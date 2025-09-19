Agencias

El jefe de la Armada subraya a Vox que su misión es "ayudar y salvar" a migrantes en el mar, no bloquearlos

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), el almirante general Antonio Piñeiro, ha recalcado este viernes a Vox que la misión de la Armada es "ayudar y salvar" a los migrantes que se desplazan en pateras, cayucos y otras embarcaciones en su tránsito hacia España, y no devolverlos o bloquearles el paso, como han propuesto desde el partido de Santiago Abascal.

Así lo ha hecho el AJEMA durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en respuesta al dirigente de Vox Javier Ortega Smith, que le ha preguntado si considera "necesario" incrementar la presencia de la Armada en aguas del Estrecho, Ceuta y Melilla para luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico.

Como parte de sus medidas para frenar el fenómeno de la inmigración ilegal, Vox ha propuesto en varias ocasiones desplegar a la Armada en rutas migratorias habituales como las del Estrecho o Canarias para bloquear la entrada de embarcaciones en territorio español. "No se puede, no estamos para eso", ha dicho rotundamente el AJEMA.

LA ÚNICA MISIÓN ES AYUDAR

"En el tema de inmigración voy a ser muy claro: es mandato de la Ley del Mar salvar a los migrantes si están en peligro", ha insistido el AJEMA, pidiendo que "nadie espere que un barco de la Armada vaya a proceder a apartarlos". "La única misión de la Armada y de cualquier Armada occidental es ayudar, que no quepa ninguna duda al respecto", ha abundado.

El almirante general ha relatado experiencias con migrantes en este sentido y ha destacado la "impotencia" que sienten los marinos ante la imposibilidad de "ayudar" a todas las personas que viajan en condiciones peligrosas en una embarcación. "Jamás ante un cayuco se puede tener otra actitud que no sea la de ayudar", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

WhatsApp y Chrome, las apps más utilizadas por las personas mayores, según un informe de Bleta

Un estudio realizado por Bleta entre usuarios senior de España y Latinoamérica alerta sobre barreras de usabilidad en plataformas móviles populares, acentuando la urgencia de mejorar la accesibilidad para una población cada vez más envejecida y digitalizada

WhatsApp y Chrome, las apps

Bielorrusia convoca al encargado de negocios de Polonia para abordar la expulsión de diplomáticos

Bielorrusia convoca al encargado de

UNICEF denuncia el saqueo de camiones con alimentos terapéuticos por parte de "hombres armados" en Gaza

UNICEF denuncia el saqueo de

El cráter Jezero de Marte registró múltiples episodios de habitabilidad

El cráter Jezero de Marte

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia

Rusia anuncia la toma de