Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

El ciclista británico Chris Froome (REUTERS/Benoit Tessier)

La Vuelta sigue arrastrando polémicas en torno a la participación de un equipo israelí y la reacción por parte de grupos de manifestantes. Tras varios momentos en los que se ha frenado una etapa por la presencia de protestantes, llegando a terminar una de ellas antes de tiempo, Israel Premier Tech, el equipo en cuestión, ha decidido retirar el nombre de su país del maillot de los deportistas para tratar de alejar los problemas.

El grupo ha explicado que toman esta decisión pensando en la seguridad de sus corredores, que estaban afrontando la competición con una diana en su uniforme. Además, ha asegurado que así el uniforme concuerda con “las decisiones de marca” que han llevado a cabo, retirando el nombre también de los vehículos.

Esta decisión llega al poco tiempo de que Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, celebrara que el equipo haya logrado “no ceder ante el odio y la intimidación”. De esta manera, los directivos han optado por reducir la tensión alrededor de sus ciclistas, a raíz de la presión ejercida por los manifestantes.

“Priorizar la seguridad de los ciclistas”

Israel–Premier Tech ha decidido modificar el uniforme de sus ciclistas durante la presente edición de La Vuelta. La formación seguirá compitiendo bajo su nombre actual, pero ha optado por un maillot donde predomina el monograma de la escuadra, una medida que responde a criterios de protección tanto para sus corredores como para el conjunto del pelotón.

“Con el fin de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, en vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en La Vuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los pilotos un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera”, explicó la dirección del equipo mediante un comunicado oficial.

La decisión representa una extensión de la política de marca que el equipo ya implementó en sus vehículos y ropa informal, manteniendo coherencia con su identidad gráfica. En su comunicado explican que el diseño del nuevo maillot busca alinear la seguridad de los deportistas con las decisiones internas de imagen que la escuadra considera fundamentales en el actual contexto de competición.

Ciclistas del equipo Israel Premier Tech (AP Foto/Miguel Oses)

Tensión en la Vuelta

La decisión del equipo se produce tras una serie de jornadas marcadas por la tensión en la Vuelta. En la exigente etapa del Angliru, la carrera se interrumpió cuando un grupo de manifestantes se sentó en la calzada portando banderas palestinas, generando un parón temporal en la competición. En Bilbao, las preocupaciones sobre la seguridad llevaron incluso a cancelar la llegada programada.

Los incidentes se repitieron este viernes en Avilés, donde nuevas protestas con pancartas, gritos de “asesinos” y más banderas volvieron a marcar la jornada. Esta situación forzó a las autoridades a reforzar la presencia policial tanto en la salida como durante el recorrido.

La dirección de carrera y los equipos insisten en la cooperación con las fuerzas de seguridad para proteger a ciclistas y personal, mientras continúa el desarrollo de la prueba bajo medidas excepcionales. La formación israelí ha tratado de mejorar este caldo de cultivo a través del cambio de uniforme.