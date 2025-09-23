Cinco cosas ilegales que no puedes hacer como dueño de un perro: “Es delito de prisión”

Una experta en bienestar canino informa las posibles consecuencias de una crianza deficiente para con tu mascota (Infobae Canva Montaje)

Tener una mascota, implica, ante todo, agencia y responsabilidad. Esto es garantizar a los animales unos cuidados reales y un espacio seguro dónde se sientan en sintonía con el entorno. También, los dueños y cuidadores deben cumplir con unos mínimos legales asociados al bienestar de sus mascotas. No cumplir con estos requisitos puede suponer la imposición de multas y sanciones. Una divulgadora de contenido especializada en bienestar animal informa sobre ello. En un reciente vídeo de TikTok, Kaizen Dogs (@kaizen.dogs), comunica sobre las cosas ilegales que se derivan de una actitud irresponsable para con los perros.

Sobre la crianza

En primer lugar, dejarlos solos 24 horas. Según la especialista, esto es ilegal y como consecuencia jurídica puede incurrir en una multa de entre 500 y 50.000 euros. Dependiendo de la gravedad de la situación, la multa puede incrementarse. Esto tiene que ver con los posibles agravantes de un caso concreto. Por ejemplo, si una persona no solo ha dejado sin supervisión a su perro durante una cuantía considerable de tiempo, sino que además no le ha proporcionado comida y bebida, las consecuencias legales pueden empeorar considerablemente la sanción. No obstante, a pesar de que tengas víveres para subsistir, dejarlos sin supervisión durante 24 horas supone una transgresión de las responsabilidades que todo dueño o criador debe cumplir. “Así no pueden estar los perros”, declara la divulgadora.

Un cachorro desnutrido es rescatado después de ser abandonado (Facebook Silverstray Social)

En segundo lugar, la experta explica que está penado por el ordenamiento jurídico español criar sin licencia. “Si una persona se pone a vender perros, pero no tiene licencia, no se lo compres”, insiste. Para poder criar perros en España, antes que nada, debes registrarte como criador en el Registro de Criadores de Animales de Compañía y adquirir el reconocimiento o la licencia del Núcleo Zoológico. De esta manera, la crianza de los animales cumpliría con la Ley de Bienestar Animal que demanda una serie de registros y supervisiones previas.

Un delito de prisión

A continuación, otro de los requerimientos fundamentales asociados al bienestar canino y, a pesar de la incredulidad de algunas personas sobre la existencia de este tipo de actividades, son las peleas de perros. Se trata de una actividad que continúa perpetuándose, obligando a los animales a usar la fuerza bruta y la agresividad contra otros. Esto tiene como consecuencia jurídica la pena de cárcel, constituyendo un auténtico delito de prisión.

Organizar o incitar a las peleas de perros podría suponer la imposición de multas, sanciones o incluso el delito de cárcel (Gabriel González/pxhere)

En cuarto lugar, desde el año 2023 está prohibido los collares de pinchos, eléctricos y todos los que pueden ocasionar molestias o ahogo a los animales. La multa puede oscilar entre 10.001 euros a 50.000. Además, es ilegal no ponerles microchip, algo que puede ser fundamental para determinar su localización en caso de que se pierdan. La multa oscilaría en una cuantía similar, desde 10.000 euros, llegando, en casos extremos, a 50.000.

Sobre el abandono

Por último, penado con multa y prisión, se encuentra uno de los delitos capitales contra los perros que, durante los meses estivales, muchas personas cometen. Se trata de el abandono canino. Gasolineras, lugares de paso, e incluso en el campo o la carretera, los animales son abandonados de forma cruel e inesperada, dejándolos a la intemperie.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

El abandono no solo representa una traición al vínculo de confianza entre el ser humano y su mascota, sino que también supone un grave peligro para el propio animal y para la sociedad. Muchos de estos perros sufren accidentes, desnutrición o enfermedades y, pueden provocar accidentes de tráfico al deambular por carreteras. Además, las protectoras y refugios, ya de por sí desbordados, deben hacer frente a esta triste realidad con recursos muy limitados. La legislación vigente busca sancionar estas prácticas, pero la verdadera solución no radica únicamente en el castigo, sino en la educación y la concienciación. Adoptar a un animal implica compromiso y mucha empatía.

En definitiva, el abandono canino constituye una de esas deficiencias sociales donde el individualismo se antepone a las vidas de los otros. Un reflejo sintomático de la contemporaneidad nos presenta imágenes donde las vidas que no interesan se descartan en favor de aquellas que sí. En consecuencia, el bienestar animal, nos hace reflexionar sobre los afectos y la importancia de los cuidados para entretejer una sociedad más justa y considerada.