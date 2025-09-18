España

Un ciclista muere atropellado cuando volvía de fiesta por un coche que se da a la fuga: la policía detiene al conductor al día siguiente

El ciclista iba a su casa por la noche en Francia cuando sufrió el accidente

Por Paula A.

La mañana del domingo 16 de septiembre, apareció el cuerpo sin vida de un ciclista de 37 años en el arcén de una carretera cerca de Amboise (Francia). Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el hombre ya había fallecido. Tras las investigaciones por parte de la fiscalía de Tours, fue detenido un hombre de 28 años por atropello y fuga. En prisión preventiva, admitió haber consumido alcohol la noche del accidente. Ya había sido condenado en 2019 por conducir ebrio.

Tras la detención, la gendarmería no proporcionó más información sobre el caso, aunque las investigaciones se inclinaban más por atropello con fuga. Finalmente, la fiscal de Tours, Catherine Sorita-Minard, reveló el miércoles en la red social X que el detenido es un hombre de 28 años y está acusado de homicidio en carretera y omisión de auxilio. Bajo custodia policial, admitió haber sentido un impacto y haber arrancado de nuevo, presa del pánico.

El vehículo del detenido, un Citroën Berlingo, presentaba señales de impacto y una abolladura en la parte delantera. La víctima había salido de fiesta el domingo por la noche. Un evento al que también había asistido el sospechoso. Ambos se marcharon a la misma hora, sobre las 21:00 horas. A la mañana siguiente, el cuerpo del ciclista fue encontrado en la D751, una carretera departamental en la localidad Château de Pray, cerca de su bicicleta “con el sillín al revés y una rueda trasera gravemente dañada, casi desencajada”, según La Nouvelle République.

Nuevas medidas para los ciclistas en la carretera

Ciclistas circulando por una carretera
Ciclistas circulando por una carretera (Freepik)

En España, aumentar la seguridad de los ciclistas que circulan por carretera es uno de los grandes propósitos de la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha establecido en agosto de 2025 nuevas medidas para reducir la siniestralidad. Un paquete normativo alineado con las recomendaciones de la Unión Europea y que establece unas directrices a seguir en cuanto equipamiento, visibilidad y formación.

Una de las más destacadas para los ciclistas es que deberán usar elementos reflectantes visibles a 150 metros cuando se den condiciones de baja visibilidad o por la noche. Con esta medida, se pretende prevenir atropellos. O en el caso de los adelantamientos, aquellos vehículos de motor que quieran adelantar a los ciclistas, deberán reducir la velocidad 20 km/h respecto al límite establecido en la vía.

Así, cuando haya línea continua, la normativa permite adelantar a un ciclista siempre que se mantenga una distancia mínima de 1,5 metros y la situación no suponga un peligro para el ciclista.

Mejorar la convivencia entre ciclistas y peatones

Estas medidas pretenden fomentar una mejor convivencia entre automóviles y ciclistas en las carreteras. En 2024, 14 de los 18 ciclistas fallecidos en entornos urbanos circulaba sin casco, según indica el balance de seguridad de la DGT. Asimismo, el informe destacó que los usuarios vulnerables (peatones, motoristas, ciclistas) representaron el 79% delos fallecidos en vías urbanas. Los ciclistas representan un 5% de este porcentaje, un total de 26 víctimas mortales. “Estos datos confirman una tendencia estructural: los modos de transporte más sostenibles o activos son también los más expuestos, lo que exige políticas específicas de protección y diseño urbano centrado en la seguridad de los más vulnerables”, afirma la DGT.

