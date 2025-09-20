España

Llega a España la primera comida para gatos que reduce en los humanos la alergia a estas mascotas

Solo tres semanas después de consumir este pienso, los animales disminuyeron en un 47% el alérgeno de su pelaje

Un gato comiendo pienso. (AdobeStock)

El primer alimento para gatos capaz de disminuir los alérgenos en el pelo de los felinos es ya una realidad en España. Este pienso ha demostrado neutralizar una proteína presente en la saliva de los gatos responsable de la alergia a estas mascotas en humanos, la reacción alérgica de origen animal más común en todo el mundo.

Pro Plan LiveClear, como se le ha llamado a este pienso diseñado por la compañía Nestlé Purina, puede resultar útil para mejorar la convivencia en casa entre personas y gatos. De hecho, se estima que uno de cada cinco adultos es sensible a los alérgenos en el pelo de los felinos. “Este alimento nace de una necesidad”, aseguró la veterinaria Sònia Sáez en el evento de presentación del producto que tuvo lugar en el espacio Polineko en Alcalá de Henares (Madrid) el pasado miércoles.

Tradicionalmente, se creía que era el pelo de los felinos lo que provocaba la reacción alérgica en las personas. Sin embargo, los estudios más recientes han detectado que es la sensibilidad a la proteína Fel d 1 ubicada en las glándulas salivales de los gatos la que causa la alergia. Cuando se acicalan, esta se transfiere al pelo y a la piel y acaba por dispersarse en el ambiente.

De izq a dcha: Álvaro Wasabi, influencer; Alexandra Anguera, Brand Manager de Purina Pro Plan; Patricia de la Gala, Veterinary Area Manager de Purina; Sonia Sáez, responsable comunicación en Purina España; y Pilar Pedret, product manager de Purina Pro Plan. (Cedida)

Lo revolucionario de Pro Plan LiveClear es que actúa neutralizando la Fel d 1 (“como si la rebozara”) en la boca del animal mientras está masticando. Así, libera menos alérgenos al entorno cuando se acicala. Esta proteína está presente en todos los gatos, independientemente de su raza, edad, sexo, tipo de pelo o entorno. Del mismo modo, el alimento está recomendado para todos los gatos sanos sin alterar su fisiología.

Esta comida para gatos llega tras más de 10 años de investigación del equipo científico de Purina y surge a partir de una proteína clave del huevo. Los resultados del estudio ya han sido publicados en la revista Immunity, Inflammation & Disease y revelan que, tras tres semanas de alimentación diaria con Pro Plan LiveClear, el 97% de los gatos presentó una reducción del Fel d 1 activo en su pelaje, con una disminución promedio del 47%.

Sáez celebra la comercialización de este producto no solo por el apoyo a las personas con alergia a los felinos, sino también porque la facilitación de la convivencia puede ayudar a reducir las tasas de abandono de estas mascotas. En España, aproximadamente 30 perros y gatos son abandonados cada hora, según un estudio de la Fundación Affinity. La veterinaria confía en que muchas personas “podrán considerar tener un gato en casa, disfrutando de su compañía y mejorando su bienestar en el hogar”.

Otras estrategias para aliviar la reacción alérgica

Durante la presentación, la veterinaria Patricia de la Gala explicó que este alimento es “un complemento de otras estrategias” para disminuir las reacciones alérgicas, que pueden oscilar desde sarpullidos en la piel y conjuntivitis hasta estornudos, entre otros síntomas.

La primera recomendación es mantener una limpieza frecuente en el hogar, así como un lavado regular de la ropa para limitar la presencia de pelo de gato en los tejidos. Además, es aconsejable evitar las alfombras y los muebles tapizados en casa.

Purina lanza el primer alimento para gatos capaz de reducir los alérgenos en el pelo. (Cedida)

Mantener el aire limpio en el hogar también contribuye significativamente a mejorar la calidad del ambiente. Por ejemplo, aspirar de forma regular con una máquina equipada con filtro HEPA ayuda a reducir la cantidad de partículas en suspensión. Asimismo, ventilar la vivienda a diario, abriendo puertas y ventanas, o en su defecto utilizar un purificador de aire, resulta de gran ayuda para renovar el aire y mantenerlo libre de alérgenos.

Delimitar los espacios es otra de las medidas más efectivas. Lo ideal es que el gato no suba a la cama, al sofá ni a las almohadas, de manera que se reduzca la acumulación de alérgenos en las zonas de descanso y uso personal.

