Las opciones para la defensa aérea conjunta de Europa que pide Zelenski: el sistema antimisiles de Francia e Italia o la disuasión nuclear que ofrece Macron

Zelenski en una operación militar. (Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia)

Ucrania sigue recibiendo duros ataques rusos. Los misiles continúan impactando en su territorio, provocando más muertes y pérdidas materiales. Las conversaciones de paz no han logrado un alto el fuego hasta la fecha y los recientes acontecimientos relacionados con la entrada de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia han elevado la tensión.

Ante esta situación, Zelenski ha propuesto un nuevo paso adelante en Europa. El presidente ucraniano ha planteado la posibilidad de crear una defensa aérea conjunta que permita mejorar la efectividad y proteger a todos los países, especialmente a los que se encuentran en una posición más cercana a la frontera con Rusia.

“Ahora es el momento de implementar la protección conjunta de nuestros cielos europeos con un sistema de defensa aérea multicapa. Todas las tecnologías para esto están disponibles”, ha asegurado Zelenski. También ha afirmado que “necesitamos inversiones y deseo, necesitamos acciones y decisiones firmes de todos nuestros socios”.

Estas declaraciones de líder de Ucrania coinciden con un anuncio reciente de un sistema antimisiles que estarían diseñando Francia e Italia. Además, las colaboraciones entre potencias europeas son cada vez más comunes, con proyectos como el FCAS o el ‘Eurodrone’. Emmanuel Macron también señaló una posibilidad que supondría un enorme salto colectivo, al ofrecer extender la disuasión nuclear de su país a todo el continente.

Sistema antimisiles conjunto

Francia e Italia protagonizan uno de los grandes desarrollos de defensa aérea de la OTAN. Ambos avanzan en el proyecto del SAMP/T, denominado MAMBA por la Fuerza Aérea Francesa. Actualmente, las Fuerzas Armadas francesas operan siete de estos sistemas antimisiles, mientras que el Ejército italiano dispone de tres unidades.

Fue desarrollado para proteger tanto el campo de batalla como infraestructuras tácticas sensibles, como aeropuertos y puertos marítimos. El SAMP/T, producido por la empresa Thales, cuenta con un sistema de control de fuego y un lanzador vertical terrestre integrado en camiones Astra/Iveco, de fabricación italiana, además de Renault-KERAX 8x8 franceses. Esto lo convierte en un sistema portátil y fácil de exportar, a la vez que efectivo. Tiene capacidad para lanzar ocho misiles seguidos.

En 2021, decidieron producir una nueva versión con el SAMP/T NG. Incorpora el misil ASTER Block 1 NT, un nuevo lanzador, radares de última generación y un sistema de mando y control avanzado. Ofrece vigilancia aérea de más de 350 kilómetros e intercepción superior a 150 kilómetros, con cobertura de 360 grados.

Francia ha confirmado su intención de añadir siete de estos nuevos sistemas a sus fuerzas armadas. Está preparado para hacer frente a amenazas como misiles hipersónicos, balísticos y de crucero, drones y aeronaves avanzadas. Esto lo convierte en uno de los sistemas de defensa multicapa —lo que pide Zelenski— más avanzados. El proyecto franco-italiano sería ideal para una defensa conjunta europea.

Disuasión nuclear francesa

Puede parecer complejo que Francia acceda a exportar este sistema antimisiles, pero no sería la primera propuesta similar del Gobierno de Macron. El presidente francés confirmó hace unas semanas su ofrecimiento a sus aliados de extender la disuasión nuclear al resto de la Unión Europea.

Francia es el único país del bloque con desarrollo nuclear. El contexto internacional de rearme ha hecho que Macron ponga sobre la mesa la posibilidad de extender sus capacidades a sus aliados. Al realizar el anuncio, reconoció que Polonia ya había mostrado un gran interés, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, aceptó tener conversaciones sobre esta posibilidad.

Francia dispone de unas 290 cabezas nucleares, lo que la convierte en la cuarta potencia nuclear mundial, por detrás de China y muy lejos de Estados Unidos y Rusia, quienes suman cerca del 90% del arsenal nuclear global. Tras la salida del Reino Unido de la UE, Macron afirmó que Francia cuenta con un “escudo nuclear propio” y ha planteado la posibilidad de extender esta protección al conjunto del bloque comunitario.

En este contexto, en los últimos días, el ministro de Defensa y elegido por Macron como nuevo Primer Ministro, Sebastien Lecornu, confirmó la evolución del misil M51. Ha llegado a su cuarta versión con mejoras en alcance, precisión y capacidad de penetración. Ariane Group es la empresa responsable de todo el proceso.

Ilustración del FCAS. (Ministerio de Defensa)

Colaboraciones entre países

En los últimos tiempos, Europa ha dado algunos pasos hacia su colaboración. Pero la realidad es que el sueño de muchos de crear un Ejército conjunto sigue siendo algo prácticamente utópico. No obstante, las inversiones y creaciones conjuntas son una apuesta cada vez más habitual.

El FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) es uno de los más ambiciosos de la industria de defensa europea. Francia, España y Alemania colaboran en la creación de este futuro caza. Otro ejemplo es el European MALE RPAS, o ‘Eurodrone’, que producen de forma conjunta Alemania, Francia, Italia y España.

Por otro lado, la Comisión Europea impulsó hace unos meses la creación del SAFE (Acción por la Seguridad de Europa). Se trata del principal instrumento para financiar proyectos de defensa. Su principal objetivo es fomentar la cooperación, exigiendo que las adquisiciones cuenten con un mínimo de dos Estados miembros involucrados.