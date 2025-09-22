Lamine Yamal y Vicky López se llevan el Trofeo Kopa a mejores jugadores jóvenes

Lamine Yamal y Vicky López. (REUTERS/Benoit Tessier)

Lamine Yamal y Vicky López conquistan el Trofeo Kopa, que se tiñe de azulgrana. El delantero firmó una temporada impecable al conquistar el triplete nacional: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España y ahora, se le ha reconocido ese esfuerzo y relevancia durante la pasada campaña con el Trofeo Kopa. De la misma forma, han querido premiar el año de la jugadora azulgrana que ha conquistado la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

“Es un orgullo estar aquí otra vez. Agradecer al Barcelona y a la selección. También a mi familia. No quiero olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí y Raphinha, que también los podemos ver aquí”, aseguraba el jugador azulgrana. Al ser preguntado por el Balón de Oro ha explicado: “No sé si estoy listo para el gran trofeo. A lo mejor nos vemos luego”.

La gala solo tenía ojos para uno. Lamine Yamal deleitó y enamoró a los aficionados desde el mismo día en que debutó con el primer equipo el 29 de abril de 2023. Fue en un partido ante el Betis, con Xavi Hernández al frente del banquillo. El marcador sonreía a los azulgranas por 4-0 y en el 83 llegó el momento de un joven Yamal que entró al campo para sustituir a Gavi. Brilló con luz propia en la banda con sus regates, asociaciones con otros compañeros y su personalidad pidiendo el balón.

Esta temporada 2024-25 volvió brillar. El futbolista catalán fue una de las estrellas del equipo azulgrana. Desde el primer momento en que la campaña dio el pistoletazo de salida, Lamine asumió un rol importante en el equipo. Ni siquiera se amilanó durante el Clásico ante el eterno rival, donde fue el autor del tercer gol. El segundo duelo ante el Real Madrid fue en la final de la Supercopa de España y una vez más el joven delantero azulgrana desesperó a la defensa blanca y marcó el primero para los suyos para igualar el marcador. Sus compañeros hicieron el resto para imponerse a los de Carlo Ancelotti por 2-5. Era el primer título del año.

‘Kubala’, coordinador del equipo en el que empezó Lamine Yamal: “En seis años será Balón de Oro”.

El 24 de abril llegaría su segundo gran momento de la temporada: la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El marcador no fue tan holgado como en las citas anteriores, pero uno de los protagonistas sí volvió a ser el mismo. Lamine Yamal asistió en dos de los tres goles de su equipo, que consiguió imponerse por 3-2 para levantar el segundo título del año. El culmen a una temporada casi impecable, se produjo el 15 de mayo de 2025, cuando el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga tras imponerse al Espanyol por 0-2. El primer tanto fue un golazo de Lamine Yamal, quien también participó en el segundo gol.

Vicky López y su temporada con el FC Barcelona

Su historia remonta a cuando tenía nueve años, momento en el que recaló en las inferiores del Madrid CFF, una época en la que todavía no había ni rastro del Real en el deporte femenino, Alba Mellado y Paola Ulloa, que entonces estaban al frente del equipo madrileño, la vieron jugar en una playa de Benidorm, e, inmediatamente lo tuvieron claro: esa chica tenía que jugar en su equipo. Y no se equivocaron con su apuesta, aquella niña de pelo rizado deslumbraba en todos y cada uno de los partidos que jugaba.

Vicky, como a ella le gusta que le llamen, despuntó rápidamente en el fútbol femenino, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas de la competición, “la perla” del fútbol femenino. Con tan solo 15 años, debutó en Primera División vistiendo la camiseta del Madrid CFF, el club que la “crio” y que la vio crecer como futbolista, pero también como persona. Se convirtió en la jugadora más joven en debutar en la máxima competición de forma oficial. El león, como la apodaron por sus rizos, no dejaba indiferente a nadie con sus regates, con un perfil polivalente, para jugar tanto en el centro del campo, repartiendo juego; como de delantera, para acabar jugada y meter el balón al fondo de la red.

La jugadora del FC Barcelona Vicky López (Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press)

Una jugadora joven que marcaba la diferencia con tan solo 15 años y que no tardó en llamar la atención de los grandes equipos. Sin embargo, ante las primeras tentativas de los clubes con cierto renombre por ficharla, su padre decidió que lo mejor era que continuara en el Madrid y siguiera creciendo en su equipo de toda la vida. El problema es que la brillantez de Vicky no se podía contener, estaba destinada a triunfar y cuando el Barça llamó a su puerta, no pudieron rechazar la oferta. Se trata del mejor club a nivel nacional, pero también internacional. En julio de 2022, la joven promesa del Madrid pasó a vestir la camiseta azulgrana con un contrato por cinco temporadas.

Poco a poco fue haciéndose un hueco en la plantilla azulgrana, hasta la temporada pasada, que ya parecía más que asentada en el primer equipo. Vicky ha sido una pieza fundamental para que el club azulgrana conquistara Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Tras recoger el premio, la futbolista no ha querido olvidarse de aquellos que le han acompañado en su incipiente carrera: “Gracias a mi familia. Se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me cuida y me está protegiendo para ser mejor persona. Espero que estés orgullosa de mí, te extraño”. Y añadido: “También agradecer al Real Madrid, donde di mis primeros pasos. A la selección y obviamente no me puedo olvidar del Barcelona, de la Masía, su presidente… me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con 16 años”. Por última, ha expresado: “Mandarles un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino. Gracias a ellas hoy puedo estar recogiendo este premio”.