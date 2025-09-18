La rutina de ejercicio de Isabel Díaz Ayuso: “Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro” (Alberto Ortega - Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en el punto de mira estos últimos días por - más allá de la investigación en curso que implica a su novio, González Amador - haber manifestado su apoyo al equipo ciclista Israel Premier Tech en medio de las protestas multitudinarias contra su participación en La Vuelta. Las manifestaciones, que condenaban la campaña israelí en Palestina y su violación sistemática del los Derecho Internacional - de acuerdo con la ONU -, reunieron a más de 100.000 personas en la capital durante la última etapa de la competición deportiva, tras varias jornadas de tensión en distintos puntos del país que culminaron con la cancelación del evento.

Ayuso, por su parte, comparaba las manifestaciones con “un Sarajevo en guerra” y aseguraba que se podría percibir de las protestas que “en Madrid se persigue al judío”, aunque dio a entender también que detrás de su posición se puede esconder otra cuestión: “Cuando tengamos un problema de islamización nos acordaremos de esto”, decía en una entrevista en Esradio. “Israel es el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha”, aseguraba la mandataria en el segundo día del debate del estado de Madrid, sin dejar claro cómo ni de qué ni de quién. Más allá de su faceta política, la mandataria ha dejado entrever su lado personal en alguna entrevista.

La administración autonómica madrileña amplió el acuerdo con una compañía sanitaria vinculada a la pareja de la presidenta, permitiendo el control de salud laboral de empleados públicos mediante una nueva extensión presupuestada.

La rutina diaria de Isabel Díaz Ayuso

En una visita de 2023 al pódcast de Vicky Martín Berrocal, la presidenta de la Comunidad de Madrid compartió su rutina diaria. “A las seis de la mañana, yo estoy trabajando”, asegura. “Me levanto y las dos primeras horas tengo una inspiración absoluta, me cunde muchísimo”. En ese lapso, explica, aprovecha para escribir discursos y repasar temas pendientes.

Lo del gimnasio tampoco lo deja para más tarde. La presidenta acostumbra a entrenar a primera hora y suele aparecer en estas instalaciones sobre las ocho, aunque bromea sobre la imagen que da: “Muchas veces la gente me verá y pensará que llego a estas horas, cuando en realidad llevo despierta desde mucho antes”.

Su motivación creció tras las elecciones de mayo de 2021, ya que por entonces, la presión y el estrés, cuenta, le pasaban factura. En una entrevista con El Mundo, Díaz Ayuso relató: “Engordé por el estrés. Comía demasiado. Fui al médico a ver si era por la tiroides”. Decidió ponerse en manos de un entrenador personal, una recomendación de Miguel Ángel Rodríguez, para cambiar el ritmo. Siguió rutinas de fuerza, sesiones HIIT - entrenamiento interválico de alta intensidad - y recuperó su afición por el ‘running’. En sus palabras: “Voy al gimnasio como cualquiera. Hago de todo, sobre todo máquinas, pesas y corro. Antes corría 10 kilómetros diarios”.

Salir a correr sigue estando en su agenda al menos tres veces por semana, explica. Lo describe como un ejercicio accesible: “Correr es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo, ponerte las zapatillas y ser disciplinada”, y en caso de que la agenda apriete, lo soluciona con entrenamientos breves y efectivos como los HIIT.