España

Álex Elvira, adiestrador canino: “Estas cuatro razas de perro son para principiantes”

Descubre los perros más fáciles de entrenar, perfectos para tu primera experiencia como dueño

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Fragmento del TikTok de Álex
Fragmento del TikTok de Álex Elvira en el que comenta cuáles son las cuatro razas de perro más aptas para principiantes. (@alex.elvira.enjoycan)

Tener una mascota es algo muy habitual, sin embargo, no todo el mundo es consciente de los cuidados que requiere. Dependiendo del animal, la atención y el tipo de actividades que necesitan pueden variar mucho.

Esto es muy común en el mundo canino. Cada raza tiene una forma diferente de interactuar y comportarse con el entorno. Si eres una de esas personas que está pensando en adoptar su primer perro, tienes que tener en cuenta que las variables mencionadas anteriormente son muy importantes.

Bajo este contexto, Alex Elvira, un adiestrador canino, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@alex.elvira.enjoycan) en el que destaca cuatro razas que son ideales para personas principiantes.

Labrador retriever

El labrador destaca por tener un carácter sociable y por ser especialmente afectuoso, rasgos que lo hacen adecuado para familias con niños y personas que viven en pisos. Su nivel de energía resulta sencillo de gestionar y no requiere actividad más allá de paseos diarios regulares.

Por otra parte, se deben establecer límites claros y controlar la cantidad de comida que ingieren, dado que tienden a comer en exceso. Sin embargo, no será una tarea que te cueste mucho trabajo.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Golden retriever

Similar al labrador retriever, el golden presenta una estructura física algo mayor y un temperamento apacible. Si bien tiende a dejarse llevar más ante ciertos estímulos, responde correctamente al adiestramiento con rutinas y normas establecidas.

Al igual que el labrador, requiere atención en temas de alimentación y puede ensuciarse más, sobre todo si tiene oportunidad de jugar en exteriores, pero mantiene la facilidad general de manejo para personas sin experiencia.

Caniche

El caniche se distingue por su pequeño tamaño y agilidad. Presenta altos niveles de energía y, en muchos casos, las personas tienden a sobreprotegerlo o a tratarlo como un animal más frágil de lo que realmente es.

Establecer reglas claras evita ese problema y permite que el caniche se convierta en un perro equilibrado, tanto en viviendas pequeñas como en casas con jardín. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de vida y presenta facilidades para establecer vínculos afectivos con las personas.

Yorkshire terrier

Aunque requiere de ciertos conocimientos para manejar su instinto más primarios, el yorkshire terrier es apto para principiantes si se atiende adecuadamente a sus necesidades físicas y mentales. Es un perro pequeño, activo y con un comportamiento particular.

No necesita paseos excesivamente largos, pero sí estimulación diaria para mantener su bienestar. Con un entorno estructurado y espacio suficiente en el hogar. Con estos cuidados, puede convertirse en un compañero ideal.

Si eliges adoptar una raza de perro distinta a las recomendadas para principiantes, resulta fundamental informarse de manera adecuada antes de tomar la decisión. Cada raza tiene necesidades particulares en cuanto a ejercicio, alimentación, espacio y socialización.

Además, consultar con adiestradores o veterinarios facilita una adaptación más sencilla tanto para el animal como para la familia. Una buena preparación es clave para evitar problemas futuros y asegurar su bienestar.

Temas Relacionados

PerrosTikTokTikTok EspañaAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Muere un ciclista tras ser arrollado por un conductor que se dio a la fuga

El suceso se produjo en la localidad francesa de Le Haillan y el hecho está siendo investigado por las autoridades

Muere un ciclista tras ser

El restaurante en una bodega guipuzcoana que Karlos Arguiñano recomienda para darse un homenaje: “Vais a comer como Dios manda”

Rodeado de viñedos y en pleno valle de Oria, esta moderna bodega se especializa en txakolis

El restaurante en una bodega

El encontronazo entre los ministerios de Economía y Universidades impide la aprobación del real-decreto contra las privadas

Las comunidades gobernadas por el PP denuncian una invasión en materia de competencias autonómicas tras la presentación del real-decreto

El encontronazo entre los ministerios

¿Cuánto ha cobrado Lady Gaga por salir en la temporada 2 de ‘Miércoles’? Esta es la millonaria cantidad que ha recibido por aparecer 90 segundos

Según Forbes, es la actriz mejor pagada de la segunda entrega

¿Cuánto ha cobrado Lady Gaga

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Esta medida perjudica a la industria automovilística estadounidense, que tienen que hacer frente a fuertes gravámenes para la adquisición de materias primas como el acero, el aluminio o las piezas extranjeras

Donald Trump baja un 15%
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

ECONOMÍA

Donald Trump baja un 15%

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner