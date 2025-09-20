España

Un ciclista sufre un accidente en la carretera que separa Alicante y Murcia y fallece porque mandan la ambulancia desde otra comunidad: “La línea imaginaria retrasó la ayuda”

Los hijos del fallecido, Antonio y Raúl, contratarán a un abogado para averiguar qué ha sucedido y buscar los responsables. La Policía Local de Orihuela está instruyendo un atestado por homicidio imprudente

Por Yoana Kaloyanova

La Policía Local de Orihuela
La Policía Local de Orihuela está instruyendo un atestado por homicidio imprudente. (Mariano Vimos/Colprensa)

El miércoles 10 de septiembre por la mañana, Antonio Morales, bombero jubilado, sufrió un accidente mientras hacía una ruta con su bicicleta, desde Puente Tocinos hasta Orihuela y de vuelta. Le encontró una vecina, arrodillado en el suelo en la carretera que separa la provincia de Alicante con la de Murcia, y llamó a una ambulancia.

Los servicios sanitarios, sin embargo, tardaron 47 minutos, tiempo que tal vez costó la vida de Antonio, quien falleció a las 12:30 horas de ese mismo miércoles, tras estar ingresado en el Hospital Vega Baja.

Ahora, los hijos del bombero jubilado exigen respuestas.

Los hechos

Antonio Morales, bombero jubilado, salió de su casa ese miércoles por la mañana con su bicicleta. Siempre lo hacía en compañía, pero ese día su amigo estaba de viaje, así que emprendió la ruta solo.

La testigo que llamó a 112, cuenta que lo encontró arrodillado en el suelo alrededor de las 10:00 horas esa misma mañana.

“Cuando salí, el hombre estaba arrodillado en el suelo, le pregunté qué tal estaba y no me contestó. Me miró con mala cara y llamé corriendo al 112”, comenta la vecina para El Español.

Imágenes de la circulación de un vehículo sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros. La conductora está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria. (Fuente: Guardia Civil)

A la llamada respondieron desde la Comunidad Valenciana, a pesar de que los dos se encontraban cerca de un punto de atención de urgencias de la Región de Murcia, en Beniel.

“Me dijeron que me iban a mandar la de Orihuela y me pasé al otro lado de la carretera para que enviasen la de Beniel porque sé que el 112 te geolocaliza cuando llamas. Les dije que estaba en la Región de Murcia y que la ambulancia de Beniel estaba más cerca. Me contestaron que Sanidad era la que decidía. Justo cuando iba a volver a llamar [al 112] porque ya habían pasado cinco minutos, llegó rápido la Policía Local de Orihuela y me quedé más tranquila por la presencia de agentes de la autoridad.”

La testigo comenta que Antonio siguió hablando hasta que llegó la ambulancia, que tardó 47 minutos. El jubilado fue trasladado al hospital de la Vega Baja, en Orihuela. Allí, entró en parada cardiaca.

La respuesta de los hijos

Los hijos del bombero jubilado, Antonio y Raúl, han dedicado tiempo y esfuerzos en averiguar cuál ha sido el error y buscar los responsables. También han anunciado que emprenderán acciones legales “ya que según la normativa de emergencias entre comunidades se establece explícitamente que el 112 asignará los recursos según proximidad e inmediatez”.

La Policía Local de Orihuela está instruyendo un atestado por homicidio imprudente, según afirman los hijos de Antonio. La familia tiene intención de contratar a un abogado para pedir la grabación de la llamada al 112, así como una copia de las comunicaciones internas de Emergencias, de las cámaras de seguridad del hospital y del historial clínico del fallecido.

“Mi padre trabajó toda su vida en primera línea de emergencias y confió en el buen hacer de los servicios sanitarios y fue su gran error, esperar a una ambulancia que tardó demasiado”.

