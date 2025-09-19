La Armada afirma estar desvinculada de la industria de defensa israelí: "No tenemos contratos"

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha asegurado este jueves que la Armada está desvinculada de la industria de defensa israelí, ante la aprobación de la ley que consolida el embargo al comercio de material militar con el Estado hebreo. "La Armada no tiene contratos con Israel", ha subrayado, después de que el Ministerio de Defensa diera por superada la relación comercial con Tel Aviv en este ámbito.

Así lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha detallado que la Armada "nunca tuvo grandes contratos" con su homóloga israelí, aunque sí los tiene con Estados Unidos, sin entrar en más detalles. En este contexto, ha urgido a ser pragmáticos y sustituir los productos israelíes con los de otras industrias sin lamentaciones. "No se puede hacer la plañidera, llorando por las esquinas", ha dicho.

La ley que cristaliza el embargo a la compraventa de material militar con Israel se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, previsiblemente, después de retrasos que incomodaron a Sumar y que el Gobierno justifica con la "complejidad" de la norma, que involucra a las carteras de Comercio, Hacienda, Exteriores y Defensa. Informaciones apuntaron a "objeciones" de la titular de Defensa, Margarita Robles, que salió al paso negando la mayor.

De hecho, dio por superado el vínculo industrial con Tel Aviv, en el marco del plan de "desconexión" militar de la industria israelí, cuyos productos serían sustituidos sin perjuicio de las capacidades de las Fuerzas Armadas. En ese momento, reconoció "dependencia tecnológica" de productos fabricados por empresas israelíes. "En este momento, a fecha de hoy, ya no hay ningún convenio, ningún contrato ni ninguna relación para las Fuerzas Armadas con el Estado de Israel", zanjó.