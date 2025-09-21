España

Un padre lega su empresa en el testamento a sus seis hijos y uno denuncia tras ser despedido: no tiene derecho a indemnización porque no hacía nada

“No se trata de afirmar que hubo relación laboral por el mero hecho de estar de alta en la Seguridad Social y percibir una retribución en forma de nómina”, señalan los jueces

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Firma de un testamento.
Firma de un testamento.

En 2023, el protagonista de esta historia recibió una carta que ponía fin a años de participación y disputa en el seno de la empresa familiar: la sociedad fundada por su padre, y de la que ostentaba una pequeña parte del capital, le comunicaba oficialmente la baja en la Seguridad Social porque, según la dirección, “el contrato de trabajo que mantiene usted con esta sociedad es radicalmente nulo”.

Ahora, tras una denuncia en la que el afectado sostenía que tenía una relación laboral con la empresa familiar, y que por tanto debería recibir una indemnización —o ser recontratado si el despido era considerado nulo—, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado que no existía relación laboral verdadera, por lo que no es posible reconocer el despido como una lesión de derechos laborales.

Las claves de lo ocurrido hunden raíces en la historia de la empresa y la familia. El denunciante en este caso comenzó su andadura profesional como vendedor en el entramado societario familiar. Luego acumuló cargos de alta dirección hasta su dimisión en 2010. Ese mismo año, aunque sin figurar como trabajador en la Seguridad Social, percibió pagos mensuales por gestiones inmobiliarias, evidenciando la imbricación entre los lazos familiares y mercantiles. Y en 2011 ya apareció formalmente dado de alta en la Seguridad Social con la empresa familiar.

El fallecimiento del patriarca en 2016 desencadenó una profunda reconfiguración en la dirección y el reparto de poder. Legó la empresa a sus seis hijos, pero las sucesivas juntas y consejos de administración evidenciaron una pugna: nombramientos y ceses, impugnación de acuerdos sociales por parte de los propios hermanos, retribuciones asignadas en función de la responsabilidad y periodos en los que todos los hermanos asumieron funciones de alto nivel y poderes de representación. En 2017, el control pasó a ser asumido mancomunadamente por varios hermanos, privando a uno de ellos de la mayoría accionarial y desterrando la estructura jerárquica propia de relaciones laborales convencionales.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

“No se acreditan órdenes ni instrucciones recibidas”

Ahora, el Tribunal Superior ha señalado que no se puede “afirmar que hubo relación laboral por el mero hecho de estar de alta en la Seguridad Social y percibir una retribución en forma de nómina, sino que se tiene que probar una efectiva prestación de servicios bajo las órdenes y dependencia del empresario”. El tribunal resalta que, si bien la pertenencia minoritaria al capital social no excluye per se la condición de empleado, en este caso concreto “desde 2017 no se acreditan órdenes, instrucciones ni sometimiento a una dirección ajena”. La última carta de la empresa, en junio de 2023, solo reconocía la simulación contractual y motivó el litigio.

Durante el proceso, la defensa del hombre intentó modificar varios hechos probados y agregar nuevos elementos al expediente, como la asignación de tareas específicas en una finca de El Escorial o la comunicación de una nueva retribución y jornada laboral. El tribunal rechazó la mayoría de estas pretensiones por considerarlas irrelevantes o ya valoradas en la instancia anterior, y recordó que la revisión de los hechos probados solo procede cuando existe un error evidente y acreditado en la valoración de la prueba documental.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaTribunalesJusticiaEmpresas EspañaHerencias EspañaTestamentosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Uno de cada cuatro empleados teletrabaja al menos de forma ocasional, pero la implantación varía según el sector y tamaño de empresa, y con un porcentaje por debajo de la media europea

Cinco años de la Ley

Solo un tercio de los solicitantes de la nacionalidad española a través de la “ley de nietos” para descendientes de exiliados republicados ha conseguido el pasaporte español

Hasta la fecha, las solicitudes concedidas representan el 27 % de todas las presentadas, que ascienden a 876.321

Solo un tercio de los

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

El presidente del Gobierno se compromete a aprobar en esta legislatura un nuevo modelo que, asegura, reforzará el Estado del bienestar y beneficiará al conjunto de comunidades

Sánchez advierte que “ya toca”

Expulsados de su hogar por su hija adoptiva: “Pensar que la recogimos en la cuneta…”

La historia de Yves y Annick tiene un final feliz después de seis años de auténtica pesadilla

Expulsados de su hogar por

Una mujer estadounidense se casa con el hijo del asesino de su madre: “No se parece en nada a él”

La boda fue oficiada por el mismo abogado que sentenció al asesino

Una mujer estadounidense se casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez advierte que “ya toca”

Sánchez advierte que “ya toca” renovar el sistema de financiación autonómica, bloqueado desde hace once años

Los padres de niños con cáncer y otras enfermedades graves se plantan contra las mutuas: “Mi hijo se está muriendo y no lo voy a abandonar en el hospital”

Detenidos dos ocupantes de la narcolancha en la que murió otro al chocar con una patrullera de la Guardia Civil

Condenan a 14 empresas a pagar 109.535 a un conductor de autobús por un despido improcedente tras un proceso de subrogación

La Fiscalía pide la absolución de dos agentes de Policía Nacional que agredieron a un hombre fuera de servicio porque el delito está prescrito

ECONOMÍA

Cinco años de la Ley

Cinco años de la Ley del Teletrabajo: el modelo híbrido se consolida y más de tres millones de personas trabajan a distancia en España

Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Tarifa de la luz en España este 22 de septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

Carlos Sainz sube al podio

Carlos Sainz sube al podio con un tercer puesto y Alonso es sancionado tras el accidente de Piastri

Quién es Manor Solomon, el jugador israelí que ha fichado el Villarreal: “Estoy para jugar al fútbol, no hablar de política”

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz: “En 50 años nunca he visto a nadie tan bueno”

Gala Balón de Oro: cuándo es, dónde se emite y a qué hora verlo en España

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado