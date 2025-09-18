España

Un anestesista deja a un paciente a cargo de una enfermera para tomarse un descanso y le pillan en una “situación comprometida” con otra compañera

El doctor dejó un paciente a cargo de una enfermera con la excusa de tomarse un descanso, pero en realidad era para mantener relaciones sexuales en otro quirófano

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar

El hospital de Tameside, en Greater Manchester, pasó de la rutina asistencial al desconcierto cuando una enfermera irrumpió en un quirófano y descubrió al doctor Suhail Anjum y a una compañera en lo que el parte oficial califica como “posición comprometida”. Todo sucedió mientras un paciente dormía bajo anestesia, según los detalles presentados ante el tribunal médico correspondiente.

De acuerdo con la información de Mirror, el relato de la jornada, difundido durante la vista pública, señala que el doctor Anjum, un consultor anestesista de 44 años, había delegado la vigilancia de uno de sus pacientes a otra enfermera con la excusa de tomar un descanso durante la intervención. El facultativo, en lugar de detenerse para descansar, cruzó el hospital hasta un quirófano diferente y mantuvo relaciones sexuales con una enfermera identificada en la investigación como “Enfermera C”.

“En pleno acto de atarse el cordón del pantalón”

En representación del Consejo General Médico (General Medical Council, GMC), Andrew Molloy describió que el anestesista participaba en cinco procedimientos aquel 16 de septiembre de 2013. En mitad del tercero, se ausentó y poco después una profesional, llamada en la audiencia “NT”, accedió a otro quirófano y “encontró al doctor Anjum y a la enfermera C en una posición comprometida”. “Describió a la enfermera C con los pantalones a la altura de las rodillas y la ropa interior visible, y al doctor Anjum en pleno acto de atarse el cordón del pantalón”, expuso Molloy, quien subrayó que la testigo salió del quirófano tan rápido como pudo.

El anestesista regresó a su puesto transcurridos unos ocho minutos y la cirugía siguió su curso, sin que el paciente sufriera consecuencias médicas y con la intervención finalizada sin más incidencias. Posteriormente, la enfermera NT informó de lo ocurrido a su responsable. En ningún momento el doctor Anjum negó los hechos y confirmó ante el GMC que mantuvo relaciones sexuales con su compañera, consciente de que “probablemente estaría cerca” tras dejar al paciente en manos de la sustituta. Admitió que su conducta pudo suponer un riesgo para el paciente.

Durante la vista, el doctor Anjum detalló a los servicios médicos que abandonó el hospital de Tameside en febrero de 2024 y desde entonces reside en Pakistán, su país natal. Su intención es retomar la carrera profesional en Reino Unido y asegura que una situación semejante “no volverá a repetirse”. “Resulta bastante vergonzoso, por decir lo menos. Solo puedo culparme a mí mismo. He decepcionado a todos, no solo a mi paciente y a mí, también a la institución y a la imagen que se da. Decepcioné a mis colegas, que me mostraron mucho respeto”, declaró ante el tribunal. Valoró que fue “injusto” pedir a la enfermera anestesista que le cubriera y reconoció que la situación puso en un “aprieto” también a la testigo NT. “Pero, sobre todo, al paciente. Si mi médico se hubiera ido sin informarme... esto me destroza cada día cuando lo pienso”, añadió.

El propio Anjum trasladó que siempre se exigió estándares muy altos en el trabajo, que define como su pasión. “No sé cómo ni por qué ha sucedido, pero ojalá pudiera revertirlo. Ofrezco mis sinceras disculpas a todos los implicados y deseo tener la oportunidad de reparar esto”, insistió en la sesión.

Durante su intervención, el médico aclaró que el episodio ocurrió en un periodo “estresante” para su entorno tras el nacimiento de su hija menor en enero de 2023. Narra que “nuestra hija nació prematura, con un peso muy, muy bajo. Mi esposa tuvo un parto muy traumático, fue una experiencia bastante estresante. No conseguimos conectar como pareja durante ese tiempo. Afectó a mi vida personal, mi salud mental y bienestar, y mi trabajo en el hospital”.

La investigación sobre la trayectoria profesional de Anjum sigue abierta en los tribunales médicos de Manchester, donde se revisará próximamente si la conducta revelada afecta a su capacidad para ejercer la medicina en el Reino Unido.

Temas Relacionados

SucesosMédicoQuirófanoRelaciones SexualesInglaterraSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

RTVE emite un comunicado urgente para condenar los ataques a Sarah Santaolalla y Laura Arroyo: “Demuestran misoginia y machismo”

El escrito del Consejo de Administración de RTVE, aprobado con los votos en contra de los consejeros del PP, asegura que existen “intereses ideológicos e incluso económicos” tras las campañas contra la Corporación

RTVE emite un comunicado urgente

El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión provisional al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas

Leopoldo Puente ha confirmado la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza acordada el pasado 30 de junio

El Supremo mantiene a Santos

Una novia llega tarde a su boda y el cura empieza la ceremonia sin ella: “Debemos tener respeto hacia los demás”

La mujer estaba en el atrio de la iglesia intentando solucionar un “problema con el vestido”

Una novia llega tarde a

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado el acuerdo por el que suspendía sus colaboraciones académicas y científicas

La Justicia de Andalucía suspende

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia de Andalucía suspende

La Justicia de Andalucía suspende el acuerdo de la Universidad de Granada que cancelaba sus colaboraciones con instituciones israelíes

Bartomeu declara en el juicio por el caso Negreira: “El Barça tenía el mejor equipo y no le hacía falta ninguna ayuda arbitral”

La Guardia Civil presenta el ‘Duque de Ahumada’: el nuevo buque de financiación europea para la lucha contra el narcotráfico o la trata de personas

Una española que vive en Australia explica cómo es trabajar en una granja: “Puede ser la mejor o la peor experiencia de tu vida”

La Justicia niega una indemnización de 30.000 euros a un conductor de Bimbo que fue despedido por retrasos en las rutas y quejas de los clientes

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 18 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de septiembre

Una jubilada que cobra 900 euros de pensión y 1.400 por viudedad: “Las personas viudas somos un colectivo al que no se les tiene en cuenta las necesidades”

“Vete haciendo la carta de despido, te daré motivos”: la directora de una fundación contra la violencia de género es despedida tras ‘romper’ su relación con el presidente

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio