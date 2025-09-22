Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido: “Llegaba mayo y se cogía la baja”

Un detective investiga a una empleada que se cogía siempre la baja en la misma fecha, y descubre que era para celebrar el cumpleaños del marido. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

La mayoría de las veces, los trabajadores solicitan una baja médica únicamente cuando la necesitan. Pero, en algunos casos, este derecho se intenta utilizar para obtener días libres y así disponer de tiempo personal más allá de las vacaciones reglamentarias. Uno de estos casos lo ha tenido que investigar la agencia de detectives de David Rodrigo, DRC Detectives.

El propio Rodrigo, que además es presentador del pódcast Operativo Criminal, ha relatado cómo un gerente de una clínica de fisioterapia en Bilbao contactó con la agencia de detectives, explicándoles que una de sus empleadas solía cogerse varias bajas al año, entre dos o tres, desde hacía tres años, y todas coincidían en fechas similares.

“Creía que aprovechaba la baja para irse de ocio”

“A él lo que le llamaba poderosamente la atención es que siempre que llegaba mayo, siempre se cogía la baja”, explicó el detective. La lesión que justificaba, “estaba diagnosticada, una lesión de menisco, era real, la lesión existía desde un punto de vista diagnóstico”, pero el comportamiento resultaba inhabitual.

Por esto, el jefe de la implicada compartió sus sospechas con Rodrigo: “El marido de esta investigada cumplía años, o intuye que cumplía años, y creía que aprovechaba la baja para irse de ocio”. Con esta información, la agencia asumió la investigación, sospechando que la empleada presentaría una nueva baja, tal como había advertido el gerente.

Y así fue. En el mes de mayo, la fisioterapeuta solicitó el permiso médico y se cogió la baja. Durante los primeros días, la actividad de la empleada no despertó mayores alarmas. “El jueves y el viernes, movimientos normales en Bilbao, pocas salidas de casa”, especificó.

“El marido tenía el Instagram abierto y publicó una foto donde aparecía con su mujer y sus niños soplando la tarta”

Pero los detectives notaron actividad inusual a partir del sábado por la mañana, cuando la empleada, junto a su marido y sus dos hijos, abandonaron el domicilio con varias maletas. “Salieron con sus maletas de mano y se montaron en un taxi, dirección al aeropuerto de Bilbao”, detalló Rodrigo. Los investigadores habían preparado previamente un listado de posibles vuelos y anticipaban la posibilidad de un desplazamiento. Una vez en el aeropuerto, la familia pasó el control de acceso y se subió a un vuelo con destino a Sevilla, ciudad natal de la pareja de la trabajadora.

Según la explicación de Rodrigo en su pódcast, la coordinación con compañeros en Sevilla permitió continuar el seguimiento tras el aterrizaje. En la ciudad andaluza, la familia se instaló en un piso turístico.

“Ese mismo sábado era el cumpleaños del marido de la investigada. Al día siguiente, el domingo por la mañana, él, que tenía el perfil de Instagram abierto, publicó una foto donde aparecía con su mujer y con los niños soplando la tarta”, continúa diciendo Rodrigo. Los agentes certificaron digitalmente ese contenido, además de comprobar que la imagen correspondía al interior de la vivienda arrendada durante la estancia.

“No estaba reposando. Al contrario, se movía con normalidad”

La vigilancia continuó durante todo el fin de semana, y hasta el lunes siguiente. Los detectives observaron que a la empleada “en absoluto se la veía ninguna limitación en la rodilla. Por supuesto, no estaba reposando. Al contrario, cogía a los niños en brazos, se movía con normalidad”. De acuerdo con Rodrigo, la fisioterapeuta condujo un coche de alquiler hasta Sanlúcar de Barrameda, donde la familia permaneció todo el día en la playa.

“Ella conduciendo. Llegan a Sanlúcar, pasan allí todo el día, día de playa, ella jugando con los niños, entrando y saliendo, jugando al fútbol, a las palas, arrodillada, levantándose y cogiéndoles en brazos”, narró el detective.

Tras documentar todas las actividades, la agencia de detectives elaboró un informe en el que incluyó pruebas tanto del viaje como de la movilidad de la trabajadora. Toda esta información motivó a la empresa a despedir a la empleada: “Se emitió el informe correspondiente y se motivó el despido, procedente en este caso”, concluyó Rodrigo.