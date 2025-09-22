España

Una italiana que vive en Canarias desde hace tres años explica los “grandes límites” de vivir en las islas: “Lo más difícil no es adaptarse al clima”

En 2022, eligió mudarse en las Islas Canarias. Ahora cuenta a sus seguidores por qué lo hizo y cuáles son algunas de las limitaciones de Tenerife

Por Yoana Kaloyanova

A pesar del clima, ella ha visto algunas limitaciones de su vida en Canarias. (AdobeStock)

Silvia Balliana, creadora de contenido italiana, lleva más de tres años y medio viviendo en Gran Canaria. ¿Y quién no se mudaría a las islas si pudiera? La vida allí puede ser maravillosa. Silvia, tras pasar por Australia, Nueva Zelanda y algunos países europeos se decantó por esta región por su clima templado, por el coste de vida sostenible, por su régimen fiscal favorable y, además, por la surte de poder disfrutar de la playa prácticamente todo el año. Pero no todo es tan bonito como parece.

Silvia confiesa que no todo ha sido fácil. A través de un vídeo en sus redes sociales, ha compartido algunas de las limitaciones de este lugar, revelando que su vida, por mucho que parece perfecta, no lo es del todo. Y el mayor desafío que ha tenido es claro: las relaciones sociales.

“La mayoría de las personas que llegan a Canarias son turistas, mientras que quienes deciden establecerse son mayoritariamente personas mayores, a menudo jubiladas que buscan sol y un clima templado todo el año”. La joven freelance ha encontrado muchas dificultades para construir relaciones estimulantes, sobre todo dado que teletrabaja.

El reto del “tejido social”

“Quienes trabajan desde casa sienten la necesidad de interactuar con personas con proyectos, ideas y carreras profesionales activas. Aquí es más difícil encontrar este tipo de conexiones, porque muchos son turistas de paso o personas que no comparten el mismo estilo de vida”, asegura Silvia.

La influencer explica que no tan solo se trata de crear amistades, sino que también tiene que ver con el propio crecimiento profesional.

Silvia explica que muchos compañeros suyos se sienten aislados, como le ha pasado a ella: “Todos confirman que lo más difícil no es adaptarse al clima, sino al tejido social”.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Así, las Islas Canarias dejan de ser el sitio idóneo para las personas que buscan nuevas colaboraciones y retos profesionales.

La ubicación geográfica

La siguiente limitación que destaca Silvia es la ubicación geográfica de las islas. A pesar del clima agradable, Silvia lamenta que las Islas Canarias están tan aisladas del continente europeo.

“Estás mucho más cerca de Marruecos que de España. Después de un tiempo, si te gusta viajar, sientes la necesidad de desconectar. Y desde aquí, no siempre es fácil”.

La creadora de contenidos comparte que los vuelos directos desde las islas no suelen ser económicos, y suelen requerir de al menos cinco horas de viaje.

¿Por qué las Islas Canarias?

En otro vídeo de la influencer, ella respondió a la pregunta de por qué había elegido Canarias.

Silvia comentó que a pesar de estar vinculada a su país nativo, nunca se había sentido del todo satisfecha. Sus experiencias en distintos países dentro y fuera de Europa, le habían ayudado a entender qué es lo que buscaba en el sitio ideal para vivir.

“Quería un lugar con un clima favorable casi todo el año, donde pudiera trabajar como freelancer, sin demasiadas trabas burocráticas y donde la calidad de vida fuera mayor”.

Ella vio estas necesidades satisfechas a la perfección en las Islas Canarias. Además del clima agradable, Silvia destaca que el régimen fiscal es uno de los más favorables de Europa y que la gente local es alegre y acogedora.

A pesar de los desafíos, estos elementos siguen siendo los verdaderos puntos fuertes de su vida en Tenerife.

