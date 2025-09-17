Rufián le explica a Thais Villas por qué no se hace fotos con su familia durante las vacaciones: “Estamos hartos”

Thais Villas y Gabriel Rufián en 'El Intermedio' (ATRESMEDIA).

El verano llega a su fin y la actividad política regresa poco a poco al Congreso de los Diputados. Tras semanas sin sesiones, las caras más conocidas de la política española retoman su agenda habitual. Con ello también vuelve una de las secciones más esperadas de El Intermedio: las visitas de Thais Villas a la Cámara Baja. La periodista de La Sexta reapareció este martes para preguntar a los diputados cómo habían aprovechado el parón estival, y uno de los primeros en atenderla fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC.

Con el tono desenfadado que le caracteriza, Rufián reconoció que sus vacaciones no fueron especialmente llamativas. “No he hecho mucha historia”, admitió. Eso sí, explicó que había aprovechado para pasar unos días en Cataluña y Euskadi junto a su familia antes de viajar al sur de Francia con su mujer y sus hijos.

Sobre este último destino, el político fue muy discreto: “Francia ha sido un poco más pareja, siempre vamos a un sitio que no desvelaré, que no tiene nada, pero que es bonito y hay poca gente". La idea, según relató, es alejarse del ruido y disfrutar de unos días tranquilos sin demasiadas distracciones.

Durante la charla con Villas, el diputado confesó que consiguió desconectar hasta tal punto que llegó a olvidar su propia condición de personaje público. “He desconectado hasta el punto que hubo una vez que estaba paseando y una persona se me quedó mirando y pensé ‘¿qué tengo en la cara?’. Se me había olvidado que era yo”, comentó entre risas.

El portavoz de ERC insistió en que esas vacaciones significaron una pausa auténtica, sin móviles ni fotografías. Por ello, a diferencia de lo habitual, no conserva imágenes del verano. “Una de las cosas que para mí son las vacaciones es no hacerme fotos, porque ya me hago muchas fotos. Nos damos cuenta mi familia, mi mujer y yo que no nos hacemos fotos porque estamos hartos”, subrayó. Explicó que, incluso en familia, evitan inmortalizar cada momento.

En este punto, Rufián recordó que no siempre ha sido tan estricto. Hubo un año en el que sí compartió una fotografía en sus redes sociales durante las vacaciones, pero el resultado no le convenció: “Un año subí una foto a redes sociales corriendo y me arrepentí al segundo: parecía que estaba posando... que lo estaba, y me dio cosa”. Desde entonces, prefiere no mostrar nada de su vida privada en verano.

Un intercambio de piropos

Más allá de las anécdotas personales, la entrevista también dejó momentos de complicidad entre Rufián y Thais Villas. El político no dudó en llenar de elogios a la periodista, a quien definió como una figura imprescindible. “Usted es una Estructura de Estado. Está Hacienda, Seguridad Social, La Zarzuela… y Thais Villas”, le dijo, provocando la risa de la reportera.

La comunicadora, sorprendida por el comentario, confesó que era “el piropo más bonito” que le habían dedicado en su carrera. “Voy a hacer de usted una estrella”, replicó con humor. A lo que Rufián contestó: “Ya lo ha hecho”.