El “efecto Angelina Jolie” o cómo la actriz logró generar conciencia sobre el cáncer de mama tras someterse a una doble mastectomía en 2013

El anuncio de la estrella estadounidense provocó un incremento en la realización de pruebas genéticas orientadas a la prevención de esta enfermedad, motivado por la experiencia personal de haber perdido a su madre y a su abuela

Por María García Arenales

Angelina Jolie en el Festival
Angelina Jolie en el Festival de cine de San Sebastián. (REUTERS/Pankra Nieto)

La actriz Angelina Jolie revolucionó este domingo la alfombra roja del Festival de San Sebastián, donde presentó Couture, la película en la que interpreta a una cineasta que tiene cáncer de mama y se ve envuelta en una relación inesperada con un colaborador cercano, interpretado por Louis Garrel. La estadounidense, que acudía al certamen por primera vez y fue recibida por cientos de aficionados entre gritos y aplausos, fue crítica con la situación que está viviendo su país, al que aseguró que “ama” pero “no reconoce en estos momentos”.

Jolie destacó ante la prensa que su trabajo en Couture ha sido “sanador” por la cercanía que siente al personaje que interpreta, ya que en 2013 se sometió a una doble mastectomía preventiva debido a la alta probabilidad de desarrollar cáncer de mama tras perder a su madre y a su abuela por esta enfermedad, además de que también se extirpó los ovarios y las trompas de falopio. La estrella se sometió a estas intervenciones debido a que es portadora de las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 que aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama y de ovarios.

“Fue mi elección, pero es importante tenerla para poder elegirlo. No todo el mundo tiene que hacerlo tal y como lo elegí yo. No lo lamento. Los cánceres de las mujeres nos afecta a cómo nos sentimos como mujeres”, explicó en la rueda de prensa, para después añadir que la película envía “un mensaje importante para que cualquier persona entienda el proceso.

El elenco de 'Couture' en
El elenco de 'Couture' en San Sebastián. (REUTERS/Pankra Nieto)

Lo que la actriz no imaginaba en aquel momento es que sus decisiones médicas iban a influir de manera significativa en la vida de otras mujeres, hasta el punto de que se generó el llamado “efecto Jolie”, debido al aumento que se dio en las pruebas genéticas y cirugías preventivas para el cáncer de mama y de ovarios de forma global. En su caso, los médicos estimaron que ella tenía un 87% de posibilidades de padecer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovario.

En España no es una intervención muy frecuente

Después de que la estrella estadounidense anunciara su intención de operarse, no solo hubo un aumento de pacientes que pidió someterse a las pruebas genéticas, sino que también se incrementó el número de las derivaciones clínicas por parte de los profesionales médicos, que mostraron una mayor sensibilización frente al riesgo hereditario del cáncer de mama. En España, la doble mastectomía se contempla en la práctica médica para mujeres con antecedentes genéticos, aunque no es una de las intervenciones más frecuentes, ya que solo entre el 5% y el 10% de los diagnósticos de cáncer de mama tienen un componente hereditario vinculado a mutaciones como las de los genes BRCA1 y BRCA2.

Si bien la intervención disminuye significativamente la probabilidad de que las pacientes desarrollen cáncer de mama, también conlleva riesgos concretos. Entre las complicaciones posibles se encuentra el linfedema, que puede provocar hinchazón en brazos o en el área del pecho debido a la extracción de ganglios linfáticos, además de que la operación puede repercutir en la imagen corporal y la autoestima de las pacientes.

El número de defunciones en España se mantiene estable: el cáncer vuelve a ser la primera causa

Durante la rueda de prensa en San Sebastián, Jolie también recordó a su madre visiblemente emocionada y relató la influencia de su experiencia personal en su participación en la película. La actriz compartió que lleva un collar de su madre en el rodaje y reflexionó sobre el valor de vivir cada día plenamente, tal como le habría aconsejado ella: “No puedes dar por sentado cualquier momento. Hay que intentar vivir al completo”, concluyó.

