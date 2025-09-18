España

La rutina de ejercicio de Isabel Díaz Ayuso: “Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro”

En una visita de 2023 al pódcast de Vicky Martín Berrocal, la presidenta de la Comunidad de Madrid compartió algunos detalles de su vida personal

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
La rutina de ejercicio de
La rutina de ejercicio de Isabel Díaz Ayuso: “Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro” (Alberto Ortega - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en el punto de mira estos últimos días por - más allá de la investigación en curso que implica a su novio, González Amador - haber manifestado su apoyo al equipo ciclista Israel Premier Tech en medio de las protestas multitudinarias contra su participación en La Vuelta. Las manifestaciones, que condenaban la campaña israelí en Palestina y su violación sistemática del los Derecho Internacional - de acuerdo con la ONU -, reunieron a más de 100.000 personas en la capital durante la última etapa de la competición deportiva, tras varias jornadas de tensión en distintos puntos del país que culminaron con la cancelación del evento.

Ayuso, por su parte, comparaba las manifestaciones con “un Sarajevo en guerra” y aseguraba que se podría percibir de las protestas que “en Madrid se persigue al judío”, aunque dio a entender también que detrás de su posición se puede esconder otra cuestión: “Cuando tengamos un problema de islamización nos acordaremos de esto”, decía en una entrevista en Esradio. “Israel es el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha”, aseguraba la mandataria en el segundo día del debate del estado de Madrid, sin dejar claro cómo ni de qué ni de quién. Más allá de su faceta política, la mandataria ha dejado entrever su lado personal en alguna entrevista.

La administración autonómica madrileña amplió el acuerdo con una compañía sanitaria vinculada a la pareja de la presidenta, permitiendo el control de salud laboral de empleados públicos mediante una nueva extensión presupuestada.

La rutina diaria de Isabel Díaz Ayuso

En una visita de 2023 al pódcast de Vicky Martín Berrocal, la presidenta de la Comunidad de Madrid compartió su rutina diaria. “A las seis de la mañana, yo estoy trabajando”, asegura. “Me levanto y las dos primeras horas tengo una inspiración absoluta, me cunde muchísimo”. En ese lapso, explica, aprovecha para escribir discursos y repasar temas pendientes.

Lo del gimnasio tampoco lo deja para más tarde. La presidenta acostumbra a entrenar a primera hora y suele aparecer en estas instalaciones sobre las ocho, aunque bromea sobre la imagen que da: “Muchas veces la gente me verá y pensará que llego a estas horas, cuando en realidad llevo despierta desde mucho antes”.

Su motivación creció tras las elecciones de mayo de 2021, ya que por entonces, la presión y el estrés, cuenta, le pasaban factura. En una entrevista con El Mundo, Díaz Ayuso relató: “Engordé por el estrés. Comía demasiado. Fui al médico a ver si era por la tiroides”. Decidió ponerse en manos de un entrenador personal, una recomendación de Miguel Ángel Rodríguez, para cambiar el ritmo. Siguió rutinas de fuerza, sesiones HIIT - entrenamiento interválico de alta intensidad - y recuperó su afición por el ‘running’. En sus palabras: “Voy al gimnasio como cualquiera. Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro. Antes corría 10 kilómetros diarios”.

Salir a correr sigue estando en su agenda al menos tres veces por semana, explica. Lo describe como un ejercicio accesible: “Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada”, y en caso de que la agenda apriete, lo soluciona con entrenamientos breves y efectivos como los HIIT.

Temas Relacionados

Comunidad De MadridAyusoIsabel Díaz AyusoPartido PopularFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 18 de septiembre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El rendimiento del bono soberano español a diez años cerró este miércoles en el 3,227% tras haber restado dos puntos básicos, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 55,6 puntos

Los inversores apuestan fuerte por

El casting de ‘Gran Hermano 20′, de la convocatoria masiva al ‘stalkeo’ en redes: “Es imposible representar a todas las identidades”

‘Infobae España’ fue testigo de la gran cita final en Madrid del proceso de selección del que saldrán los próximos concursantes del reality de Telecinco

El casting de ‘Gran Hermano

Cómo conseguir la patata al horno perfecta: crujiente por fuera, suave por dentro y llena de sabor

La patata ha dejado una huella indeleble en la dieta diaria de millones de personas, transformándose en un ingrediente esencial

Cómo conseguir la patata al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general pide al

El fiscal general pide al TS que le retire la fianza por el juicio sobre la presunta filtración contra el novio de Ayuso

Abascal considera que Sánchez podría hacer una “trampa electoral” para “alterar” el resultado de las próximas elecciones: “Un psicópata que no tiene ningún límite moral”

¿Te puede registrar la policía en la calle sin un motivo? Esto es lo que dice la ley

Los contratos de Huawei en España preocupan también a Bruselas: “Podría dar lugar a injerencias extranjeras”

José Luis Martínez-Almeida comparte con Serrano llamar “gentuza” a los manifestantes de La Vuelta: “No es un calificativo alejado de la realidad”

ECONOMÍA

Los inversores apuestan fuerte por

Los inversores apuestan fuerte por la deuda española y su confianza desploma la prima de riesgo a mínimos de dos décadas

El envejecimiento y la baja natalidad frenan el crecimiento económico en España: cómo sostener el sistema de bienestar y el empleo en una sociedad cada vez más mayor

La falta de vivienda disponible limita el alcance de las nuevas ayudas a jóvenes: solo se han construido 33 inmuebles con opción a compra desde 2024

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 17 septiembre

DEPORTES

Así apartó el mundo del

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”

Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés el próximo 15 de noviembre

La tenista que denunció un episodio de racismo en el US Open es criticada por burlarse de la comida china

El joven atleta Gout Gout, que debe su nombre a un error y que aspira a ser el nuevo Usain Bolt, se presenta en sociedad en el Mundial de Atletismo de Tokio