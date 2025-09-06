España

Israel Premier Tech elimina el nombre de su país del maillot de la Vuelta: “El uniforme se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado”

Sigue la polémica por la participación de un equipo israelí y las protestas de manifestantes

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
El ciclista británico Chris Froome
El ciclista británico Chris Froome (REUTERS/Benoit Tessier)

La Vuelta sigue arrastrando polémicas en torno a la participación de un equipo israelí y la reacción por parte de grupos de manifestantes. Tras varios momentos en los que se ha frenado una etapa por la presencia de protestantes, llegando a terminar una de ellas antes de tiempo, Israel Premier Tech, el equipo en cuestión, ha decidido retirar el nombre de su país del maillot de los deportistas para tratar de alejar los problemas.

El grupo ha explicado que toman esta decisión pensando en la seguridad de sus corredores, que estaban afrontando la competición con una diana en su uniforme. Además, ha asegurado que así el uniforme concuerda con “las decisiones de marca” que han llevado a cabo, retirando el nombre también de los vehículos.

Esta decisión llega al poco tiempo de que Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel, celebrara que el equipo haya logrado “no ceder ante el odio y la intimidación”. De esta manera, los directivos han optado por reducir la tensión alrededor de sus ciclistas, a raíz de la presión ejercida por los manifestantes.

Pedro Sánchez anuncia inversión de 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta.

“Priorizar la seguridad de los ciclistas”

Israel–Premier Tech ha decidido modificar el uniforme de sus ciclistas durante la presente edición de La Vuelta. La formación seguirá compitiendo bajo su nombre actual, pero ha optado por un maillot donde predomina el monograma de la escuadra, una medida que responde a criterios de protección tanto para sus corredores como para el conjunto del pelotón.

“Con el fin de priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, en vista de la naturaleza peligrosa de algunas protestas en La Vuelta, Israel – Premier Tech ha proporcionado a los pilotos un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera”, explicó la dirección del equipo mediante un comunicado oficial.

La decisión representa una extensión de la política de marca que el equipo ya implementó en sus vehículos y ropa informal, manteniendo coherencia con su identidad gráfica. En su comunicado explican que el diseño del nuevo maillot busca alinear la seguridad de los deportistas con las decisiones internas de imagen que la escuadra considera fundamentales en el actual contexto de competición.

Ciclistas del equipo Israel Premier
Ciclistas del equipo Israel Premier Tech (AP Foto/Miguel Oses)

Tensión en la Vuelta

La decisión del equipo se produce tras una serie de jornadas marcadas por la tensión en la Vuelta. En la exigente etapa del Angliru, la carrera se interrumpió cuando un grupo de manifestantes se sentó en la calzada portando banderas palestinas, generando un parón temporal en la competición. En Bilbao, las preocupaciones sobre la seguridad llevaron incluso a cancelar la llegada programada.

Los incidentes se repitieron este viernes en Avilés, donde nuevas protestas con pancartas, gritos de asesinos” y más banderas volvieron a marcar la jornada. Esta situación forzó a las autoridades a reforzar la presencia policial tanto en la salida como durante el recorrido.

La dirección de carrera y los equipos insisten en la cooperación con las fuerzas de seguridad para proteger a ciclistas y personal, mientras continúa el desarrollo de la prueba bajo medidas excepcionales. La formación israelí ha tratado de mejorar este caldo de cultivo a través del cambio de uniforme.

Temas Relacionados

IsraelLa VueltaCiclismoNetanyahuBenjamin NetanyahuGazaPalestinaDeportesBicicletasEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Yo era el único que la defendía”: Emiliano Aguilar confiesa lo cercana que era su relación con Ángela y qué los distanció

El primogénito de Pepe se mantiene alejado de esa parte de la familia desde hace varios años

“Yo era el único que

Un hombre de 97 años dona 400.000 euros a su pueblo: “Hoy, ya viejo, estoy a punto de desaparecer”

Tras toda una vida dedicado al municipio de Roche-Saint-Secret-Béconne, en Francia, Aymé Gleyze quiere devolverle todo lo que le ha dado

Un hombre de 97 años

Rocío Flores, rota de dolor, habla del peor momento que ha vivido su padre, Antonio David Flores: “Pensé que se iba a suicidar”

La hija de Rocío Carrasco ha regresado a la pequeña pantalla concediendo una entrevista a ‘¡De Viernes!’, donde ha hablado de su complicado vínculo familiar

Rocío Flores, rota de dolor,

Un incendio de nivel 2 entre Zamora y Ourense obliga a confinar al municipio de Castromil, una zona que ya se quemó en agosto

El fuego, que se ha visto avivado por fuertes rachas de viento, había sido controlado el viernes, pero en la mañana de este sábado ha vuelto a reactivarse

Un incendio de nivel 2

Santoral del 6 de junio: quiénes son los onomásticos que se celebran el sábado

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Santoral del 6 de junio:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU rechaza el puente de

EEUU rechaza el puente de Sicilia como gasto en defensa: Italia no consigue incluir obras públicas en el porcentaje pactado por la OTAN

Yolanda Díaz negocia con Puigdemont para intentar sacar la reducción de la jornada laboral: “España va a saber de qué lado está cada quién”

García Ortiz se desmarca de los ataques de Sánchez a los jueces: “Mi condición hace que tenga que defender la independencia de los tribunales”

Estos son los coches que más se devalúan, según un experto: “En los cinco primeros años pierden más de un 70% de su valor”

Un propietario intenta echar a su inquilina por tener perros que “ensucian y molestan”, pero la Justicia le deja quedarse: solo pide “esmero en la limpieza”

ECONOMÍA

Cuáles son los horas más

Cuáles son los horas más caras y las más económicos para usar la luz este domingo 7 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Residencia de estudiantes o piso compartido, cuál es la mejor opción para los universitarios

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo