España

Una anciana ingresa en una residencia de forma temporal, fallece y su casero considera que ha abandonado la vivienda: la justicia desestima el argumento del propietario

El tribunal aclara que una estancia temporal en un centro asistencial no implica abandono del domicilio y avala el traspaso del contrato a sus familiares

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Una anciana en la cama
Una anciana en la cama de un hospital (Freepik)

La Cour d’appel de París ha reconocido el derecho de una familia a heredar el contrato de arrendamiento de una vivienda pese a que la inquilina titular había pasado sus últimos meses en una residencia de mayores. En una sentencia dictada el 27 de mayo de 2025 (n.º 23/02582), el tribunal subraya que ni una hospitalización ni un traslado temporal a un centro asistencial pueden considerarse como un “abandono” del domicilio, condición que habría impedido la transmisión del contrato.

El litigio gira en torno al artículo 14 de la Ley francesa del 6 de julio de 1989, que regula los derechos de los arrendatarios y contempla la transmisión automática del contrato en caso de fallecimiento del titular. Esta norma protege a determinados familiares —cónyuges, ascendientes, descendientes o parejas de hecho registradas—, siempre que acrediten haber convivido en la vivienda al menos durante un año.

La clave está en que el arrendatario original no haya abandonado definitivamente su domicilio. Precisamente, la definición de “abandono” ha sido el eje central del conflicto que ahora resuelve la justicia parisina.

El caso: madre, hija y nieto

La arrendataria, una mujer de edad avanzada, ingresó a comienzos de 2020 en un Ehpad (establecimiento para personas mayores dependientes). Allí permaneció hasta su fallecimiento, en 2021. Durante ese periodo, su hija y su nieto se instalaron en el apartamento para poder atenderla y, tras su muerte, solicitaron el traspaso del contrato de arrendamiento con el fin de continuar residiendo en el inmueble.

Una anciana en la cama
Una anciana en la cama de un hospital (Freepik)

El propietario se opuso de manera frontal. Argumentó que, con el ingreso en la residencia, la inquilina había “abandonado” su hogar y, en consecuencia, el contrato no podía transmitirse. La polémica llegó a la Cour d’appel de París, que finalmente ha dado la razón a los familiares.

La Sala ha determinado que no puede hablarse de abandono en este caso, sino de una ausencia temporal motivada por cuestiones de salud. Los magistrados constataron que la arrendataria regresaba periódicamente a su domicilio y había manifestado en varias ocasiones su intención de volver de manera definitiva cuando su estado lo permitiera.

El tribunal deja claro que el abandono de domicilio solo existe cuando se produce un traslado definitivo acompañado de una renuncia a la residencia. “Una hospitalización o un ingreso en una residencia no constituyen un abandono en el sentido jurídico exigido por la ley”, explica el abogado Gabriel Neu-Janicki, que ha comentado la resolución en su blog especializado en derecho inmobiliario.

El tribunal verificó que la convivencia de la hija y el nieto con la arrendataria se había prolongado durante más de un año, cumpliéndose así el requisito exigido por la norma. En consecuencia, el contrato de arrendamiento se transmitirá en favor de los descendientes.

Noticias del día 22 de septiembre del 2025.

Con esta sentencia, la Cour d’appel fija un criterio interpretativo que aporta seguridad jurídica y limita el margen de maniobra de los propietarios para oponerse a la transmisión de contratos alegando abandono. El concepto se reserva ahora a los supuestos en los que el inquilino se marcha de manera definitiva y sin intención de retorno.

Temas Relacionados

AlquileresAlquileres EspañaViviendaVivienda EspañaAncianosPersonas MayoresJuiciosJusticiaSentenciasTribunales EspañaFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

“El refugio atómico” encabeza el listado de las 10 series más vistas en Netflix España

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

“El refugio atómico” encabeza el

Un bebé de 20 días enterrado vivo fue descubierto por un pastor: “Ha desarrollado una infección”

El abandono infantil y los intentos de asesinato de niñas son una verdadera lacra en la India. Las niñas pequeñas son consideradas una carga financiera, especialmente en los hogares pobres

Un bebé de 20 días

Pasta a la trapanese: una receta siciliana clásica, sencilla y llena de sabor para sorprender a tus invitados

En solo 20 minutos puedes tener listo tu plato

Pasta a la trapanese: una

Un pasajero en un vuelo con destino Málaga muere a bordo: el avión se desvía por la emergencia

La aeronave tuvo que desviarse de emergencia al aeropuerto de Toulouse-Blagnac

Un pasajero en un vuelo

Leonor debuta como princesa de Viana: así será su primera visita oficial a Navarra junto a Felipe VI y Letizia

El viaje institucional incluirá homenajes, encuentros y una agenda que subraya el compromiso de la monarquía con la región

Leonor debuta como princesa de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre estafa a 20

Un hombre estafa a 20 ancianos cerca de 8.000 euros con el método del ‘falso revisor’: fue detenido mientras trataba de engañar una víctima en silla de ruedas

Pedro Sánchez lanza un mensaje a Netanyahu: “Una cosa es defender a tu país y otra matar de hambre a niños o bombardear hospitales”

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

ECONOMÍA

Un detective investiga a una

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 22 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

DEPORTES

Andy Murray habla sobre Carlos

Andy Murray habla sobre Carlos Alcaraz: “Es un golfista normalito, pero su tenis es como Ronaldinho”

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”