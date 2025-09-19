España

El tráfico horroroso en Madrid obliga a Almeida a retrasar las obras del bulevar de Cibeles a Puerta de Alcalá: “No importa, hay margen”

El paseo peatonal del Paisaje de la Luz tendrá que esperar por la saturación de obras en Madrid

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido posponer el ambicioso proyecto del bulevar peatonal entre la Puerta de Alcalá y la plaza de Cibeles ante la saturación del tráfico provocada por la coincidencia de grandes obras en el centro de la capital.

La decisión, confirmada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Inma Sainz, busca evitar un nuevo colapso circulatorio en el corazón Madrid, que ya cuenta con cinco obras en curso.

“Tenemos que ser especialmente cuidadosos”

“En estos momentos tenemos que ser especialmente cuidadosos en términos de movilidad. No importa si la obra tiene que empezar dos meses después o dos meses antes; vamos a ver en función de la situación de la movilidad”, afirmó Martínez-Almeida en una entrevista en la Cadena Ser.

El alcalde, que pisó el freno de su proyecto, insistió en que la prioridad era analizar el impacto real de las intervenciones en curso antes de fijar una nueva fecha de inicio.

Obras coincidentes

La reevaluación del calendario se produce en un contexto marcado por el avance simultáneo de obras de gran envergadura: el soterramiento de la A-5, la cubrición de la M-30 a la altura del puente de Ventas y la construcción de un túnel en el Paseo de la Castellana. A estas se suma la solicitud de Adif para ampliar la playa de vías en la estación de Atocha, que generará “evidentes afecciones en el entorno de Alcalá”, según la vicealcaldesa.

“Tenemos obras muy importantes en nuestra ciudad, que son coincidentes en el tiempo. Pero, sobre todo, una solicitud de parte de Adif de unas obras que son muy relevantes para la ciudad, relacionadas con la ampliación de la playa de vías y que generarán afecciones en este entorno de Atocha, muy cercano al espacio de Alcalá”, reconoció Sainz.

Interior del estadio Santiago Bernabéu tras las obras de este verano.

Un bulevar pensado para el peatón

El proyecto, presentado por Almeida hace más de un año y aprobado por la Junta de Gobierno en septiembre, prevé transformar parte de los carriles actuales en una mediana peatonal de 7,5 metros de anchura, arbolada y ajardinada, con el objetivo de crear un paseo verde en pleno Paisaje de la Luz.

“El monumento quizás más significativo y reconocido de Madrid pueda ser apreciado por los madrileños y visitantes generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad”, defendió el alcalde.

El diseño contempla la reducción a dos carriles para coches en ambos sentidos, la ampliación de aceras, el aumento del número de árboles y la creación de un carril bici bidireccional de 2,6 metros, separado del carril bus por 0,7 metros, en un tramo de aproximadamente 250 metros que conectará la Puerta de Alcalá con la Plaza de Cibeles.

Reevaluación y calendario abierto

La vicealcaldesa subrayó que el proyecto no está descartado y que “existe margen en estos momentos para iniciarlo con las mínimas afecciones y tratar de hacer lo más compatibles posible todas las obras que se están realizando”.

“La prioridad total y absoluta es hacer esa reevaluación de la movilidad de la ciudad, con afecciones que se puedan producir con ese nuevo componente que tiene que ver con las solicitudes por parte de Adif en Atocha. Haremos el estudio y una vez que tengamos ese estudio, veremos cuál es el momento más adecuado para iniciar las obras”, concluyó Sainz.

