Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

“Al principio le pareció graciosa la situación. Luego tuvo un momento de inquietud y dijo que pensaba ponerse de baja médica”

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Un tren de alta velocidad
Un tren de alta velocidad en Francia. (SNCF)

Cuando se tratan temas laborales delicados, hay que tener cuidado, porque nunca se sabe quién puede estar escuchando. Normalmente, este consejo aplica a la vida en las oficinas —y a las conversaciones en los cuartos de baño compartidos de las empresas—, pero lo que los jefes de esta compañía en Francia nunca pudieron imaginar es que un tren de alta velocidad también pudiera ser un sitio indiscreto.

El suceso que se ha hecho viral ha ocurrido en el trayecto a bordo del TGV (el equivalente al AVE en el país vecino) entre Marsella y París, en el que viajaba un estudiante de Derecho de 21 años, Miloud Lahmar, que ha narrado la historia en TikTok. Según cuenta, en el viaje escuchó la conversación de otros pasajeros de su vagón, una jefa de Recursos Humanos de una empresa y un compañero de ella, que discutían abiertamente el destino laboral de Sylvain, otro trabajador. La conversación incluyó datos personales y evaluaciones negativas del empleado en cuestión, además de la intención de despedirlo en un futuro. Lahmar, en su vídeo, cuenta que en ese momento pensó: “Sylvain, lo siento por ti, pero a tu regreso de vacaciones te van a despedir”.

Profundizando en el contenido de la conversación escuchada, Lahmar relató que la responsable de Recursos Humanos enfatizaba que ya “no era posible” seguir trabajando con este empleado, que “no apreciaba necesariamente” a Sylvain y que habría “una buena sorpresa a su regreso” a la oficina. Según la versión de este joven, la discusión giró a continuación en torno a cómo encontrar un motivo para extinguir su contrato, concluyendo que debían tomarse “dos o tres días para reflexionar sobre la falta grave que encontrar para ser precisos en las explicaciones que darle”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Lo localiza por redes sociales

Miloud Lahmar decidió buscar al verdadero Sylvain mediante redes sociales. Tras haber visto su apellido de reojo en la pantalla de su vecina de vagón, no tardó en encontrarlo: “Cuando entendí que era él, empezamos a intercambiar algunos mensajes”. Según relata, primero lo tomó con humor y agradeció el aviso, pero pronto “expresó incertidumbre y comunicó su intención de solicitar una baja médica”. “Me dijo que lo que más le dolió fue enterarse de que dos personas hablaban de él de esa manera, a sus espaldas”, compartió Lahmar.

Más adelante, el estudiante transmitió su reflexión sobre el acceso involuntario a información confidencial: “Me parece grave haberme visto envuelto en una historia que no me concierne solo por tomar mi tren, habiendo tenido acceso a información tan confidencial. No es normal, no debía escuchar esas conversaciones en público”. “Reconozco que leí su nombre en la pantalla junto a mí y que no debía hacerlo, pero bueno... después ella dijo claramente su nombre por teléfono en público”, añadió. Y ante la viralización del caso, reforzó: “Todos lo hemos hecho en el tren o en el metro. Es gracioso, no vengan a atraparme, sé que no se debe hacer”. Pero agregó también que la actitud de los superiores hacia Sylvain era inadecuada, con burlas y risas ante su futuro despido.

En cuanto a la resolución del caso, no ha trascendido si Sylvain, o si la indiscreta jefa de Recursos Humanos, conservan o no su empleo.

