El nuevo y gigante avión italoamericano que será el más grande jamás construido: su primer vuelo está previsto para 2029

Avión WindRunner. (Radia)

Italia se sitúa en el centro de la innovación aeronáutica mundial con el desarrollo del WindRunner, presentado como el avión más grande que se haya proyectado hasta la fecha. Este ambicioso aparato, impulsado por la colaboración de actores italianos clave como Leonardo y Magnaghi con la empresa Radia de EEUU, alcanzará unas dimensiones sin precedentes.

Su longitud con las alas alargará por encima de los 100 metros de longitud, tendrá una envergadura de 80 metros y una altura de 24 metros. Como explica el diario italiano Notizie Tiscali, esto supone multiplicar por doce el tamaño de un Boeing 747, considerado uno de los grandes referentes de la aviación comercial. Una de las compañías asegura que tiene un “volumen 10 veces mayor” que este modelo comercial.

Grottaglie, en la provincia de Taranto, encabezará el proceso de fabricación. Ahí se levantará una nueva planta responsable del ensamblaje y la integración de componentes, entre ellos un 70% de fabricación europea. Los responsables del proyecto han marcado el año 2029 como meta para el primer vuelo de la aeronave.

El rey Felipe VI despega en el avión. (Infobae España)

Fabricación de un avión histórico

La iniciativa tiene como propósito ofrecer una solución radical al transporte de grandes infraestructuras industriales. El WindRunner no fue diseñado para pasajeros, sino para afrontar los desafíos que implica trasladar equipos de grandes dimensiones. Para ello, el diseño contempla un tamaño que con la tecnología actual ni siquiera es viable, lo que convierte al proyecto en una idea de lo más ambiciosa.

“Actualmente, las palas miden unos 60 metros, pero los estudios indican que la máxima eficiencia se alcanza con palas de 100 metros”, explica Giuseppe Giordo, presidente y director ejecutivo de Radia, la empresa estadounidense detrás de este proyecto junto a sus colaboradores italianos.

Otra imagen generada por computadora que muestra las dimensiones de un WindRunner. (Radia)

El avión más grande del mundo

“Radia está construyendo el avión más grande del mundo”, anuncia la compañía estadounidense al entrar en su página web. Además, adelanta su meta al afirmar que transportan “las cosas más grandes del mundo a los lugares más difíciles de alcanzar”. Esta oración resume a la perfección las principales características que tendrá el avión.

Su tamaño es inhumano. A día de hoy, no existe algo parecido ni unas infraestructuras que permitan ponerlo en marcha. Como explica la propia empresa, tendrá un volumen 10 veces superior al Boeing 777, uno de los principales modelos anuales. Además, otra de las cualidades más destacadas es su capacidad de aterrizar en terrenos sin pavimentar, convirtiéndolo en un avión polifacético.

Otras de las aplicaciones prioritarias de este programa será facilitar la expansión de las energías renovables. Las limitaciones logísticas han frenado la instalación de nuevos sistemas eólicos en zonas alejadas de grandes rutas de comunicación. El WindRunner aspira a convertirse en la herramienta que permita el despliegue masivo de turbinas de gran tamaño allí donde actualmente resulta inviable por carretera o ferrocarril.

Además de su peso en la transición energética, el proyecto refuerza la posición estratégica de la industria italiana. La planta de Grottaglie, apoyada por la trayectoria de Leonardo y las soluciones de Magnaghi para el tren de aterrizaje, será referente europeo y punto de conexión internacional para futuros desarrollos tecnológicos.