ingieren, dado que tienden a comer en exceso. Sin embargo, no será una tarea que te cueste mucho trabajo.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Golden retriever

Similar al labrador retriever, el golden presenta una estructura física algo mayor y un temperamento apacible. Si bien tiende a dejarse llevar más ante ciertos estímulos, responde correctamente al adiestramiento con rutinas y normas establecidas.

Al igual que el labrador, requiere atención en temas de alimentación y puede ensuciarse más, sobre todo si tiene oportunidad de jugar en exteriores, pero mantiene la facilidad general de manejo para personas sin experiencia.

Caniche

El caniche se distingue por su pequeño tamaño y agilidad. Presenta altos niveles de energía y, en muchos casos, las personas tienden a sobreprotegerlo o a tratarlo como un animal más frágil de lo que realmente es.

Establecer reglas claras evita ese problema y permite que el caniche se convierta en un perro equilibrado, tanto en viviendas pequeñas como en casas con jardín. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de vida y presenta facilidades para establecer vínculos afectivos con las personas.

Yorkshire terrier

Aunque requiere de ciertos conocimientos para manejar su instinto más primarios, el yorkshire terrier es apto para principiantes si se atiende adecuadamente a sus necesidades físicas y mentales. Es un perro pequeño, activo y con un comportamiento particular.

No necesita paseos excesivamente largos, pero sí estimulación diaria para mantener su bienestar. Con un entorno estructurado y espacio suficiente en el hogar. Con estos cuidados, puede convertirse en un compañero ideal.

Si eliges adoptar una raza de perro distinta a las recomendadas para principiantes, resulta fundamental informarse de manera adecuada antes de tomar la decisión. Cada raza tiene necesidades particulares en cuanto a ejercicio, alimentación, espacio y socialización.

Además, consultar con adiestradores o veterinarios facilita una adaptación más sencilla tanto para el animal como para la familia. Una buena preparación es clave para evitar problemas futuros y asegurar su bienestar.