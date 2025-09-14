Ortega Smith (Vox) acusa a Sánchez de "alentar" con "declaraciones incendiarias" las protestas contra la Vuelta

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "alentar" con unas "declaraciones incendiarias" las protestas propalestinas que han derivado en la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista a España en Madrid.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación ha tachado de "lamentable" el episodio vivido en la capital y ha remarcado que cuentan con la "complicidad" tanto de Sánchez como del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

"Al final alientan la violencia y el enfrentamiento, ese odio que tienen hacia todo lo que sea un acto como este, que es un acto deportivo", ha lamentado.

Ortega Smith ha mandado un mensaje de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que pedía minutos antes de la cancelación oficial de la carrera que actuaran "con toda la contundencia" y que no se permitiera "absolutamente el boicot" al final de La Vuelta.

Al hilo, ha defendido que si de Vox hubiera dependido los que intentasen manifestarse tendrían que hacerlo "a dos kilómetros" del recorrido de La Vuelta porque "está claro que estas llamadas contra manifestaciones que hace la extrema izquierda siempre tienen un objetivo, que es coaccionar" a quienes están "ejerciendo la libertad".

Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

Los ciclistas han tenido que parar a la entrada de Madrid por las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España.

Después de unos minutos parados, el pelotón ha reanudado la marcha en una carrera neutralizada pero han tenido que volver a parar a los pocos metros.

Ante esta situación, la organización ha dado por cancelada la etapa y los corredores se han bajado de las bicicletas y se han subido en los coches de sus equipos.