Los mejores perros para gente perezosa: compañeros tranquilos para una tarde de sofá y manta

Elegir la raza de perro adecuada para tu estilo de vida puede parecer una tarea desafiante. Si eres fanático del ejercicio, probablemente quieras un cachorro que te acompañe en tus entrenamientos, mientras que si vives en un apartamento, necesitarás un perro que se adapte bien a espacios más pequeños. Por otro lado, quienes prefieren relajarse en el sofá buscarán un compañero que también disfrute de descansar junto a ellos.

Para los que buscan un perro tranquilo y perezoso, Purina ha realizado una lista de las cinco razas más adecuadas para dueños con poca energía. Esto no significa que estos perros no necesiten ejercicio regular, pero su naturaleza tranquila los convierte en la elección ideal para quienes prefieren pasar las tardes en casa sin tener que preocuparse por actividades físicas intensas.

Purina afirma: “Hay perros que están constantemente en movimiento cada minuto del día y siempre están listos para lanzarse a cualquier aventura o actividad con sus cuatro patas. Pero hay otras razas de perros tranquilos que, después de un paseo diario, están encantados de acurrucarse y echarse una siesta en el sofá.”

Si eres de los que prefieren recostarse al final del día y que tu mascota te haga compañía, estas razas de perro son las indicadas para ti:

1. Basset Hound

Basset Hound

El Basset Hound es un perro relajado que se siente completamente feliz descansando en el sofá, esperando su próxima comida. Con su naturaleza gentil y tranquila, es el perro ideal para quienes buscan un compañero calmado, aunque necesita ejercicio regular. A pesar de su inclinación a la relajación, esta raza puede ser propensa a la obesidad, por lo que es importante mantener su actividad física bajo control. Un paseo diario es suficiente para mantenerlo saludable y feliz.

2. Bullmastiff

Bullmastiff (Reuters)

El Bullmastiff es una raza tranquila y musculosa conocida por su lealtad extrema hacia su familia. A pesar de su tamaño imponente, no es un perro que disfrute de estar solo. Esta raza necesita compañía constante, por lo que no sería la opción ideal para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa. En cambio, el Bullmastiff es perfecto para quienes trabajan desde casa, ya que disfruta de la cercanía y puede pasar largos períodos de tiempo acurrucado junto a su dueño sin requerir demasiada actividad física.

3. Lebreles

Galgo (VisualesIA)

Aunque los lebreles son conocidos por ser los corredores más rápidos del mundo canino, en realidad, son perros bastante tranquilos. Razas como el Deerhound, Whippet y Greyhound prefieren realizar ejercicios cortos y rápidos, como un sprint ocasional, y luego relajarse durante largos períodos. Después de su ejercicio, estos perros disfrutan de siestas prolongadas para recuperar energía. Si bien necesitan ejercicio, su ritmo tranquilo los convierte en compañeros ideales para quienes prefieren un perro relajado que no exija largas caminatas diarias.

4. Maltés

Bichón maltés - VisualesIA

El Maltés es una pequeña bola de pelo que adora acurrucarse junto a su dueño y disfrutar de la compañía. A pesar de su tamaño diminuto, esta raza sigue necesitando ejercicio diario, aunque no requiere de grandes cantidades de actividad física. Son perros muy cariñosos que disfrutan de estar en el interior, y son perfectos para aquellos que buscan un compañero tranquilo para su hogar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Maltés no siempre es una buena opción si tienes niños pequeños, ya que son conocidos por su tendencia a morder o chasquear cuando se sienten amenazados o incómodos.

5. San Bernardo

Un San Bernardo puede llegar a pesar 120 kg. (Fuente: Pixabay)

Aunque el San Bernardo es conocido por su tamaño masivo, también es un perro que disfruta de descansar y relajarse. Estos “gentiles gigantes” son excelentes compañeros para caminatas largas, pero también disfrutan de quedarse en casa, durmiendo en su cama o en el sofá. A pesar de su gran tamaño, los San Bernardos son extremadamente amables y, cuando están bien socializados, son perros de familia perfectos, especialmente para hogares con niños mayores. Debido a su tamaño, es importante tener en cuenta que los niños más pequeños podrían ser accidentalmente derribados por su energía o por su torpeza.