El jefe de la Armada subraya a Vox que su misión es "ayudar y salvar" a migrantes en el mar, no bloquearlos

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha recalcado este viernes a Vox que la misión de la Armada es "ayudar y salvar" a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.

Así lo ha hecho el AJEMA durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en respuesta al dirigente de Vox Javier Ortega Smith, que le ha preguntado si considera "necesario" incrementar la presencia de la Armada en aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Como parte de sus medidas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal, Vox ha propuesto en varias ocasiones desplegar a la Armada en rutas migratorias habituales como las del Estrecho o Canarias para bloquear la entrada de embarcaciones en territorio español. "No se puede, no estamos para eso", ha dicho rotundamente el AJEMA.

LA ÚNICA MISIÓN ES AYUDAR

"En el tema de inmigración voy a ser muy claro: es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes si están en peligro", ha insistido el AJEMA, pidiendo que "nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos". "La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto", ha abundado.

El almirante general ha relatado experiencias con migrantes en este sentido y ha destacado la "impotencia" que sienten los marinos ante la imposibilidad de "ayudar" a todas las personas que viajan en condiciones peligrosas en una embarcación. "Jamás ante un cayuco se puede tener otra actitud que no sea la de ayudar", ha subrayado.